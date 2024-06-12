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Швидко побудувати нову енергетику і подолати дефіцит допоможе механізм зелених аукціонів – ICC Ukraine

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Швидко побудувати нову енергетику і подолати дефіцит допоможе механізм зелених аукціонів – ICC Ukraine
«Основна перевага зелених аукціонів – здатність створювати конкуренцію між інвесторами»
фото: Depositphotos

Поки триває війна, Україна може побудувати 4-5 ГВт потужності вітроенергетики, які знаходяться на високій стадії готовності до будівництва

Держава має дати поштовх для швидкого розвитку підприємств відновлюваної енергетики шляхом запуску механізму зелених аукціонів, який надасть інвесторам гарантії продажу електроенергії за визначеною ціною на довгостроковий період. Про це написав Олександр Трохимець, віце-президент з питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine). 

«Основна перевага зелених аукціонів – здатність створювати конкуренцію між інвесторами та стимулювати компанії, що пропонують найнижчі ціни на свою електроенергію», – сказав Трохимчук.

За його словами, суть аукціонів проста – держава оголошує загальну потужність нових об’єктів, яка має бути запропонована для компаній, що хочуть інвестувати у проекти ВДЕ. В свою чергу, компанії подають аукціонні пропозиції, які включають потужність майбутніх об’єктів та ціну, за якою вони готові продавати електроенергію.

«Переможцями аукціону стають учасники, які запропонували найнижчу ціну, а також відповідають іншим критеріям відбору», – додав адвокат.

Він зазначив, що це те, що потрібно для швидкого збільшення генерації електроенергії для подолання дефіциту, який спричинений російськими обстрілами енергетики. На його думку, «зелені» електростанції можна будувати швидко – від декількох місяців до 1-2 років в залежності від потужності та місця знаходження електростанції. Також він наводить приклад будівництва ТЕС чи АЕС, яке триває 10-15 років, і це за оптимістичним сценарієм.

«Для розвитку будь-якої системи держава має створити передумови. Тобто умови, сприятливі для розвитку тієї чи іншої галузі. Раніше це був зелений тариф. Зараз цей стимул вже не працює для нових електростанцій», – підкреслив Трохимець.

Як повідомлялося, ДП «Гарантований покупець» готове провести зелені аукціони для залучення інвестицій в нові потужності відновлюваної енергетики після того, як рішення про старт та умови аукціонів будуть затверджені на рівні держави.

На думку УВЕА, в поточних умовах Україна має потребу в будівництві щонайменше 1 ГВт ВЕС щороку.

Водночас, поки триває війна, Україна може побудувати 4-5 ГВт потужності вітроенергетики, які знаходяться на високій стадії готовності до будівництва.

Теги: енергетика війна адвокат Україна

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