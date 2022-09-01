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1 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Альона Боженко
glavcom.ua
1 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
1 вересня святкують День знань
фото ілюстративне

Сьогодні звучать привітання на адресу учнів і викладачів

У четвер, 1 вересня, святкують День знань та День пам'яті початку Другої світової війни.

Також у цей день в Узбекистані – День Незалежності, Словаччина – Національне свято Словацької Республіки. День Конституції, Лівія – День Революції, Польща – День ветеранів, Тайвань – День журналіста.

День знань

1 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони фото 1

Знання – справжня сила, яка допомагає нам долати багато труднощів і досягати приголомшливих успіхів.

1-го вересня звучать привітання на адресу учнів і викладачів, це день квітів та листівок, це свято, яке не обходять своєю увагою керівники міст і районів, адміністрації самих різних рангів. Це певний підсумок величезної підготовчої роботи, яка передувала початку нового навчального року, нового освітнього процесу.

Офіційно як державне свято і пам’ятний день, День знань був затверджений в СРСР ще з 1980-го року, Указом Президії Верховної Ради Радянського Союзу № 3018-X від 1-го листопада 1980-го року «Про святкові і пам’ятні дні». З утворенням нових незалежних держав, 1-е вересня – День знань, враховуючи його важливість і актуальність для наступних поколінь, був збережений і закріплений додатковими указами та постановами відповідних законодавств переважної більшості цих суверенних держав.

Це завжди був робочий і навчальний день, коли в школах починаючи новий навчальний рік, проводяться урочисті лінійки і всілякі святкові заходи, на яких особлива увага приділяється звичайно ж першокласникам, тим хто вперше сідає за шкільну парту. Для решти учнів і студентів цей день також наповнений різноманітними святковими заходами. Першим уроком у шкільних навчальних закладах проводять Урок Миру, потім уроки тривають по звичайним розкладам, але як правило з особливою лояльністю з боку викладацького складу.

Для учнів всіх середніх спеціальних і вищих навчальних закладів, особливо для першокурсників проводяться урочисті збори та інші святкові заходи, що підкреслюють особливу важливість освіти і вибраного ними шляху оволодіння і підвищення своїх майбутніх професійних навичок.

Яке церковне свято

1 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони фото 2

Церква сьогодні згадує Андрія Стратилата Таврійського.

Святий був військовим начальником в римських військах, славився справедливістю, хоробрістю і непереможністю. Сам він увірував в Ісуса, але ще не прийняв хрещення. Перед боєм святий своїм воїнам розповів про Ісуса Христа, що допомагає всім вірянам.

Закликаючи на допомогу Спасителя, бійці вступили в бій. З Божою допомогою численне військо персів змусив утікати невеликий загін воїнів. З походу святий повернувся зі славою.

Народні прикмети:

  • Південний вітер – до доброго урожаю вівса.
  • Місяць рогами вгору – на гарну погоду.
  • Яка погода 1 вересня, така й осінь буде.
  • Вранці туман – до сніжної зими.
  • Якщо з ліщини листя опадає – час буряк викопувати.

Що не рекомендується робити:

Категорично забороняється обговорювати чужі проблеми, та й своїми ділитися теж не варто. Вважається, що це може стати причиною серйозних фінансових проблем.

Не можна відкладати вирішення важливих справ. Якщо планується запуск нового проєкту, зміна роботи, поїздка – краще не переносити це на інший день. Втративши можливість, знайти її знову буде непросто.

Тим, хто збирається в подорож, не рекомендується ремонтувати взуття та одяг. В іншому випадку поїздка або зірветься, або виявиться невдалою.

Іменинники:

Фекла, Андрій, Микола, Тимофій.

 

Теги: Україна свято

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