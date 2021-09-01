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    1 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    Заздрість 1 вересня потрапляє під табу - 1 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    Заздрість 1 вересня потрапляє під табу
    Фото з відкритих джерел

    Сьогодні – День знань

    Сьогодні, у середу, 1 вересня, святкуємо:

    • День знань

    Знання – справжня сила, яка допомагає нам долати багато труднощів і досягати приголомшливих успіхів.

    1-го вересня звучать привітання на адресу учнів і викладачів, це день квітів та листівок, це свято, яке не обходять своєю увагою керівники міст і районів, адміністрації самих різних рангів. Це певний підсумок величезної підготовчої роботи, яка передувала початку нового навчального року, нового освітнього процесу.

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    • Церква сьогодні згадує Андрія Стратулата Таврійського

    Святий був військовим начальником в римських військах, славився справедливістю, хоробрістю і непереможністю. Сам він увірував в Ісуса, але ще не прийняв хрещення. Перед боєм святий своїм воїнам розповів про Ісуса Христа, що допомагає всім вірянам.

    Закликаючи на допомогу Спасителя, бійці вступили в бій. З Божою допомогою численне військо персів змусив утікати невеликий загін воїнів. З походу святий повернувся зі славою.

    Традиції та обряди

    Вірять, що сон на 1 вересня віщий. Він несе добробут та радість. Але про те, що приснилося, розповідати нікому не можна.

    Також у цей день не слід ображатися, а навпаки, варто попросити вибачення.

    Народні прикмети на 1 вересня:

    • Південний вітер – до доброго урожаю вівса.
    • Місяць рогами вгору – на гарну погоду.
    • Яка погода 1 вересня, така й осінь буде.
    • Вранці туман – до сніжної зими.
    • Якщо з ліщини листя опадає – час буряк викопувати.

    Що не можна робити 1 вересня:

    Категорично забороняється обговорювати чужі проблеми, та й своїми ділитися теж не варто. Вважається, що це може стати причиною серйозних фінансових проблем.

    Не можна відкладати вирішення важливих справ. Якщо планується запуск нового проєкту, зміна роботи, поїздка – краще не переносити це на інший день. Втративши можливість, знайти її знову буде непросто.

    Тим, хто збирається в подорож, не рекомендується ремонтувати взуття та одяг. В іншому випадку поїздка або зірветься, або виявиться невдалою.

    Іменинники:

    Фекла, Андрій, Микола, Тимофій.

    Теги: церква свята традиції
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    1 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони