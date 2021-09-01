1 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Сьогодні – День знань

Сьогодні, у середу, 1 вересня, святкуємо:

День знань

Знання – справжня сила, яка допомагає нам долати багато труднощів і досягати приголомшливих успіхів.

1-го вересня звучать привітання на адресу учнів і викладачів, це день квітів та листівок, це свято, яке не обходять своєю увагою керівники міст і районів, адміністрації самих різних рангів. Це певний підсумок величезної підготовчої роботи, яка передувала початку нового навчального року, нового освітнього процесу.

Всесвітній день написання листів

День коригування календаря

День рудих котів

Церква сьогодні згадує Андрія Стратулата Таврійського

Святий був військовим начальником в римських військах, славився справедливістю, хоробрістю і непереможністю. Сам він увірував в Ісуса, але ще не прийняв хрещення. Перед боєм святий своїм воїнам розповів про Ісуса Христа, що допомагає всім вірянам.

Закликаючи на допомогу Спасителя, бійці вступили в бій. З Божою допомогою численне військо персів змусив утікати невеликий загін воїнів. З походу святий повернувся зі славою.

Традиції та обряди

Вірять, що сон на 1 вересня віщий. Він несе добробут та радість. Але про те, що приснилося, розповідати нікому не можна.

Також у цей день не слід ображатися, а навпаки, варто попросити вибачення.

Народні прикмети на 1 вересня:

Південний вітер – до доброго урожаю вівса.

Місяць рогами вгору – на гарну погоду.

Яка погода 1 вересня, така й осінь буде.

Вранці туман – до сніжної зими.

Якщо з ліщини листя опадає – час буряк викопувати.

Що не можна робити 1 вересня:

Категорично забороняється обговорювати чужі проблеми, та й своїми ділитися теж не варто. Вважається, що це може стати причиною серйозних фінансових проблем.

Не можна відкладати вирішення важливих справ. Якщо планується запуск нового проєкту, зміна роботи, поїздка – краще не переносити це на інший день. Втративши можливість, знайти її знову буде непросто.

Тим, хто збирається в подорож, не рекомендується ремонтувати взуття та одяг. В іншому випадку поїздка або зірветься, або виявиться невдалою.

Іменинники:

Фекла, Андрій, Микола, Тимофій.