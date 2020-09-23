23 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони



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Сьогодні Міжнародний день жестів

Сьогодні не можна відмовляти в допомозі тим, хто цього потребує

Сьогодні, 23 вересня, у світі відзначають такі свята:

День шашок;

Міжнародний день мов жестів;

Міжнародний день проти сексуальної експлуатації та торгівлі жінками і дітьми.

Також 23 вересня вшановується пам'ять святителів Павла і Петра - єпископів Нікейських. Згідно з переказами, вони жили в IX столітті під час правління царя Льва Ісаверяніна. Святий Петро завжди боровся з язичниками, через що загинув мучeницькoю cмеpтю. Павло проповідував на території Нікеї, про його життя мало відомостей.

Традиції та обряди на осінніх Петра і Павла:

Зазвичай саме 23 вересня на Петра Павла прийнято було зривати горобину і вішати кисті над дахами будинків. Слов'яни вірили, що це допоможе їм захиститися від злих сил, позбавити не тільки себе, але і домашніх тварин від хвoроб.

Однак 23 вересня не можна було зривати всю горобину з дерев - залишали також ягоди і для птахів. З горобини в старовину готували дуже смачний квас.

Говорили, що саме до 23 вересня горобина стає смачною. Це й не дивно, оскільки нічні заморозки сприяли тому, щоб горобина набувала так званий зацукрований смак. З горобини готували спеціальні лікувальні настої, оскільки знали, що ця ягода володіє протизапальними властивостями.

Прикмети:

Багато горобини в лісі - до похмурої осені і суворої зими. Мало горобини означало, що осінь буде суха, а зима – пізньою.

Горобина, яку зібрали в цей день, захищає від застуди і нечистої сили. Крім того, вона лікує головний біль.

Гілочка горобини на столі приносить в дім щастя.

Ягоди клали під дах будинків для того, щоб чорт не вселився, а ще, щоб в будинку було щастя.

Ті, хто 23 вересня вирушає в дорогу, можуть бути спокійні: з ними нічого не трапиться.

Заборони 23 вересня:

Не можна сваритися, лаятися і кричати;

Не можна босоніж ходити по росі;

Не можна займатися важкою фізичною працею;

Не можна тримати вдома старі і поламані речі;

Не можна відмовляти в допомозі тим, хто цього потребує;

Не можна зловживати шкідливою їжею і піддаватися шкідливим звичкам.

Іменини:

Павло, Петро, Андрій, Климент, Антоній, Костянтин, Богуслав, Климент.