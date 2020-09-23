23 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Сьогодні не можна відмовляти в допомозі тим, хто цього потребує
Сьогодні, 23 вересня, у світі відзначають такі свята:
- День шашок;
- Міжнародний день мов жестів;
- Міжнародний день проти сексуальної експлуатації та торгівлі жінками і дітьми.
Також 23 вересня вшановується пам'ять святителів Павла і Петра - єпископів Нікейських. Згідно з переказами, вони жили в IX столітті під час правління царя Льва Ісаверяніна. Святий Петро завжди боровся з язичниками, через що загинув мучeницькoю cмеpтю. Павло проповідував на території Нікеї, про його життя мало відомостей.
Традиції та обряди на осінніх Петра і Павла:
- Зазвичай саме 23 вересня на Петра Павла прийнято було зривати горобину і вішати кисті над дахами будинків. Слов'яни вірили, що це допоможе їм захиститися від злих сил, позбавити не тільки себе, але і домашніх тварин від хвoроб.
- Однак 23 вересня не можна було зривати всю горобину з дерев - залишали також ягоди і для птахів. З горобини в старовину готували дуже смачний квас.
- Говорили, що саме до 23 вересня горобина стає смачною. Це й не дивно, оскільки нічні заморозки сприяли тому, щоб горобина набувала так званий зацукрований смак. З горобини готували спеціальні лікувальні настої, оскільки знали, що ця ягода володіє протизапальними властивостями.
Прикмети:
- Багато горобини в лісі - до похмурої осені і суворої зими. Мало горобини означало, що осінь буде суха, а зима – пізньою.
- Горобина, яку зібрали в цей день, захищає від застуди і нечистої сили. Крім того, вона лікує головний біль.
- Гілочка горобини на столі приносить в дім щастя.
- Ягоди клали під дах будинків для того, щоб чорт не вселився, а ще, щоб в будинку було щастя.
- Ті, хто 23 вересня вирушає в дорогу, можуть бути спокійні: з ними нічого не трапиться.
Заборони 23 вересня:
- Не можна сваритися, лаятися і кричати;
- Не можна босоніж ходити по росі;
- Не можна займатися важкою фізичною працею;
- Не можна тримати вдома старі і поламані речі;
- Не можна відмовляти в допомозі тим, хто цього потребує;
- Не можна зловживати шкідливою їжею і піддаватися шкідливим звичкам.
Іменини:
Павло, Петро, Андрій, Климент, Антоній, Костянтин, Богуслав, Климент.