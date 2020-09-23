  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    23 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

    • Розсилка
    Сьогодні Міжнародний день жестів - 23 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    Сьогодні Міжнародний день жестів

    Сьогодні не можна відмовляти в допомозі тим, хто цього потребує

    Сьогодні, 23 вересня, у світі відзначають такі свята:

    • День шашок;
    • Міжнародний день мов жестів;
    • Міжнародний день проти сексуальної експлуатації та торгівлі жінками і дітьми.
    2_51

    Також 23 вересня вшановується пам'ять святителів Павла і Петра - єпископів Нікейських. Згідно з переказами, вони жили в IX столітті під час правління царя Льва Ісаверяніна. Святий Петро завжди боровся з язичниками, через що загинув мучeницькoю cмеpтю. Павло проповідував на території Нікеї, про його життя мало відомостей.

    Традиції та обряди на осінніх Петра і Павла:

    • Зазвичай саме 23 вересня на Петра Павла прийнято було зривати горобину і вішати кисті над дахами будинків. Слов'яни вірили, що це допоможе їм захиститися від злих сил, позбавити не тільки себе, але і домашніх тварин від хвoроб.
    • Однак 23 вересня не можна було зривати всю горобину з дерев - залишали також ягоди і для птахів. З горобини в старовину готували дуже смачний квас.
    • Говорили, що саме до 23 вересня горобина стає смачною. Це й не дивно, оскільки нічні заморозки сприяли тому, щоб горобина набувала так званий зацукрований смак. З горобини готували спеціальні лікувальні настої, оскільки знали, що ця ягода володіє протизапальними властивостями.

    Прикмети:

    • Багато горобини в лісі - до похмурої осені і суворої зими. Мало горобини означало, що осінь буде суха, а зима – пізньою.
    • Горобина, яку зібрали в цей день, захищає від застуди і нечистої сили. Крім того, вона лікує головний біль.
    • Гілочка горобини на столі приносить в дім щастя.
    • Ягоди клали під дах будинків для того, щоб чорт не вселився, а ще, щоб в будинку було щастя.
    • Ті, хто 23 вересня вирушає в дорогу, можуть бути спокійні: з ними нічого не трапиться.

    Заборони 23 вересня:

    • Не можна сваритися, лаятися і кричати;
    • Не можна босоніж ходити по росі;
    • Не можна займатися важкою фізичною працею;
    • Не можна тримати вдома старі і поламані речі;
    • Не можна відмовляти в допомозі тим, хто цього потребує;
    • Не можна зловживати шкідливою їжею і піддаватися шкідливим звичкам.

    Іменини:

    Павло, Петро, Андрій, Климент, Антоній, Костянтин, Богуслав, Климент.

    церква свята традиції
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies