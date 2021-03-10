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    10 березня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    Сьогодні третій день Масляної - 10 березня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    Сьогодні третій день Масляної

    У цей день прийнято давати милостиню

    10 березня православна церква вшановує пам'ять святого Тарасія, в народі цей день відомий як Тарас Безсонний.

    Також сьогодні третій день Масляної.

    Масляна

    Кожен день слов’янського свята Масляна має свою назву, звичаї та традиції. Сьогодні — третій день Масляної, він називається «ласунка».

    У цей день теща запрошувала зятя в гості і пригощала млинцями. Для сімей, де було багато дочок, ласунка була найбільш збитковим днем — адже млинці готували різні і багато: з ікрою, м’ясом, сиром.

    Першочерговою і основною стравою, звісно ж, залишаються млинці.

    Яке церковне свято

    10 березня віруючими людьми шанується священнослужитель Тарасій.

    Святий Тарасій був патріархом Константинопольським в кінці 8 – початку 9 століть. Він відрізнявся винятковою добротою, вставав на захист всіх скорботних і принижених. Також в старих часів вважалося, що святий допомагає боротися з лихоманкою.

    Його пам'ятають за добрі справи, захист слабких і знедолених, а також він будував численні притулки та лікарні.

    У цей день прийнято давати милостиню. Також є думка, що початок лікування серйозної хвороби може призвести до позитивних наслідків.

    Говорили, що в цей день потрібно обов'язково помолитися Тарасію, інакше лихоманка введе людину в сон, а потім увійде в її тіло.

    Тарас Безсонний

    Назва свята «Безсонний» пішла від того, що в цей день не можна лягати спати вдень. Вважалося, що саме в цей час людина найбільш вразлива.

    Дітям 10 березня в старовину також не давали спати до заходу сонця.

    Народні прикмети

    • Грач на дереві в'є гніздо – до потепління.
    • Якщо 10 березня випав сніг, то перед Великоднем сім днів буде негода.
    • Якщо ворони сильно розкричався, це означало, що літо буде рясним на дощі і холод.

    Що не можна робити

    • Не можна засипати до заходу сонця.
    • Також ні в якому разі не можна дивитися з вулиці в будинок через вікно, інакше лихоманка могла зловити саме в цей момент.

    Іменини

    • У цей день іменини святкують Тарас, Євгеній, Олександр, Микола, Федор і Антон.
    Теги: церква свята православна церква традиції
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