10 березня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Сьогодні третій день Масляної

У цей день прийнято давати милостиню

10 березня православна церква вшановує пам'ять святого Тарасія, в народі цей день відомий як Тарас Безсонний.

Також сьогодні третій день Масляної.

Масляна

Кожен день слов’янського свята Масляна має свою назву, звичаї та традиції. Сьогодні — третій день Масляної, він називається «ласунка».

У цей день теща запрошувала зятя в гості і пригощала млинцями. Для сімей, де було багато дочок, ласунка була найбільш збитковим днем — адже млинці готували різні і багато: з ікрою, м’ясом, сиром.

Першочерговою і основною стравою, звісно ж, залишаються млинці.

Яке церковне свято

10 березня віруючими людьми шанується священнослужитель Тарасій.

Святий Тарасій був патріархом Константинопольським в кінці 8 – початку 9 століть. Він відрізнявся винятковою добротою, вставав на захист всіх скорботних і принижених. Також в старих часів вважалося, що святий допомагає боротися з лихоманкою.

Його пам'ятають за добрі справи, захист слабких і знедолених, а також він будував численні притулки та лікарні.

У цей день прийнято давати милостиню. Також є думка, що початок лікування серйозної хвороби може призвести до позитивних наслідків.

Говорили, що в цей день потрібно обов'язково помолитися Тарасію, інакше лихоманка введе людину в сон, а потім увійде в її тіло.

Тарас Безсонний

Назва свята «Безсонний» пішла від того, що в цей день не можна лягати спати вдень. Вважалося, що саме в цей час людина найбільш вразлива.

Дітям 10 березня в старовину також не давали спати до заходу сонця.

Народні прикмети

Грач на дереві в'є гніздо – до потепління.

Якщо 10 березня випав сніг, то перед Великоднем сім днів буде негода.

Якщо ворони сильно розкричався, це означало, що літо буде рясним на дощі і холод.

Що не можна робити

Не можна засипати до заходу сонця.

Також ні в якому разі не можна дивитися з вулиці в будинок через вікно, інакше лихоманка могла зловити саме в цей момент.

Іменини