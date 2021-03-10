10 березня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
У цей день прийнято давати милостиню
10 березня православна церква вшановує пам'ять святого Тарасія, в народі цей день відомий як Тарас Безсонний.
Також сьогодні третій день Масляної.
Масляна
Кожен день слов’янського свята Масляна має свою назву, звичаї та традиції. Сьогодні — третій день Масляної, він називається «ласунка».
У цей день теща запрошувала зятя в гості і пригощала млинцями. Для сімей, де було багато дочок, ласунка була найбільш збитковим днем — адже млинці готували різні і багато: з ікрою, м’ясом, сиром.
Першочерговою і основною стравою, звісно ж, залишаються млинці.
Яке церковне свято
10 березня віруючими людьми шанується священнослужитель Тарасій.
Святий Тарасій був патріархом Константинопольським в кінці 8 – початку 9 століть. Він відрізнявся винятковою добротою, вставав на захист всіх скорботних і принижених. Також в старих часів вважалося, що святий допомагає боротися з лихоманкою.
Його пам'ятають за добрі справи, захист слабких і знедолених, а також він будував численні притулки та лікарні.
У цей день прийнято давати милостиню. Також є думка, що початок лікування серйозної хвороби може призвести до позитивних наслідків.
Говорили, що в цей день потрібно обов'язково помолитися Тарасію, інакше лихоманка введе людину в сон, а потім увійде в її тіло.
Тарас Безсонний
Назва свята «Безсонний» пішла від того, що в цей день не можна лягати спати вдень. Вважалося, що саме в цей час людина найбільш вразлива.
Дітям 10 березня в старовину також не давали спати до заходу сонця.
Народні прикмети
- Грач на дереві в'є гніздо – до потепління.
- Якщо 10 березня випав сніг, то перед Великоднем сім днів буде негода.
- Якщо ворони сильно розкричався, це означало, що літо буде рясним на дощі і холод.
Що не можна робити
- Не можна засипати до заходу сонця.
- Також ні в якому разі не можна дивитися з вулиці в будинок через вікно, інакше лихоманка могла зловити саме в цей момент.
Іменини
- У цей день іменини святкують Тарас, Євгеній, Олександр, Микола, Федор і Антон.