10 липня – яке свято та чого не можна робити



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У православній церкві 10 липня вшановують пам’ять Самсона странноприїмця

За народним календарем 10 липня відзначається Самсон Сеночний або ж сеногной

10 липня, віряни шанують пам'ять Самсона – сина благочестивих і заможних римлян. На Багамських островах святкують День незалежності, в Мавританії – День армії, а в Росії відзначають День військової слави.

Яке релігійне свято

У православній церкві 10 липня вшановують пам’ять Самсона странноприїмця – сина благочестивих і заможних римлян. Самсон у свій час отримав хорошу освіту і, зокрема, вивчав лікарське мистецтво. Завдяки доброму серцю, він безоплатно допомагав хворим людям.

Коли батьки Самсона померли, то він звільнив всіх рабів, а стан роздав бідним і убогим. Бог побачив благі справи Самсона і нагородив його даром чудотворення. У той час країною керував імператор Юстиніан, який тяжко захворів і покликав цілителя Самсона, звернувшись до нього за допомогою.

Самсону варто було тільки доторкнутися до хворого місця – і Юстиніан став здоровим. Імператор вирішив щедро нагородити Самсона, але він від подяки відмовився і попросив просто побудувати лікарню і притулок для знедолених. Після цього сам Самсон став керувати лікарнею і притулком, до кінця життя допомагаючи оточуючим.

Народні прикмети на 10 липня

Дощ на Самсона – дощі будуть постійно йти аж до самого Бабиного Літа

Кучеряві хмари 10 липня пливуть з північної сторони, то це віщує посуху. Якщо хмари пливуть із Заходу, то буде погана погода.

Сіно зеленого кольору на Самсона – буде багато гречаної каші. Чорне сіно 10 липня віщує багатий рік на пшоняну кашу.

На листі кінського щавлю з’явилися липкі крапельки соку – прикмета того, що через два дні піде дощ.

Що не можна робити 10 липня

10 липня не можна вживати нецензурних висловів та намагатись образити друзів та малознайомих людей

Не можна погано думати про оточення та про себе

Не можна займатись важкою фізичною працею та городом

Не можна дивитись у дзеркало до світанку

Не можна їсти багато шкідливих смаколиків.

Кричати або сварити когось

Не можна викидати залишки зі столу

Не варто зривати живі квіти.

Іменини: хто 10 липня святкує день ангела

У п'ятницю, 10 липня, іменини відзначають власники таких імен: Георгій (Юрій, Єгор), Іван, Іоанна (Жанна), Мартин.