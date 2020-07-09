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    Суспільство

    10 липня – яке свято та чого не можна робити

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    У православній церкві 10 липня вшановують пам&rsquo;ять Самсона странноприїмця - 10 липня – яке свято та чого не можна робити
    У православній церкві 10 липня вшановують пам’ять Самсона странноприїмця

    За народним календарем 10 липня відзначається Самсон Сеночний або ж сеногной

    10 липня, віряни шанують пам'ять Самсона – сина благочестивих і заможних римлян.  На Багамських островах святкують День незалежності, в Мавританії – День армії, а в Росії відзначають День військової слави.

    Яке релігійне свято

    У православній церкві 10 липня вшановують пам’ять Самсона странноприїмця – сина благочестивих і заможних римлян. Самсон у свій час отримав хорошу освіту і, зокрема, вивчав лікарське мистецтво. Завдяки доброму серцю, він безоплатно допомагав хворим людям.

    Коли батьки Самсона померли, то він звільнив всіх рабів, а стан роздав бідним і убогим. Бог побачив благі справи Самсона і нагородив його даром чудотворення. У той час країною керував імператор Юстиніан, який тяжко захворів і покликав цілителя Самсона, звернувшись до нього за допомогою.

    Самсону варто було тільки доторкнутися до хворого місця – і Юстиніан став здоровим. Імператор вирішив щедро нагородити Самсона, але він від подяки відмовився і попросив просто побудувати лікарню і притулок для знедолених. Після цього сам Самсон став керувати лікарнею і притулком, до кінця життя допомагаючи оточуючим.

    Народні прикмети на 10 липня

    • Дощ на Самсона – дощі будуть постійно йти аж до самого Бабиного Літа
    • Кучеряві хмари 10 липня пливуть з північної сторони, то це віщує посуху. Якщо хмари пливуть із Заходу, то буде погана погода.
    • Сіно зеленого кольору на Самсона – буде багато гречаної каші. Чорне сіно 10 липня віщує багатий рік на пшоняну кашу.
    • На листі кінського щавлю з’явилися липкі крапельки соку – прикмета того, що через два дні піде дощ.

    Що не можна робити 10 липня

    • 10 липня не можна вживати нецензурних висловів та намагатись образити друзів та малознайомих людей
    • Не можна погано думати про оточення та про себе
    • Не можна займатись важкою фізичною працею та городом
    • Не можна дивитись у дзеркало до світанку
    • Не можна їсти багато шкідливих смаколиків.
    • Кричати або сварити когось
    • Не можна викидати залишки зі столу
    • Не варто зривати живі квіти.

    Іменини: хто 10 липня святкує день ангела

    У п'ятницю, 10 липня, іменини відзначають власники таких імен: Георгій (Юрій, Єгор), Іван, Іоанна (Жанна), Мартин.

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