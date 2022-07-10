10 липня: яке свято, прикмети та чого не можна робити
Якщо сьогодні йде дощ, то це надовго
У неділю, 10 липня, триває 137 доба повномасштабної війни з РФ.
Також цього дня відзначається:
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День рибалки
У другу неділю липня вітання приймають ті особи, які люблять посидіти де-небудь за вудкою в спокійній обстановці, сподіваючись при цьому на хороший улов.
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День племінниць і племінників
Яке релігійне свято
У православній церкві 10 липня вшановують пам’ять Самсона странноприїмця – сина благочестивих і заможних римлян. Самсон у свій час отримав хорошу освіту і, зокрема, вивчав лікарське мистецтво. Завдяки доброму серцю, він безоплатно допомагав хворим людям.
Коли батьки Самсона померли, то він звільнив всіх рабів, а стан роздав бідним і убогим. Бог побачив благі справи Самсона і нагородив його даром чудотворення. У той час країною керував імператор Юстиніан, який тяжко захворів і покликав цілителя Самсона, звернувшись до нього за допомогою.
Самсону варто було тільки доторкнутися до хворого місця – і Юстиніан став здоровим. Імператор вирішив щедро нагородити Самсона, але він від подяки відмовився і попросив просто побудувати лікарню і притулок для знедолених. Після цього сам Самсон став керувати лікарнею і притулком, до кінця життя допомагаючи ближнім.
Народні прикмети на 10 липня
- Дощ на Самсона – дощі будуть постійно йти аж до самого Бабиного Літа
- Кучеряві хмари 10 липня пливуть з північної сторони, то це віщує посуху. Якщо хмари пливуть із Заходу, то буде погана погода.
- Сіно зеленого кольору на Самсона – буде багато гречаної каші. Чорне сіно 10 липня віщує багатий рік на пшоняну кашу.
- На листі кінського щавлю з’явилися липкі крапельки соку – прикмета того, що через два дні піде дощ.
Що не можна робити 10 липня
- 10 липня не можна вживати нецензурних висловів та намагатись образити друзів та малознайомих людей.
- Не можна погано думати про оточення та про себе.
- Не можна займатись важкою фізичною працею та городом.
- Не можна дивитись у дзеркало до світанку.
- Не можна їсти багато шкідливих смаколиків.
- Кричати або сварити когось.
- Не можна викидати залишки зі столу.
- Не варто зривати живі квіти.
Іменини
10 липня іменини відзначають власники таких імен: Георгій (Юрій, Єгор), Іван, Іоанна (Жанна), Мартин.