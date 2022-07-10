10 липня: яке свято, прикмети та чого не можна робити

Якщо сьогодні йде дощ, то це надовго

У неділю, 10 липня, триває 137 доба повномасштабної війни з РФ.

Також цього дня відзначається:

День рибалки

У другу неділю липня вітання приймають ті особи, які люблять посидіти де-небудь за вудкою в спокійній обстановці, сподіваючись при цьому на хороший улов.

День племінниць і племінників

Яке релігійне свято

У православній церкві 10 липня вшановують пам’ять Самсона странноприїмця – сина благочестивих і заможних римлян. Самсон у свій час отримав хорошу освіту і, зокрема, вивчав лікарське мистецтво. Завдяки доброму серцю, він безоплатно допомагав хворим людям.

Коли батьки Самсона померли, то він звільнив всіх рабів, а стан роздав бідним і убогим. Бог побачив благі справи Самсона і нагородив його даром чудотворення. У той час країною керував імператор Юстиніан, який тяжко захворів і покликав цілителя Самсона, звернувшись до нього за допомогою.

Самсону варто було тільки доторкнутися до хворого місця – і Юстиніан став здоровим. Імператор вирішив щедро нагородити Самсона, але він від подяки відмовився і попросив просто побудувати лікарню і притулок для знедолених. Після цього сам Самсон став керувати лікарнею і притулком, до кінця життя допомагаючи ближнім.

Народні прикмети на 10 липня

Дощ на Самсона – дощі будуть постійно йти аж до самого Бабиного Літа

Кучеряві хмари 10 липня пливуть з північної сторони, то це віщує посуху. Якщо хмари пливуть із Заходу, то буде погана погода.

Сіно зеленого кольору на Самсона – буде багато гречаної каші. Чорне сіно 10 липня віщує багатий рік на пшоняну кашу.

На листі кінського щавлю з’явилися липкі крапельки соку – прикмета того, що через два дні піде дощ.

Що не можна робити 10 липня

10 липня не можна вживати нецензурних висловів та намагатись образити друзів та малознайомих людей.

Не можна погано думати про оточення та про себе.

Не можна займатись важкою фізичною працею та городом.

Не можна дивитись у дзеркало до світанку.

Не можна їсти багато шкідливих смаколиків.

Кричати або сварити когось.

Не можна викидати залишки зі столу.

Не варто зривати живі квіти.

Іменини

10 липня іменини відзначають власники таких імен: Георгій (Юрій, Єгор), Іван, Іоанна (Жанна), Мартин.