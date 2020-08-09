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    Суспільство

    9 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    У другу неділю серпня в Україні відзначається День працівників ветеринарної медицини - 9 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    У другу неділю серпня в Україні відзначається День працівників ветеринарної медицини

    Сьогодні варто віддати перевагу інтелектуальній праці

    9 серпня відзначаються такі свята:

    • День будівельника
    • День працівників ветеринарної медицини
    • Всесвітній день книголюбів
    • Міжнародний день корінних народів світу
    • День пам'яті жертв атомного бомбардування Нагасакі
    • День пам'яті великомученика і цілителя Пантелеймона

    Народні прикмети на 9 серпня:

    • Сьогодні трави мають особливі цілющі властивості.
    • Якщо завиваються качани капусти - осінь буде холодною.
    • Якщо мурахи вхід в мурашник закладають - скоро піде дощ.
    • Коники стрибають і стрекочуть - до сухої і ясної погоди.
    • Якщо хворий в церкві відстоїть молебень, а вдома помолиться на ікону Пантелеймона - скоро одужає.

    Що не рекомендується робити 9 серпня:

    • Займатися важкою фізичною працею. Однак сидіти без діла теж не можна: сьогодні вітається будь-яка інтелектуальна робота.

    У кого іменини 9 серпня?

    Іменини сьогодні святкують Анфіса, Герман, Климент, Наум, Микола, Сава.

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