9 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
У другу неділю серпня в Україні відзначається День працівників ветеринарної медицини
Сьогодні варто віддати перевагу інтелектуальній праці
9 серпня відзначаються такі свята:
- День будівельника
- День працівників ветеринарної медицини
- Всесвітній день книголюбів
- Міжнародний день корінних народів світу
- День пам'яті жертв атомного бомбардування Нагасакі
- День пам'яті великомученика і цілителя Пантелеймона
Народні прикмети на 9 серпня:
- Сьогодні трави мають особливі цілющі властивості.
- Якщо завиваються качани капусти - осінь буде холодною.
- Якщо мурахи вхід в мурашник закладають - скоро піде дощ.
- Коники стрибають і стрекочуть - до сухої і ясної погоди.
- Якщо хворий в церкві відстоїть молебень, а вдома помолиться на ікону Пантелеймона - скоро одужає.
Що не рекомендується робити 9 серпня:
- Займатися важкою фізичною працею. Однак сидіти без діла теж не можна: сьогодні вітається будь-яка інтелектуальна робота.
У кого іменини 9 серпня?
Іменини сьогодні святкують Анфіса, Герман, Климент, Наум, Микола, Сава.