10 січня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Справа, зроблена всією сім'єю, принесе плоди в майбутньому і зробить усіх щасливими
Сьогодні, у вівторок, 10 січня, у світі відзначають:
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День своєрідних людей
Свято на честь унікальності, незвичайності, дивацтва і химерності людини.
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День чорного шоколаду
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День вдячності кімнатним рослинам
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Сейдзін-но хі або День повноліття
Церемонія для дорослих в Японії. Державне японське свято, яке відзначається у другий понеділок січня. Нагадаємо, що повноліття в країні настає в 21 рік.
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Яке релігійне свято
Православна церква відзначає день пам'яті 20 тис. мучеників, а за народним календарем святкують день домочадців або Різдвяний м'ясоїд.
Різдвяний м'ясоїд не відноситься до категорії великих свят, але й звичайним його теж не можна назвати. На столі наших пращурів з'являлися м'ясні страви. Ще на початку місяця вони забивали худобу, отже, свіжого м'яса було вдосталь.
У п'ятницю та середу люди продовжували постити. З цього приводу навіть було прислів'я: «М'ясне – у м'ясоїда, а пісному – своя черга».
Народні прикмети та традиції
- Якщо на скиртах є іній, то літо буде дощовим.
- Густий іній або снігопад – до врожаю хліба.
- Безвітряна погода та іній на деревах обіцяють вдалий та врожайний рік.
- Справа, зроблена всією сім'єю 10 січня, принесе плоди в майбутньому і зробить усіх щасливими.
- Щоб у сім'ї завжди був мир та спокій, дістаньте четвергову сіль та додайте її до приготовлених страв.
- Люди, які зіграли 10 січня весілля, житимуть довго та щасливо.
- Якщо кішка весь день спить або з неба валять великі пластівці снігу, то незабаром потеплішає.
- Якщо відсиріла сіль, буде негода.
- Собака вийшов з будки і ліг на сніг – до хуртовини.
- Сира погода обіцяє добрий урожай льону.
- Якщо у водоймі риба неспокійно веде себе, хлюпається і б'є хвостом – буде снігопад.
- Хмара у цей день – до холодного та дощового літа.
- Горобці весело цвірінькають – скоро потеплішає.
Що не можна робити сьогодні
Якщо на Різдвяний м'ясоїд до вас прийдуть колядники, то обов'язково їх упустіть і пригостить чимось смачним. Не можна не пускати. Їхній візит принесе вам здоров'я та добробут, а також захистить будинок від пристріту та псування.
Не можна 10 січня підглядати та підслуховувати. Також у цей день заборонено брехати.
Хто святкує день ангела
У вівторок, 10 січня, іменини відзначають Дорофей, Ігнатій, Симон Петро.
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