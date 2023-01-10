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10 січня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Юрій Лящук
glavcom.ua
10 січня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні є гарний причина поласувати чорним шоколадом
фото з відкритих джерел

Справа, зроблена всією сім'єю, принесе плоди в майбутньому і зробить усіх щасливими

Сьогодні, у вівторок, 10 січня, у світі відзначають:

  • День своєрідних людей

Свято на честь унікальності, незвичайності, дивацтва і химерності людини.

  • День чорного шоколаду

  • День вдячності кімнатним рослинам

  • Сейдзін-но хі або День повноліття

Церемонія для дорослих в Японії. Державне японське свято, яке відзначається у другий понеділок січня. Нагадаємо, що повноліття в країні настає в 21 рік.

  • Яке релігійне свято

Православна церква відзначає день пам'яті 20 тис. мучеників, а за народним календарем святкують день домочадців або Різдвяний м'ясоїд.

Різдвяний м'ясоїд не відноситься до категорії великих свят, але й звичайним його теж не можна назвати. На столі наших пращурів з'являлися м'ясні страви. Ще на початку місяця вони забивали худобу, отже, свіжого м'яса було вдосталь.

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У п'ятницю та середу люди продовжували постити. З цього приводу навіть було прислів'я: «М'ясне – у м'ясоїда, а пісному – своя черга».

Народні прикмети та традиції

  • Якщо на скиртах є іній, то літо буде дощовим.
  • Густий іній або снігопад – до врожаю хліба.
  • Безвітряна погода та іній на деревах обіцяють вдалий та врожайний рік.
  • Справа, зроблена всією сім'єю 10 січня, принесе плоди в майбутньому і зробить усіх щасливими.
  • Щоб у сім'ї завжди був мир та спокій, дістаньте четвергову сіль та додайте її до приготовлених страв.
  • Люди, які зіграли 10 січня весілля, житимуть довго та щасливо.
  • Якщо кішка весь день спить або з неба валять великі пластівці снігу, то незабаром потеплішає.
  • Якщо відсиріла сіль, буде негода.
  • Собака вийшов з будки і ліг на сніг – до хуртовини.
  • Сира погода обіцяє добрий урожай льону.
  • Якщо у водоймі риба неспокійно веде себе, хлюпається і б'є хвостом – буде снігопад.
  • Хмара у цей день – до холодного та дощового літа.
  • Горобці весело цвірінькають – скоро потеплішає.

Що не можна робити сьогодні

Якщо на Різдвяний м'ясоїд до вас прийдуть колядники, то обов'язково їх упустіть і пригостить чимось смачним. Не можна не пускати. Їхній візит принесе вам здоров'я та добробут, а також захистить будинок від пристріту та псування.

Не можна 10 січня підглядати та підслуховувати. Також у цей день заборонено брехати.

Хто святкує день ангела

У вівторок, 10 січня, іменини відзначають Дорофей, Ігнатій, Симон Петро.

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Теги: літо риба традиції негода снігопад будинок урожай весілля церква

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