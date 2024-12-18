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Помер відомий український бандурист Остап Кіндрачук

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Помер відомий український бандурист Остап Кіндрачук
Остап Кіндрачук відійшов у засвіти у 87 років
фото з відкритих джерел

Музикант досліджував історію козацтва в Криму і на Кубані

Сьогодні, 18 грудня, помер український кобзар і бандурист Остап Кіндрачук. Йому було 87 років. Трагічну звістку повідомили на його сторінці у фейсбуці.

«Сьогодні вночі Остапа Юрійовича не стало. Світла пам'ять!», – йдеться в повідомленні.

Помер відомий український бандурист Остап Кіндрачук фото 1
Скриншот допису на фейсбук-сторінці Остапа Кіндрачука

Журналіст Василь Чепурний розповів, що Кіндрачук був родом із Галичини, «піднімав» цілину, лікувався в Ялті, де й лишився працювати капітаном пасажирського судна.

Кіндрачук працював у Ялті капітаном пасажирського судна
Кіндрачук працював у Ялті капітаном пасажирського судна
фото: Остап Кіндрачук/Facebook
У травні 2021 року в Остапа Кіндрачука з'явився онук Левко Назарович
У травні 2021 року в Остапа Кіндрачука з'явився онук Левко Назарович
фото: Остап Кіндрачук/Facebook

У 1955 році чоловік почав грати на бандурі, а наприкінці 1980-х створив товариство української мови імені Амвросія Метлинського, яке потім стало «Просвітою».

У 1955 році Остап Кіндрачук почав грати на бандурі
У 1955 році Остап Кіндрачук почав грати на бандурі
фото: Остап Кіндрачук/Facebook

У Ялті Кіндрачук почав грати на бандурі у місцевій капелі, а згодом виступав із інструментом на вулицях українських міст, зокрема, у Львові та Києві. А також за кордоном: у Польщі, Німеччині, Чехії. Виконував народні думи, історичні й народні пісні та пісні про сьогодення.

Остап Кіндрачук у Київському метрополітені
Остап Кіндрачук у Київському метрополітені
фото: Київський метрополітен/X
Кіндрачук досліджував історію козацтва в Криму і на Кубані
Кіндрачук досліджував історію козацтва в Криму і на Кубані
фото: Остап Кіндрачук/Facebook

Крім того, Кіндрачук досліджував історію козацтва в Криму і на Кубані. У Польщі бандурист записав два аудіофільми, а також знявся у фільмі «Кобзарські шляхи» та серіалі «Роксолана».

У Ялті Кіндрачук почав грати на бандурі у місцевій капелі, а згодом виступав із інструментом на вулицях українських міст
У Ялті Кіндрачук почав грати на бандурі у місцевій капелі, а згодом виступав із інструментом на вулицях українських міст
фото: Остап Кіндрачук/Facebook

Також відомо, що завдяки Кіндрачуку в Ялті відкрився музей Лесі Українки, де бандурист працював учителем Недільної школи.

Теги: Крим смерть музикант

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