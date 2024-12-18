Помер відомий український бандурист Остап Кіндрачук
Музикант досліджував історію козацтва в Криму і на Кубані
Сьогодні, 18 грудня, помер український кобзар і бандурист Остап Кіндрачук. Йому було 87 років. Трагічну звістку повідомили на його сторінці у фейсбуці.
«Сьогодні вночі Остапа Юрійовича не стало. Світла пам'ять!», – йдеться в повідомленні.
Журналіст Василь Чепурний розповів, що Кіндрачук був родом із Галичини, «піднімав» цілину, лікувався в Ялті, де й лишився працювати капітаном пасажирського судна.
У 1955 році чоловік почав грати на бандурі, а наприкінці 1980-х створив товариство української мови імені Амвросія Метлинського, яке потім стало «Просвітою».
У Ялті Кіндрачук почав грати на бандурі у місцевій капелі, а згодом виступав із інструментом на вулицях українських міст, зокрема, у Львові та Києві. А також за кордоном: у Польщі, Німеччині, Чехії. Виконував народні думи, історичні й народні пісні та пісні про сьогодення.
Крім того, Кіндрачук досліджував історію козацтва в Криму і на Кубані. У Польщі бандурист записав два аудіофільми, а також знявся у фільмі «Кобзарські шляхи» та серіалі «Роксолана».
Також відомо, що завдяки Кіндрачуку в Ялті відкрився музей Лесі Українки, де бандурист працював учителем Недільної школи.
Коментарі — 0