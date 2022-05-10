10 травня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Цього дня спостерігають за погодою: сильний дощ – до врожаю жита

Сьогодні слід обов’язково вийти на прогулянку

У вівторок, 10 травня, триває 76 день повномасштабної війни з Росією.

Також цього дня відзначається:

Всесвітній день боротьби з системним червоним вовчаком

Це аутоімунне захворювання, при якому імунна система не може відрізнити власні тканини і клітини від чужорідних. Захворювання дуже важко діагностувати. Хвороба може протікати гостро і приховано – можуть боліти суглоби, випадати волосся, є ризик втратити вагу, а фоні відчувається постійна слабкість. СЧВ може бути спровокований різноманітними факторами: порушенням гормонального балансу в підлітковому віці, стресовою ситуацією, факторами довкілля, а саме тривалим перебуванням на сонці, вірусними інфекціями, травмування шкіряного покрову, прийомом деяких ліків.

Жінки хворіють у 6-10 разів частіше, ніж чоловіки. Приблизно 2/3 захворювань у віці 16-55 років. На початку симптоматика може бути майже непомітною. Часто домінують загальні симптоми або симптоми в межах однієї системи чи органу.

Всесвітній день кактуса

День руху заради здоров'я

Ініціатива стартувала в 2003 році. Реалізується з метою підвищення ефективності фізичної активності і спонсорується Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Яке релігійне свято

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять апостола і священномученика Симеона.

Симеон увірував в Ісуса Христа вже в зрілому віці, що не завадило йому проповідувати вчення Спасителя і стати одним з 70-ти апостолів.

Коли був убитий перший Єрусалимський єпископ Яків, християни обрали на його місце Симеона. У віці 120 років Симеон прийняв мученицьку смерть – його розіп’яли на хресті.

У народному календарі ця дата отримала такі назви: Семен, Семен-день, Семен ранопашець.

Що не можна робити:

Якщо ви хворієте, то не сидіть вдома, а вийдіть хоч на кілька хвилин погрітися на сонечко.

А ще не варто сваритися з людиною, яка хворіє.

У цей день не можна підбирати тварин. Особливо котів та пташок. Пращури вірили, що в цей день нечиста сила набуває саме таку подобу, щоб підібратися до людей.

Народні прикмети:

Хмари швидко по небу біжать – треба чекати тривалої негоди.

Сильний дощ 10 травня – до врожаю жита.

Кричить сова – похолодає.

Вранці трава суха – ввечері треба чекати дощу.

Увечері з’явився туман – скоро настане потепління.

Опівдні на небі з’явилися купчасті хмари, які зникають до вечора – найближчим часом можливі заморозки.

Іменини

День ангела відзначають: Георгій, Семен, Єгор, Іван, Микола, Павло, Петро, Сергій, Анастасія, Марія.