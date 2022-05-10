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    10 травня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

    Цього дня спостерігають за погодою: сильний дощ &ndash; до врожаю жита - 10 травня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    Цього дня спостерігають за погодою: сильний дощ – до врожаю жита
    фото з відкритих джерел

    Сьогодні слід обов’язково вийти на прогулянку

    У вівторок, 10 травня, триває 76 день повномасштабної війни з Росією.

    Також цього дня відзначається:

    • Всесвітній день боротьби з системним червоним вовчаком

    Це аутоімунне захворювання, при якому імунна система не може відрізнити власні тканини і клітини від чужорідних. Захворювання дуже важко діагностувати. Хвороба може протікати гостро і приховано – можуть боліти суглоби, випадати волосся, є ризик втратити вагу, а фоні відчувається постійна слабкість. СЧВ може бути спровокований різноманітними факторами: порушенням гормонального балансу в підлітковому віці, стресовою ситуацією, факторами довкілля, а саме тривалим перебуванням на сонці, вірусними інфекціями, травмування шкіряного покрову, прийомом деяких ліків.

    Жінки хворіють у 6-10 разів частіше, ніж чоловіки. Приблизно 2/3 захворювань у віці 16-55 років. На початку симптоматика може бути майже непомітною. Часто домінують загальні симптоми або симптоми в межах однієї системи чи органу.

    • Всесвітній день кактуса

    • День руху заради здоров'я

    Ініціатива стартувала в 2003 році. Реалізується з метою підвищення ефективності фізичної активності і спонсорується Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

    Яке релігійне свято

    За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять апостола і священномученика Симеона.

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    Симеон увірував в Ісуса Христа вже в зрілому віці, що не завадило йому проповідувати вчення Спасителя і стати одним з 70-ти апостолів.

    Коли був убитий перший Єрусалимський єпископ Яків, християни обрали на його місце Симеона. У віці 120 років Симеон прийняв мученицьку смерть – його розіп’яли на хресті.

    У народному календарі ця дата отримала такі назви: Семен, Семен-день, Семен ранопашець.

    Що не можна робити:

    • Якщо ви хворієте, то не сидіть вдома, а вийдіть хоч на кілька хвилин погрітися на сонечко.
    • А ще не варто сваритися з людиною, яка хворіє.
    • У цей день не можна підбирати тварин. Особливо котів та пташок. Пращури вірили, що в цей день нечиста сила набуває саме таку подобу, щоб підібратися до людей.

    Народні прикмети:

    • Хмари швидко по небу біжать – треба чекати тривалої негоди.
    • Сильний дощ 10 травня – до врожаю жита.
    • Кричить сова – похолодає.
    • Вранці трава суха – ввечері треба чекати дощу.
    • Увечері з’явився туман – скоро настане потепління.
    • Опівдні на небі з’явилися купчасті хмари, які зникають до вечора – найближчим часом можливі заморозки.

    Іменини

    День ангела відзначають: Георгій, Семен, Єгор, Іван, Микола, Павло, Петро, Сергій, Анастасія, Марія.

    Теги: росія окупанти війна смерть Україна окупація дощ #stoprussia
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    10 травня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони