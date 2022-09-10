10 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні кожна людина може відчути дар прозріння

10 вересня в Україні відзначається День українського кіно та День фізичної культури і спорту України, у світі – Всесвітній день надання першої медичної допомоги, День обміну ідеями та Міжнародний день гінекологічного здоров'я. На десятий день осені також відзначають Всесвітній день запобігання самогубствам.

А в православній церкві вшановують пам'ять святої Анни Пророчиці і святого Сави Крипецького.

День українського кіно

Щорічно у другу суботу вересня в Україні відзначається День українського кіно. Свято було започатковано указом президента України від 12 січня 1996 року і призначено на другу суботу вересня.

У 2022 році День українського кіно припадає на 10 вересня.

Історія українського кінематографу починається з 1893 року. Йосип Тимченко, механік Одеського університету, зібрав перший у світі апарат, що вмів знімати та відтворювати кіно (знаменитий винахід братів Люм’єр з’явився на два роки пізніше). Тоді кінематограф називали «рухомою фотографією». Перший в Україні сеанс кіно відбувся 2 грудня 1896 року в Харківському оперному театрі, сучасній обласній філармонії.

На сеансі було показано декілька короткометражних стрічок, відзнятих у Харкові українським фотографом та першим оператором хроніко-документальних фільмів Альфредом Федецьким. Відтоді по Україні у містах Дніпро (тодішньому Катеринославі), Київ та Одеса почали з’являтися невеликі кіностудії, які знімали перші водевілі, комедії та драми.

Справжній прорив у кіно відбувся на початку XX ст. із виходом фільмів Олександра Довженка «Звенигора», «Арсенал» та «Земля» (1928-1930). А у 1930-ті роки вперше з’явився звук у стрічках Івана Кавалерідзе «Коліївщина», «Прометей» та «Наталка Полтавка» (1933-1936). У повоєнні роки з’явилися кінофільми відомих режисерів – Сергія Параджанова, Кіри Муратової, Леоніда Осики. В них засяяли зірки Іван Миколайчук, Леонід Биков, Ада Роговцева та Богдан Ступка.

День фізичної культури і спорту України

День фізичної культури і спорту України, який щороку відзначається в другу суботу вересня. У 2022 році День фізичної культури і спорту України припадає на 10 вересня.

Фізичні вправи були важливими для українського народу з давнини, адже життя людей беспосередньо залежало від полювання, землеробства та супротиву войовничим чужинцям. Тіло мало бути сильним і витривалим – навіть билини часів Русі свідчать, що в тодішньому суспільстві існував ідеал «богатиря» – фізично та морально досконалого чоловіка.

Звичною практикою для наших пращурів були «ігрища» між селами, тобто змагання з бігу, метання, стрибків, кулачних боїв. Професійне військово-фізичне виховання підлітків і юнацтва проводилося в князівських дворах та школах при монастирях. Згодом найсильніші та найспритніші юнаки поповнювали регулярне військо – княжу дружину.

Пізніше системою фізичної підготовки прославилося українське козацтво. Козаки Запорізької Січі були неперевершеними вершниками, лучниками, плавцями та борцями, при цьому розробили власне бойове мистецтво, яке не поступалося східним єдиноборствам.

Європейські види спорту почали поширюватися в Україні з середини XIX століття – в програмі київських гімназій з’явилися гімнастичні заняття, відкрилася в місті й школа з фехтування. Любителями спорту створювалися спортклуби – атлетичний, з кінного та голубиного спорту, з шахів, яхт-клуб. За статистичними даними 1908 року, на території України діяли 196 спортивних товариств та клубів, які об’єднували 8 тисяч людей. В ті часи гордістю українців був полтавчанин Іван Піддубний, гирьовик і борець, який за 40-річну спортивну кар’єру не програв жодного поєдинку і отримав світове визнання та титул «чемпіона чемпіонів».

Всесвітній день надання першої медичної допомоги

У 2000 році членами Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця було ініційовано щорічне проведення Всесвітнього дня надання першої медичної допомоги. Відтоді це свято відзначається у другу суботу вересня щорічно.

У 2022 році Всесвітній день надання першої медичної допомоги припадає на 10 вересня.

Ініціатори наголосили на важливості проведення навчальних заходів з порятунку життя серед громадян, які не мають спеціальної медичної освіти. Нещасний випадок може трапитись у найнесподіваніший час там, де ніхто цього не очікує, і де далеко не завжди поруч є медики. Тому важливо, щоб кожна свідома людина мала базові навички з надання необхідної допомоги потерпілому для порятунку життя.

День обміну ідеями

10 вересня щорічно відзначається День обміну ідеями (Swap Ideas Day). Засновником свята вважають Роберта Берча, за ідеями якого було створено ще декілька незвичних дат, таких як «День нічого», «День дрібниць» та «День нерівного килима». Swap Ideas Day вважається неофіційним святом духу співпраці.

У цей день з’являється гарна можливість поділитися своїми ідеями та думками, обговорити свою точку зору з рідними, друзями, колегами та навіть незнайомими людьми.

Основна мета Дня обміну ідеями – пояснити людям, що найкраще поширюються знання, коли ними ділишся, і що найкращі ідеї з’являються завдяки співпраці.

Міжнародний день гінекологічного здоров'я

10 вересня – Міжнародний день гінекологічного здоров’я.

Важливо нагадати жінкам, що не рідше одного разу на рік треба проходити обстеження. Загальновідомо, що від здоров’я жінки – матері залежить здоров’я суспільства. Гінекологічне здоров’я жінки – це основа якості життя. До гінеколога жінки починають звертатись з підліткового віку і до глибокої менопаузи.

Чому важливо вчасно прийти на прийом до лікаря? Перш за все, для збереження власного здоров’я. А також для своєчасного виявлення хвороб, зокрема, що стосується онкопатологій, порушення менструального циклу, безпліддя, проблем менопаузи, запальних захворювань, зумовлених інфекціями, що передаються статевим шляхом.

Всесвітній день запобігання самогубствам

Світова спільнота 10 вересня відзначає Всесвітній день запобігання самогубствам або Всесвітній день запобігання суїциду. Цей день відзначають проводять щорічно з 2003 року. Його заснували з ініціативи Міжнародної асоціації по запобіганню самогубствам (МАПС) за активної підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я та під патронажем Організації Об'єднаних Націй.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кожні 40 секунд одна людина вчиняє самогубство. Це близько 800 тисяч осіб на рік, хоча за іншими даними кількість наближається до мільйона. Ще більше людей роблять спроби суїциду (за оцінками ВООЗ, вони стаються приблизно у 20 разів частіше). У 2016 році саме самогубство було другою причиною смерті серед людей віком 15-29 років.

10 вересня – Сави Крипецького і Анни Пророчиці

У цей день вшановується пам’ять преподобного Сави Крипецького. Наші пращури славили врожай, починались веселі осінні ярмарки. Люди не даремно поспішали впоратись з польовою роботою, оскільки з цього часу нерідко розпочинались осінні дощі. Якщо у цей день було чути грім, то він передвіщав теплу осінь.

Анна народилася в Єрусалимі і була благочестивою вдовою, яка належала до тієї категорії обраних, які зустріли Ісуса Христа ще в дитячому віці, коли Марія та Йосип вперше прийшли з ним до храму. Що стосується святого Сави Крипецького, то він жив пізніше – в XV столітті. Відомо, що Сава прийняв чернечий постриг. Дотримувався суворого посту і проводив час в молитвах, роздумах про Бога. Часто до Сави приходили люди за порадою.

Одного разу до нього з’явився навіть князь разом зі своєю хворою дружиною, і завдяки молитвам Сави, жінка повністю вилікувалася від недуги. Преподобний Сава завжди говорив про дотримання тілесної і моральної чистоти, схиляв людей до праведного способу життя. Навіть після смерті Сава залишився покровителем своєї чернечої обителі. Одного разу з’явився розбійникам, які прийшли пограбувати монастир. Згідно з легендою, ватажок банди вирішив покаятися і сам повірив у Бога.

Традиції та звичаї

Сьогодні кожна людина може відчути дар прозріння.

У цей день дуже загострюється інтуїція. Тому потрібно слухати голос свого серця – воно підкаже правильний шлях. Людину можуть переслідувати бачення і відчуття дежа-вю.

Прикмети на 10 вересня кажуть, що якщо людина хоче побачити своє майбутнє або отримати відповідь на своє запитання, то їй сьогодні потрібно перед сном чітко сформулювати свій запит Всесвіту і вимовити особливий заговір. Тоді вночі присниться відповідь або ознака.

У день 10 вересня завершувалися останні збирання хлібів. 10 вересня вивозили з полів снопи, які укладали в скирти. Прибирали коноплю і збирали урожай яблук. Наближався час затяжних дощів, і потрібно було вберегти врожай від негоди. 10 вересня завершували озимий посів пшениці.

У цей день молилися і просили зцілити людину від пияцтва. Говорили, що свататися 10 вересня не варто, оскільки, за прикметами, це обіцяє біду.

10 вересня проводились осінні ярмарки, на яких можна було купити велику кількість фруктів і овочів, одяг, домашнє начиння і т.д.

Що не можна робити сьогодні:

У цей день до батьків нареченої ходити не можна, інакше біду накличеш.

У ліс 10 вересня намагалися не ходити, тому що існує велика ймовірність заблукати. Якщо ж піти дуже потрібно, то слід взяти в дорогу пиріжок і залишити його на пеньку для лісовика.

У цей день не можна залишати на полі зерно – весь врожай потрібно зібрати до цього дня.

Народні прикмети:

Тепла і суха погода – до пізньої зими.

Грозові дощі – до теплої осені.

До 10-вересня опало все листя з берези і осики – до врожайного наступного року.

Багато жолудів і горіхів – до багатого врожаю озимих.

Листя беріз жовті – багато опеньків в лісі.

Південний вітер подув – рік завершиться легко і безтурботно. Північний вітер несе з собою хвороби і нещастя.

10 вересня родичам хворих на алкоголізм потрібно молитися преподобному Мойсею Мурину – для швидкого зцілення хворого.

Якщо торговець в цей день збере в полі колоски і сховає їх в затишному місці – торгівля буде вдалою і прибутковою.

У ліс краще не йти. А якщо пішли – треба бути гранично обережним: велика небезпека заблукати.

Повісити на видне місце зимовий одяг – до вдалого завершення польових і городніх робіт.

Побачити уві сні покійних родичів – до щасливого сімейного життя.

Той, хто в цей день народився, виросте гордою і незалежною людиною.

Іменини

У цей день іменини святкують Микола, Сергій, Ігнатій, Арсеній, Кассіан, Веніамін, Анатолій, Павло, Іван, Григорій, Денис, Афанасій, Мойсей та Анна.