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Святий престол пояснив висловлювання Папи Римського про війну в Україні

Альона Боженко
glavcom.ua
Святий престол пояснив висловлювання Папи Римського про війну в Україні
Ватикан пояснив слова Папи про війну в Україні
фото із відкритих джерел

Ватикан запевняє, що Папа Римський засуджує війну Росії проти України

Заяви папи Римського у контексті війни в Україні не є політичною позицією. Про це йдеться у комюніке, поширеному пресслужбою Святого престолу 30 серпня.

«Стосовно широкомасштабної війни в Україні, яку розпочала Російська Федерація, виступи Святішого Отця Франциска є чіткими й однозначними в засудженні її як морально несправедливої, неприйнятної, варварської, безумної, огидної та святотатської», – йдеться у повідомленні.

У Ватикані також додали, що нещодавні висловлювання Папи щодо війни в Україні «потрібно розуміти як голос, піднесений на захист людського життя та цінностей, пов’язаних з ним, а не як зайняття політичної позиції».

У комюніке підкреслюється, що загалом виступи Папи Франциска та його співробітників щодо війни мали на меті «закликати пастирів і вірних до молитви, а всіх людей доброї волі – до солідарності та зусиль, спрямованих на відбудову миру».

Нагадаємо, 24 серпня папа Римський Франциск під час загальної аудієнції на День Незалежності України згадав у контексті російсько-української війни загибель дочки одного з ідеологів «руского мира» Олександра Дугіна Дар’ї Дугіної.

Після цього Міністерство закордонних справ України запросило апостольського нунція в Україні архієпископа Вісвальдаса Кульбокаса, щоб повідомити йому про розчарування щодо висловлювання папи Римського про загиблу на території РФ росіянку Дар’ю Дугіну.

Також раніше Папа критикував постачання Україні зброї, а також покладав принаймні частину відповідальності за війну на НАТО.

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