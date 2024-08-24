З Днем Незалежності України 2024: привітання, вірші та листівки

Цього року 33-тя річниця проголошення незалежності України припадає на вихідний (субота)

Щороку 24 серпня святкуємо одне із найважливіших державних свят – День Незалежності України

Це особлива дата, що має величезне значення для кожного українця і відзначається щороку, згідно з відповідною постановою Верховної Ради.

«Главком» підготував для вас оригінальні листівки та привітання у віршах та прозі з нагоди цього чудового свята.

Зміст

Привітання з Днем Незалежності України у прозі

Вітаю з Днем Незалежності України! Це свято має величезне значення для кожного з нас, адже ми разом будуємо сильну, вільну та незалежну державу. Наша хоробра нація пройшла через тяжкі випробування і проходить їх зараз. Тож нехай цей день завжди буде для всіх нас святом перемоги свободи над поневоленням!

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Від щирого серця вітаю з Днем Незалежності України. Це день, коли наша країна на весь світ проголосила себе вільною та самостійною державою.

Нехай у ваших серцях завжди палає любов до нашої неньки, а наші майбутні покоління зберігають і примножують її велич.

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Вітаю з Днем Незалежності України!

Це свято нагадує кожному з нас, що пройшов наш незламний народ заради свободи, гартуючи силу, дух та незламність з кожним поколінням. Нехай Господь захищає нашу неньку і благословляє кожного з вас. Нехай наша прекрасна країна розвивається та стає кращою з кожним днем, а наші серця будуть сповнені гордістю за рідну землю.

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Щиро вітаю з Днем Незалежності України! Нехай цей день принесе багато натхнення для нових звершень, а наша країна й надалі залишатиметься сильною та єдиною.

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Сьогодні ми святкуємо День Незалежності, тож вітаю з цим прекрасним святом! Це день, коли наша країна здобула право бути вільною та суверенною. Нехай він стане нагадуванням про те, що наша незалежність – це велика цінність, яку ми повинні берегти та захищати.

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Вітаю зі святом Незалежності України! Цей день об'єднує нас у любові до рідної землі та гордості за нашу країну. Нехай Україна завжди буде сильною, вільною та процвітаючою державою, а ми всі разом працюємо на її благо.

Привітання з Днем Незалежності України у віршах

З Днем Незалежності, моя країно,

Ти світла, горда і єдина!

Нехай в серцях палає віра,

І Україна розквітає в мирі.

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Незалежність, мов зоря ясна,

В серці кожного з нас не згасає.

Нехай Україна, мов юна весна,

Живе в лише розквітає!

***

З Днем Незалежності, рідна країно,

Слава твоя нехай вічно живе,

Серце твоє, таке вільне й єдине,

В правді й добрі хай зростає й цвіте.



Мирного неба тобі і достатку,

Злагоди в домі, щасливих доріг,

Нехай процвітає земля у порядку,

Нехай небеса будуть як оберіг.

***

Синє небо, жовті поля,

Наша Україна – волі земля.

З Днем Незалежності я вас вітаю,

Щастя, миру і добра бажаю!

***

Незалежність – наша сила й віра,

Вона нас веде до майбутнього сміливо.

Нехай Україна буде вільна й щаслива,

Хай кожен день буде сповнений дивом!

Листівки-привітання з Днем Незалежності українською мовою