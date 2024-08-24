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З Днем Незалежності України 2024: привітання, вірші та листівки

Тетяна Єрмоленко
glavcom.ua
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З Днем Незалежності України 2024: привітання, вірші та листівки
Цього року 33-тя річниця проголошення незалежності України припадає на вихідний (субота)
фото з відкритих джерел

Щороку 24 серпня святкуємо одне із найважливіших державних свят – День Незалежності України

Це особлива дата, що має величезне значення для кожного українця і відзначається щороку, згідно з відповідною постановою Верховної Ради. 

«Главком» підготував для вас оригінальні листівки та привітання у віршах та прозі з нагоди цього чудового свята.

Зміст

Привітання з Днем Незалежності України у прозі

Вітаю з Днем Незалежності України! Це свято має величезне значення для кожного з нас, адже ми разом будуємо сильну, вільну та незалежну державу. Наша хоробра нація пройшла через тяжкі випробування і проходить їх зараз. Тож нехай цей день завжди буде для всіх нас святом перемоги свободи над поневоленням! 

***

Від щирого серця вітаю з Днем Незалежності України. Це день, коли наша країна на весь світ проголосила себе вільною та самостійною державою. 

Нехай у ваших серцях завжди палає любов до нашої неньки, а наші майбутні покоління зберігають і примножують її велич. 

***

Вітаю з Днем Незалежності України! 

Це свято нагадує кожному з нас, що пройшов наш незламний народ заради свободи, гартуючи силу, дух та незламність з кожним поколінням. Нехай Господь захищає нашу неньку і благословляє кожного з вас. Нехай наша прекрасна країна розвивається та стає кращою з кожним днем, а наші серця будуть сповнені гордістю за рідну землю.

***

Щиро вітаю з Днем Незалежності України! Нехай цей день принесе багато натхнення для нових звершень, а наша країна й надалі залишатиметься сильною та єдиною. 

***

Сьогодні ми святкуємо День Незалежності, тож вітаю з цим прекрасним святом! Це день, коли наша країна здобула право бути вільною та суверенною. Нехай він стане нагадуванням про те, що наша незалежність – це велика цінність, яку ми повинні берегти та захищати.

***

Вітаю зі святом Незалежності України! Цей день об'єднує нас у любові до рідної землі та гордості за нашу країну. Нехай Україна завжди буде сильною, вільною та процвітаючою державою, а ми всі разом працюємо на її благо. 

Привітання з Днем Незалежності України у віршах

З Днем Незалежності, моя країно,
Ти світла, горда і єдина!
Нехай в серцях палає віра,
І Україна розквітає в мирі.

***

Незалежність, мов зоря ясна,
В серці кожного з нас не згасає.
Нехай Україна, мов юна весна,
Живе в лише розквітає!

***

З Днем Незалежності, рідна країно,
Слава твоя нехай вічно живе,
Серце твоє, таке вільне й єдине,
В правді й добрі хай зростає й цвіте.


Мирного неба тобі і достатку,
Злагоди в домі, щасливих доріг,
Нехай процвітає земля у порядку,
Нехай небеса будуть як оберіг.

***

Синє небо, жовті поля,
Наша Україна – волі земля.
З Днем Незалежності я вас вітаю,
Щастя, миру і добра бажаю!

***

Незалежність – наша сила й віра,
Вона нас веде до майбутнього сміливо.
Нехай Україна буде вільна й щаслива,
Хай кожен день буде сповнений дивом!

Листівки-привітання з Днем Незалежності українською мовою

З Днем Незалежності України 2024: привітання, вірші та листівки фото 1
З Днем Незалежності України 2024: привітання, вірші та листівки фото 2
З Днем Незалежності України 2024: привітання, вірші та листівки фото 3
З Днем Незалежності України 2024: привітання, вірші та листівки фото 4
З Днем Незалежності України 2024: привітання, вірші та листівки фото 5
З Днем Незалежності України 2024: привітання, вірші та листівки фото 6
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Теги: свята День Незалежності Україна

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