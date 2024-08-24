З Днем Незалежності України 2024: привітання, вірші та листівки
Щороку 24 серпня святкуємо одне із найважливіших державних свят – День Незалежності України
Це особлива дата, що має величезне значення для кожного українця і відзначається щороку, згідно з відповідною постановою Верховної Ради.
«Главком» підготував для вас оригінальні листівки та привітання у віршах та прозі з нагоди цього чудового свята.
Зміст
Привітання з Днем Незалежності України у прозі
Вітаю з Днем Незалежності України! Це свято має величезне значення для кожного з нас, адже ми разом будуємо сильну, вільну та незалежну державу. Наша хоробра нація пройшла через тяжкі випробування і проходить їх зараз. Тож нехай цей день завжди буде для всіх нас святом перемоги свободи над поневоленням!
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Від щирого серця вітаю з Днем Незалежності України. Це день, коли наша країна на весь світ проголосила себе вільною та самостійною державою.
Нехай у ваших серцях завжди палає любов до нашої неньки, а наші майбутні покоління зберігають і примножують її велич.
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Вітаю з Днем Незалежності України!
Це свято нагадує кожному з нас, що пройшов наш незламний народ заради свободи, гартуючи силу, дух та незламність з кожним поколінням. Нехай Господь захищає нашу неньку і благословляє кожного з вас. Нехай наша прекрасна країна розвивається та стає кращою з кожним днем, а наші серця будуть сповнені гордістю за рідну землю.
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Щиро вітаю з Днем Незалежності України! Нехай цей день принесе багато натхнення для нових звершень, а наша країна й надалі залишатиметься сильною та єдиною.
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Сьогодні ми святкуємо День Незалежності, тож вітаю з цим прекрасним святом! Це день, коли наша країна здобула право бути вільною та суверенною. Нехай він стане нагадуванням про те, що наша незалежність – це велика цінність, яку ми повинні берегти та захищати.
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Вітаю зі святом Незалежності України! Цей день об'єднує нас у любові до рідної землі та гордості за нашу країну. Нехай Україна завжди буде сильною, вільною та процвітаючою державою, а ми всі разом працюємо на її благо.
Привітання з Днем Незалежності України у віршах
З Днем Незалежності, моя країно,
Ти світла, горда і єдина!
Нехай в серцях палає віра,
І Україна розквітає в мирі.
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Незалежність, мов зоря ясна,
В серці кожного з нас не згасає.
Нехай Україна, мов юна весна,
Живе в лише розквітає!
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З Днем Незалежності, рідна країно,
Слава твоя нехай вічно живе,
Серце твоє, таке вільне й єдине,
В правді й добрі хай зростає й цвіте.
Мирного неба тобі і достатку,
Злагоди в домі, щасливих доріг,
Нехай процвітає земля у порядку,
Нехай небеса будуть як оберіг.
***
Синє небо, жовті поля,
Наша Україна – волі земля.
З Днем Незалежності я вас вітаю,
Щастя, миру і добра бажаю!
***
Незалежність – наша сила й віра,
Вона нас веде до майбутнього сміливо.
Нехай Україна буде вільна й щаслива,
Хай кожен день буде сповнений дивом!
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