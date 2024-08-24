Хакери змусили Путіна вітати Україну з Днем Незалежності

Хакери з нагоди Дня Незалежності «покращили» телебачення на окупованих територіях

Путін заявив, що готовий повернути окуповані його армією міста

На тимчасово окупованих територіях України хакери з нагоди Дня Незалежності «покращили» місцеве телебачення. Там замість звичайного ефіру транслювали привітання від окупаційних адміністрацій та Путіна з Днем Незалежності України. Відповідне відео поширили в мережі.

Так, гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо, Запоріжжя Євген Балицький та Криму Сергій Аксьонов з екранів заявили, що ЗСУ беруть ініціативу на полі бою, а тому вони вирішили передати окуповані території Україні.

«Вірю, що Україна переможе та побудує світле майбутнє для свого народу», – сказав кожен із гауляйтерів.

На тимчасово окупованих територіях України хакери з нагоди Дня Незалежності "покращили" місцеве телебачення, де замість звичайного ефіру транслювалось привітання від окупаційних адміністрацій та путіна з Днем Незалежності України!



Місцеві пишуть, що дехто навіть повірив 😂 pic.twitter.com/tKLVIQEflT — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 24, 2024

Такий же текст хакери вклали в уста і самого Путіна. Диктатор заявив, що готовий повернути окуповані його армією міста.

Раніше у день 33-ї річниці Незалежності України на 33 сайтах афільованих із росіянами підприємств із окупованих міст з'явилося зображення українського воїна з написом «Відновимо кордони до останнього метра».

Нагадаємо, що раніше співробітники Головного управління розвідки України здійснили кібератаку на російське підприємство з розробки ядерної зброї. Внаслідок операції Україна отримала багато корисної інформації.

Раніше українські хакери здійснили масштабну кібератаку на Банк Росії та інші фінансові установи РФ.