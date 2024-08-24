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Хакери змусили Путіна вітати Україну з Днем Незалежності

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Хакери змусили Путіна вітати Україну з Днем Незалежності
Хакери з нагоди Дня Незалежності «покращили» телебачення на окупованих територіях
фото з відкритих джерел

Путін заявив, що готовий повернути окуповані його армією міста

На тимчасово окупованих територіях України хакери з нагоди Дня Незалежності «покращили» місцеве телебачення. Там замість звичайного ефіру транслювали привітання від окупаційних адміністрацій та Путіна з Днем Незалежності України. Відповідне відео поширили в мережі.

Так, гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо, Запоріжжя Євген Балицький та Криму Сергій Аксьонов з екранів заявили, що ЗСУ беруть ініціативу на полі бою, а тому вони вирішили передати окуповані території Україні.

«Вірю, що Україна переможе та побудує світле майбутнє для свого народу», – сказав кожен із гауляйтерів.

Такий же текст хакери вклали в уста і самого Путіна. Диктатор заявив, що готовий повернути окуповані його армією міста.

Раніше у день 33-ї річниці Незалежності України на 33 сайтах афільованих із росіянами підприємств із окупованих міст з'явилося зображення українського воїна з написом «Відновимо кордони до останнього метра».

 

Нагадаємо, що раніше співробітники Головного управління розвідки України здійснили кібератаку на російське підприємство з розробки ядерної зброї. Внаслідок операції Україна отримала багато корисної інформації. 

Раніше українські хакери здійснили масштабну кібератаку на Банк Росії та інші фінансові установи РФ.

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Теги: Запоріжжя телебачення Україна окуповані території Володимир Сальдо диктатор відео гауляйтер

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