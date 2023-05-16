100 вибухів за добу: як живуть люди на кордоні з Росією (відео)

Жителі прикордонного селища на Сумщині зазначають, що зі страхом чекають ночі: саме вночі окупанти найчастіше атакують область

Від селища Свеса на Сумщині до Росії – всього 16 кілометрів. Деякий час було спокійно, проте в травні окупанти знову почали активно обстрілювати цивільні населені пункти – нещодавно ворог випустив керовану авіабомбу по психоневрологічному інтернату, де на той момент було 167 підопічних. Про те, як живуть українці на кордоні з Росією, йдеться у випуску Bihus.Info.

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На момент російського обстрілу в інтернаті знаходилося 167 мешканців, серед яких 112 перебували в найбільш зруйнованому першому корпусі закладу.

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«Люди почали виходити з кімнат, всі були в сорочках, роздягнені, налякані, дехто кричав. У другому корпусі знаходилися лежачі люди», – розповів директор психоневрологічного інтернату Анатолій Фірсик.

Унаслідок обстрілу тоді постраждала одна людина, яка сиділа на ліжку: у неї поранення щоки та губи.

Працівники медзакладу показують значні руйнування корпусу через російський удар. Як розповідають місцеві, інтернат славився своїм фізичним кабінетом та новим обладненням, проте росіяни знищили все, до чого люди довго прагнули.

Через російський обстріл психоневрологічний інтернат у селищі Свеса зазнав значних руйнувань скріншот відео

«Це все відбувалося машинально. Я не розуміла, що відбувається. Нам просто сказали сісти в автобус (евакуаційний – «Главком») та поїхати. Наче уві сні все. Дуже страшно було», – розповідає підопічна інтернату Олена.

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Як стверджують працівники медичного закладу, багато пацієнтів хочуть повернутися назад. Саме в свесівському інтернаті їм надавали якісне обслуговування та лікування. Знищення інтернату стало шоком також для лікарів закладу – деякі з них працювали в інтернаті ще з 90-х років.

Повітряні тривоги часто лунають у прикордонних регіонах України. Для того, щоб пройти в укриття, у громадян є маленький проміжок часу – як кажуть місцеві, іноді вибухи починають лунати вже через п'ять хвилин після початку повітряної тривоги. З місця обстрілу інтернату правоохоронці вилучили 18 уламків. Як стверджують спеціалісти, для обстрілу інтернату Росія використала керовану авіабомбу – тобто окупанти знали, куди цілили, і навмисно обрали саме таку ціль.

Небезпечність керованих авіабомб полягає в тому, що ворожий літак не залітає на територію України і фактично його не можна збити, а бомба може летіти на відстань більш ніж 20 кілометрів. Час прильоту бомби до цілі дуже малий.

Бомба, якою росіяни знищили психоневрологічний інтернат, впала за п'ять метрів від корпусу, проте якщо б авіабомбу влучила в корпус, то наслідки могли бути значно фатальнішими. Голова селища Свеси Сергій Киркач наголошує, що в їхньому населеному пункті не розташовувалися формування Збройних сил України, тому росіяни свідомо вчинили військовий злочин проти цивільного населення України.

Увечері 2 травня росіяни атакували Свеський аграрний ліцей. Як розповів журналістам керівник освітнього закладу Андрій Копитько, росіяни завдали по ліцею авіаційного удару. Авіабомба, яка влучила у навчальний заклад, важила приблизно 250 кг. Корпус зазнав величезних руйнувань.

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Росіяни завдали удару по будівлі Свеського аграрного ліцею скріншот відео

У селищі Свесі багато пошкоджених будинків: у людей повилітали вікна, зіпсувалися паркани, пошкоджені стіни та дахи. Мешканці населеного пункту масово залишають свої домівки та їдуть у більш безпечні регіони України. За словами голови селища, близько 30% мешканців вже виїхали з території громади. Ті, хто залишився, щодня потерпають від російських обстрілів та кожну ніч проводять у підвалах будинків – інакше страшно засинати.

Щодня російські загарбники завдають численні удари по Сумській області. Іноді їхня кількість доходить до 100 ударів за день. Для того, щоб зафіксувати злочини росіян, на місця обстрілів вирушають прокурори та слідчі. Кожного дня кількість обстрілів збільшується, а росіяни використовують будь-який вид зброї – із травня почастішало використання керованих авіабомб.

Велика вирва в землі – наслідок російського обстрілу скріншот відео

Повітряні сили володіють інформацією, які екіпажі російської авіації взлітають, згодом правоохоронці знаходять імена командирів, які надавали злочинні накази, з'ясовують, звідки та якою зброєю здійснювався обстріл. Загалом в Сумській області нараховують близько 3500 зруйнованих або пошкоджених об'єктів цивільної інфраструктури. Доказів для того, щоб виступати проти росіян у міжнародному трибуналі, в України достатньо.

Нагадаємо, що триває 447-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Минулої доби відбулось 49 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій і надалі залишаються Бахмут та Мар’їнка.