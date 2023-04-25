Зернова угода. Як Лавров осоромився перед журналісткою

Росія намагається зірвати зернову угоду

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров проігнорував запитання журналістки щодо зернової угоди. Про це передають росЗМІ.

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Зазначається, що після завершення першої частини засідання Ради Безпеки ООН Лавров зустрівся з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.

Після цього журналістка Reuters запитала міністра щодо стану зернової угоди. Лавров зупинився перед нею і у відповідь на запитання почав говорити про її вбрання.

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«Хороша сукня», – заявив Лавров.

Інший журналіст вигукнув питання про кореспондента Евана Гершковича, якого звинувачують у Росії у шпигунстві. На нього Лавров зовсім не відреагував.

Нагадаємо, раніше речник російського диктатора Дмитро Пєсков оцінив можливість продовження зернової угоди після 18 травня. Він виключив такий розвиток подій «без дотримання умов домовленості».

При цьому Гутерріш під час виступу на засіданні Ради Безпеки ООН закликав виконувати російську частину зернової угоди. – «...Така співпраця необхідна для забезпечення більшої безпеки та процвітання для всіх».

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Вчора Росія цинічно звинуватила Україну у порушенні «зернової угоди».

Ще раніше, 17 квітня, російська сторона вдруге заблокувала інспекції суден в територіальних водах Туреччини. Таким чином вона намагається втручатися у діяльність українських портів та диктувати свою політику всьому світу, тож міжнародна спільнота має втрутитися і забезпечити вільне судноплавство. Про це йдеться у заяві Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.