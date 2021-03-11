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    11 березня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    11 березня Православна церква молитовно згадує святителя Порфирія - 11 березня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    11 березня Православна церква молитовно згадує святителя Порфирія

    В цей день заборонено знайомитися з дівчатами і жінками

    У цей день світ відзначає Всесвітній день водопроводу. 11 березня віруючими людьми шанується святитель Порфирій, архієпископ Газський, котрий жив у п'ятому столітті. Наші пращури називали його Порфирієм Пізнім.

    Всесвітній день водопроводу

    Сьогодні 11 березня весь світ відзначає Всесвітній день водопроводу.

    Перший справжній водопровід з'явився в Стародавньому Римі в 312 році до н.е. і по довжині дорівнював 16,5 кілометрів. Цензор Аппій Клавдій в його будівництво навіть вклав власні кошти.

    Громадяни були йому за це вдячні, адже раніше люди носили дощову, ключову, річкову воду і зберігали у великих ємностях в своїх будинках.

    Святий Порфирій

    Святий Порфирій походив із шляхетної і багатої родини в Солуні (Тессалоніки) у Македонії. У 25-літньому віці він вступив у скитський монастир в Єгипті. Через п'ять років богомільного життя вибрався до Єрусалима, щоб відвідати святі місця, і поселився у печері над Йорданом. Через п'ять років заразлива пошесть змусила його повернутися до Єрусалима.

    Коли Порфирієві виповнилося 40 років, єрусалимський патріарх висвятив його на священика й віддав йому на зберігання частину Господнього хреста.

    У 396 році помер єпископ у палестинському місті Газі. Тоді митрополит Кесарії Палестинської Іван після видіння висвятив Порфирія на Газького єпископа. Він ревно працював впродовж 24 років над спасінням людських душ. Спочив Порфирій у Бозі 420 року.

    Народні прикмети

    • повернення перелітних птахів говорить про добрий врожай
    • будування птахама гнізда на сонячній стороні будинка і дерева – про холодне літо, а на північній стороні – про наближення погожих днів.

    Що не рекомендується робити

    • Знайомитися з дівчатами і жінками.

    Іменини

    У цей день іменини святкують Порфирій, Севастіан, Сергій, Миколай, Анна, Петро і Іван.

    Теги: церква свята традиції літо
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