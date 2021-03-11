11 березня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

В цей день заборонено знайомитися з дівчатами і жінками

У цей день світ відзначає Всесвітній день водопроводу. 11 березня віруючими людьми шанується святитель Порфирій, архієпископ Газський, котрий жив у п'ятому столітті. Наші пращури називали його Порфирієм Пізнім.

Всесвітній день водопроводу

Сьогодні 11 березня весь світ відзначає Всесвітній день водопроводу.

Перший справжній водопровід з'явився в Стародавньому Римі в 312 році до н.е. і по довжині дорівнював 16,5 кілометрів. Цензор Аппій Клавдій в його будівництво навіть вклав власні кошти.

Громадяни були йому за це вдячні, адже раніше люди носили дощову, ключову, річкову воду і зберігали у великих ємностях в своїх будинках.

Святий Порфирій

Святий Порфирій походив із шляхетної і багатої родини в Солуні (Тессалоніки) у Македонії. У 25-літньому віці він вступив у скитський монастир в Єгипті. Через п'ять років богомільного життя вибрався до Єрусалима, щоб відвідати святі місця, і поселився у печері над Йорданом. Через п'ять років заразлива пошесть змусила його повернутися до Єрусалима.

Коли Порфирієві виповнилося 40 років, єрусалимський патріарх висвятив його на священика й віддав йому на зберігання частину Господнього хреста.

У 396 році помер єпископ у палестинському місті Газі. Тоді митрополит Кесарії Палестинської Іван після видіння висвятив Порфирія на Газького єпископа. Він ревно працював впродовж 24 років над спасінням людських душ. Спочив Порфирій у Бозі 420 року.

Народні прикмети

повернення перелітних птахів говорить про добрий врожай

будування птахама гнізда на сонячній стороні будинка і дерева – про холодне літо, а на північній стороні – про наближення погожих днів.

Що не рекомендується робити

Знайомитися з дівчатами і жінками.

Іменини

У цей день іменини святкують Порфирій, Севастіан, Сергій, Миколай, Анна, Петро і Іван.