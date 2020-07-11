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    Суспільство

    11 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    11 липня святкують Всесвітній день шоколаду - 11 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    11 липня святкують Всесвітній день шоколаду

    Сьогодні не рекомендується виливати питну воду

    11 липня відзначаються такі свята:

    • Всесвітній день народонаселення.
    • Всесвітній день шоколаду.
    • День пам'яті жертв геноциду жителів Сребрениці

    Народні прикмети на 11 липня:

    • Стара кішка починає гратися - бути дощу.
    • Худоба збивається в купу - до негоди.
    • Голки будяка розм'якли і не колються - до дощу.
    • Дозріває чорниця - починай косити жито.
    • Мокре літо - осінь буде ясна.
    • На сосні багато шишок - добре вродить ячмінь.

    Що не рекомендується робити 11 липня:

    • Занадто рано лягати спати. Сьогодні можна дозволити собі веселощі і танці до ранку - це може принести удачу.
    • Тримати брудне тіло і житло. Сьогодні необхідно прибратися в квартирі, купити і одягнути чистий одяг і взуття.
    • Виливати питну воду. В іншому випадку може початися посуха. Якщо в процесі приготування все ж потрібно злити рідину, то зробіть це під дерево або полийте рослини.
    • Сваритися і лихословити.

    У кого іменини 11 липня?

    Іменини сьогодні святкують Ольга, Пелагея, Венедикт, Герман, Іван, Кір, Павло, Сергій

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