11 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
11 липня святкують Всесвітній день шоколаду
Сьогодні не рекомендується виливати питну воду
11 липня відзначаються такі свята:
- Всесвітній день народонаселення.
- Всесвітній день шоколаду.
- День пам'яті жертв геноциду жителів Сребрениці
Народні прикмети на 11 липня:
- Стара кішка починає гратися - бути дощу.
- Худоба збивається в купу - до негоди.
- Голки будяка розм'якли і не колються - до дощу.
- Дозріває чорниця - починай косити жито.
- Мокре літо - осінь буде ясна.
- На сосні багато шишок - добре вродить ячмінь.
Що не рекомендується робити 11 липня:
- Занадто рано лягати спати. Сьогодні можна дозволити собі веселощі і танці до ранку - це може принести удачу.
- Тримати брудне тіло і житло. Сьогодні необхідно прибратися в квартирі, купити і одягнути чистий одяг і взуття.
- Виливати питну воду. В іншому випадку може початися посуха. Якщо в процесі приготування все ж потрібно злити рідину, то зробіть це під дерево або полийте рослини.
- Сваритися і лихословити.
У кого іменини 11 липня?
Іменини сьогодні святкують Ольга, Пелагея, Венедикт, Герман, Іван, Кір, Павло, Сергій
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