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    12 березня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    12 березня відзначається&nbsp; &ndash; Всесвітній день проти кіберцензури - 12 березня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    12 березня відзначається  – Всесвітній день проти кіберцензури

    Сьогодні не рекомендується вирушати в далеку дорогу.

    Сьогодні, 12 березня, християни відзначають день Прокопа. А у світі відзначають Всесвітній день проти кіберцензури.

    День прокопа

    12 березня відзначаємо день Прокопа. Починаючи з 12 березня і доти, поки дороги дещо не підсохнуть, намагалися не вирушати в далекі поїздки без особливої потреби.

    Що стосується мисливців, то вони на Прокопа не сиділи вдома, оскільки в цей час дуже добре ловилася дичина, можна було зловити зайця.

    Всесвітній день проти кіберцензури

    12 березня відзначається пам'ятна дата – Всесвітній день проти кіберцензури, заснована зусиллями міжнародних організацій «Репортери без кордонів» і «Міжнародна амністія».

    Метою свята є привернення уваги до загроз кіберзлочинності та боротьба за однаково доступний всім єдиний Інтернет без обмежень та розвиток свободи слова онлайн.

    Що не можна робити

    • Сьогодні не рекомендується вирушати в далеку дорогу. Якщо у вас є така необхідність, то прислухайтеся до своїх відчуттів. Якщо на душі легко, то дорога буде приємною. Якщо відчуваєте занепокоєння, то трапиться неприємність.
    • Не можна відмовляти нікому в проханні.
    • Також заборонено зачиняти двері будинку для друзів і відмовляти в гостинності знайомим.

    Народні прикмети і традиції

    • Якщо розпустилася вся верба, то можна зібрати хороший урожай
    • Якщо в день Прокопа заєць перебіг дорогу мисливцеві – прикмета до того, що буде невдалий день
    • Верба розпускається – прикмета до того, що пора проводити посів
    • Верхівки верби розпустилися 12 березня – посіви будуть хорошими

    Іменини

    У п'ятницю, 12 березня, іменини відзначають власники таких імен: Макар, Михайло, Петро, Сергій, Степан, Тимофій, Юліан і Яків.

    Теги: дороги свята інтернет традиції час
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