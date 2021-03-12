12 березня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Сьогодні не рекомендується вирушати в далеку дорогу.

Сьогодні, 12 березня, християни відзначають день Прокопа. А у світі відзначають Всесвітній день проти кіберцензури.

День прокопа

12 березня відзначаємо день Прокопа. Починаючи з 12 березня і доти, поки дороги дещо не підсохнуть, намагалися не вирушати в далекі поїздки без особливої потреби.

Що стосується мисливців, то вони на Прокопа не сиділи вдома, оскільки в цей час дуже добре ловилася дичина, можна було зловити зайця.

Всесвітній день проти кіберцензури

12 березня відзначається пам'ятна дата – Всесвітній день проти кіберцензури, заснована зусиллями міжнародних організацій «Репортери без кордонів» і «Міжнародна амністія».

Метою свята є привернення уваги до загроз кіберзлочинності та боротьба за однаково доступний всім єдиний Інтернет без обмежень та розвиток свободи слова онлайн.

Що не можна робити

Сьогодні не рекомендується вирушати в далеку дорогу. Якщо у вас є така необхідність, то прислухайтеся до своїх відчуттів. Якщо на душі легко, то дорога буде приємною. Якщо відчуваєте занепокоєння, то трапиться неприємність.

Не можна відмовляти нікому в проханні.

Також заборонено зачиняти двері будинку для друзів і відмовляти в гостинності знайомим.

Народні прикмети і традиції

Якщо розпустилася вся верба, то можна зібрати хороший урожай

Якщо в день Прокопа заєць перебіг дорогу мисливцеві – прикмета до того, що буде невдалий день

Верба розпускається – прикмета до того, що пора проводити посів

Верхівки верби розпустилися 12 березня – посіви будуть хорошими

Іменини

У п'ятницю, 12 березня, іменини відзначають власники таких імен: Макар, Михайло, Петро, Сергій, Степан, Тимофій, Юліан і Яків.