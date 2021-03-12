12 березня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Сьогодні не рекомендується вирушати в далеку дорогу.
Сьогодні, 12 березня, християни відзначають день Прокопа. А у світі відзначають Всесвітній день проти кіберцензури.
День прокопа
12 березня відзначаємо день Прокопа. Починаючи з 12 березня і доти, поки дороги дещо не підсохнуть, намагалися не вирушати в далекі поїздки без особливої потреби.
Що стосується мисливців, то вони на Прокопа не сиділи вдома, оскільки в цей час дуже добре ловилася дичина, можна було зловити зайця.
Всесвітній день проти кіберцензури
12 березня відзначається пам'ятна дата – Всесвітній день проти кіберцензури, заснована зусиллями міжнародних організацій «Репортери без кордонів» і «Міжнародна амністія».
Метою свята є привернення уваги до загроз кіберзлочинності та боротьба за однаково доступний всім єдиний Інтернет без обмежень та розвиток свободи слова онлайн.
Що не можна робити
- Сьогодні не рекомендується вирушати в далеку дорогу. Якщо у вас є така необхідність, то прислухайтеся до своїх відчуттів. Якщо на душі легко, то дорога буде приємною. Якщо відчуваєте занепокоєння, то трапиться неприємність.
- Не можна відмовляти нікому в проханні.
- Також заборонено зачиняти двері будинку для друзів і відмовляти в гостинності знайомим.
Народні прикмети і традиції
- Якщо розпустилася вся верба, то можна зібрати хороший урожай
- Якщо в день Прокопа заєць перебіг дорогу мисливцеві – прикмета до того, що буде невдалий день
- Верба розпускається – прикмета до того, що пора проводити посів
- Верхівки верби розпустилися 12 березня – посіви будуть хорошими
Іменини
У п'ятницю, 12 березня, іменини відзначають власники таких імен: Макар, Михайло, Петро, Сергій, Степан, Тимофій, Юліан і Яків.