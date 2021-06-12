12 червня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Сьогодні – Зміїне свято
Якщо не забути, що наснилося в ніч на 12 червня, то часто все хороше в таких снах збувається
У суботу, 12 червня, у світі відзначають Всесвітній день боротьби з дитячою працею і День працівників фондового ринку України.
Також православна церква вшановує пам'ять преподобного Ісаакія Далматського, ігумена (Зміїне свято).
Всесвітній день боротьби з дитячою працею
Всесвітній день боротьби з дитячою працею – нова дата виникла після конференцій по боротьбі з найгіршими формами дитячої праці, що пройшли в Амстердамі і Осло в 1997 році.
Мета сьогоднішньої дати – підвищення інформованості суспільства у вирішенні проблем дитячої праці.
В цей день у багатьох країнах світу громадськими та урядовими організаціями проводяться всілякі заходи: виставки, презентації, масові акції, спортивні змагання, дитячі свята та вистави. На сьогоднішній день по всьому світу змушені працювати понад 250 мільйонів дітей у віці від 5 до 14 років.
День працівника фондового ринку України
З 2008 року свято стало офіційним після підписання тодішнім президентом країни Віктором Ющенком відповідного документа.
У цей день учасники ринку цінних паперів приймають поздоровлення від партнерів, а також збираються в урочистій обстановці для святкування професійної дати і вшанування кращих представників своєї галузі.
Зміїне свято
У православному церковному календарі це день вшанування пам'яті преподобного Ісаакія Далматського, ігумена.
Інші назви свята: «Ісаакій», «Змійовик», «День Скіпера Змія». Вважалося, що на Ісаакія плазуни влаштовують весілля.
Прикмети
- За народним повір'ям, у цей день змії «ходять по лісах станицями» і вбивати їх дуже небезпечно. Кожному зустрічному вони готові за це мстити без милосердя.
- З давніх часів до нас дійшла традиція на день Ісакія саджати боби.
- Наші пращури 12 червня спостерігали за павуками: якщо павуки посилено працюють у цей день, значить погода буде мінятися.
- В цей час цвітуть шипшина і жасмин.
- Якщо не забути, що наснилося в ніч на 12 червня, то часто все хороше в таких снах збувається. А ось сни в денний час могли провіщати неприємності.
Що не можна робити
- У Зміїне свято, частина заборон пов'язана з повзучими плазунами.
- У цей день категорично заборонено ходити в ліс. Потрібно бути вкрай обережним і краще уникати ходіння по траві, тому що 12 червня змії стають надзвичайно агресивними і можуть несподівано напасти на людину.
- Ні в якому разі не можна вбивати плазунів, тому що їхні родичі можуть помститися не тільки своєму кривднику, але навіть і його дітям, і батькам
Значні події
- У 1664 року Новий Амстердам був перейменований в Нью-Йорк
- У 1849 році Льюїс Хаслетт запатентував перший протигаз
- У 1964 році африканського борця за права темношкірих Нельсона Манделу засудили до довічного ув'язнення
- У 1975 році був заснований львівський Державний історико-архітектурний заповідник
В цей день народилися
- 1773 – Амшель Ротшильд (пом. 1855), німецький банкір, один із засновників династії Ротшильдів
- 1924 – Джордж Буш-старший (пом. 2018), 41-й президент США (1989 - 1993), конгресмен, дипломат
- 1929 – Анна Франк (пом. 1945), єврейська дівчинка, в'язень нацистського концтабору, автор знаменитого щоденника
- 1931 – Євгенія Мірошниченко, українська співачка
- 1981 – Адріана Ліма, бразильська супермодель.
В цей день померли
- У 1997 році – композитор, поет, один із засновників жанру авторської пісні Булат Окуджава
- У 1999 році – Омелян Польовий, український військовий, політв'язень, полковник УПА
- У 2003 році – голлівудський актор Грегорі Пек.
Іменини
Сьогодні, 11 червня, іменини відзначають Василь, Ісаакій, Ніканор.