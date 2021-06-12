12 червня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Якщо не забути, що наснилося в ніч на 12 червня, то часто все хороше в таких снах збувається

У суботу, 12 червня, у світі відзначають Всесвітній день боротьби з дитячою працею і День працівників фондового ринку України.

Також православна церква вшановує пам'ять преподобного Ісаакія Далматського, ігумена (Зміїне свято).

Всесвітній день боротьби з дитячою працею

Всесвітній день боротьби з дитячою працею – нова дата виникла після конференцій по боротьбі з найгіршими формами дитячої праці, що пройшли в Амстердамі і Осло в 1997 році.

Мета сьогоднішньої дати – підвищення інформованості суспільства у вирішенні проблем дитячої праці.

В цей день у багатьох країнах світу громадськими та урядовими організаціями проводяться всілякі заходи: виставки, презентації, масові акції, спортивні змагання, дитячі свята та вистави. На сьогоднішній день по всьому світу змушені працювати понад 250 мільйонів дітей у віці від 5 до 14 років.

День працівника фондового ринку України

З 2008 року свято стало офіційним після підписання тодішнім президентом країни Віктором Ющенком відповідного документа.

У цей день учасники ринку цінних паперів приймають поздоровлення від партнерів, а також збираються в урочистій обстановці для святкування професійної дати і вшанування кращих представників своєї галузі.

Зміїне свято

У православному церковному календарі це день вшанування пам'яті преподобного Ісаакія Далматського, ігумена.

Інші назви свята: «Ісаакій», «Змійовик», «День Скіпера Змія». Вважалося, що на Ісаакія плазуни влаштовують весілля.

Прикмети

За народним повір'ям, у цей день змії «ходять по лісах станицями» і вбивати їх дуже небезпечно. Кожному зустрічному вони готові за це мстити без милосердя.

З давніх часів до нас дійшла традиція на день Ісакія саджати боби.

Наші пращури 12 червня спостерігали за павуками: якщо павуки посилено працюють у цей день, значить погода буде мінятися.

В цей час цвітуть шипшина і жасмин.

Якщо не забути, що наснилося в ніч на 12 червня, то часто все хороше в таких снах збувається. А ось сни в денний час могли провіщати неприємності.

Що не можна робити

У Зміїне свято, частина заборон пов'язана з повзучими плазунами.

У цей день категорично заборонено ходити в ліс. Потрібно бути вкрай обережним і краще уникати ходіння по траві, тому що 12 червня змії стають надзвичайно агресивними і можуть несподівано напасти на людину.

Ні в якому разі не можна вбивати плазунів, тому що їхні родичі можуть помститися не тільки своєму кривднику, але навіть і його дітям, і батькам

Значні події

У 1664 року Новий Амстердам був перейменований в Нью-Йорк

У 1849 році Льюїс Хаслетт запатентував перший протигаз

У 1964 році африканського борця за права темношкірих Нельсона Манделу засудили до довічного ув'язнення

У 1975 році був заснований львівський Державний історико-архітектурний заповідник

В цей день народилися

1773 – Амшель Ротшильд (пом. 1855), німецький банкір, один із засновників династії Ротшильдів

1924 – Джордж Буш-старший (пом. 2018), 41-й президент США (1989 - 1993), конгресмен, дипломат

1929 – Анна Франк (пом. 1945), єврейська дівчинка, в'язень нацистського концтабору, автор знаменитого щоденника

1931 – Євгенія Мірошниченко, українська співачка

1981 – Адріана Ліма, бразильська супермодель.

В цей день померли

У 1997 році – композитор, поет, один із засновників жанру авторської пісні Булат Окуджава

У 1999 році – Омелян Польовий, український військовий, політв'язень, полковник УПА

У 2003 році – голлівудський актор Грегорі Пек.

Іменини

Сьогодні, 11 червня, іменини відзначають Василь, Ісаакій, Ніканор.