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12 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
12 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 12 квітня, День працівників ракетно-космічної галузі в Україні
фото з відкритих джерел

Якщо ви побачили сновидіння у ніч проти 12 квітня, його не можна нікому розповідати

Сьогодні, 12 квітня, День скаута в Україні та день працівників ракетно-космічної галузі в Україні.

У світі цього дня відзначають Міжнародний день безпритульних дітей, Всесвітній день хом'яків та Всесвітній день дій у сфері військових витрат. 

День скаута

Це молодіжне свято було започатковане 28 березня 2008 року.

Скаутинг – рух із метою виховання молоді і залучення її до самостійного розвитку особистості.

Він акцентує увагу на місцевому орієнтуванні, спорті, таборуванні тощо. Скаутський рух з'явився 1907 року за ініціативою британця Роберта Бейдена-Павелла, який створив перший табір скаутів і пізніше розробив теорію скаутингу. В Україні скаутинг розпочався 1911 року, коли відкрилася Національна організація «Пласт».

День працівників ракетно-космічної галузі України

Подія була започаткована президентом Леонідом Кучмою 13 березня 1997 року.

Головна мета цього свята – подякувати робітникам ракетно-космічної галузі за старанну працю у проведенні наукових досліджень, створені техніки тощо. Саме українцям належить ідея розвинення ракетної теорії і проведення міжпланетних перельотів.

Міжнародний день безпритульних дітей (International Day for Street Children)

Подія була започаткована 2011 року.

Головна її мета в звернені уваги до проблем ігнорування прав людини, забезпечення доступу до різних послуг, підвищення обізнаності щодо експлуатації дитячої праці і надання можливостей розвитку безпритульних дітей.

Всесвітній день хом'яків

Це позитивне свято було започатковане на честь дати початку одомашнення цих милих тваринок.

1930 року зоолог Ізраїль Ахароні вирушив у поля на пошуки гризунів. Розпочалося все з сирійських хом'яків, які все ще вважаються найбільш популярними.

Всесвітній день дій у сфері військових витрат

Подія була започаткована Міжнародним бюро миру спільно з Інститутом міжнародних досліджень.

Головна мета цього дня у збільшенні поінформованості суспільства щодо кількості грошових витрат на збройні сили.

Яке сьогодні церковне свято

12 квітня в церковному календарі – день пам’яті Іоанна Ліствичника.

Він був християнським богословом, ігуменом Синайського монастиря та візантійським філософом. Саме Іоанн написав відомий богословський твір під назвою «Ліствиця». За це отримав своє прізвисько.

Іоанн прийняв чернечий постриг, коли йому було 20 років. Вирішив жити усамітненим життям, тому понад 40 років провів у пустелі Тола. Коли йому було 65 років, обрали його ігуменом Синайської обителі, якою він керував протягом чотирьох років.

Згідно з церковними переказами помер святий у віці 70 років близько 649 року. Місцеперебування його мощей до нині невідоме.

Що не можна робити цього дня

  • Не варто злитися на когось і сваритися.

  • Краще не працювати фізично і не займатися домашніми справами.

  • Якщо ви побачили сновидіння у ніч проти 12 квітня, його не можна нікому розповідати.

  • Не давайте гроші в борг і не позичайте самі.

Народні прикмети і традиції на 12 квітня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день: 

  • дивилися, який сьогодні день: зацвіла черешня, значить вже можна сіяти буряк і кукурудзу;

  • вже з вуликів почали вилітати бджоли – прийшла весна і вона буде теплою;

  • на березі розпустилося листя, а на вільсі ще ні – влітку буде мало дощів;

  • корови і бики задирають голови до сонця – буде дощ;

  • квітнуть кульбаби – літо буде коротким;

  • багато дощів – влітку буде багато грибів;

  • високо летять гуси – навесні і влітку буде багато дощів.  

У  цей день, господині традиційно випікали обрядове печиво, яке мало форму драбинок. Їх роздавали членам сім'ї, адже вірили, якщо його з'їсти, то весь рік будеш здоровим. Також наші предки намагалися цього дня догодити домовику, залишали йому кашу і коржі. Вірили, якщо він покуштує ласощі, то стане добрішим. Це було потрібно, щоб домовик наглядав за худобою і членами сім'ї.

Іменини

Зосим, Софрон, Іван, Захар, Пантелеймон, Сава.

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Теги: свята традиції

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