12 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не можна ревнувати, інакше пара буде нещасливою

У цей день у світі відзначають Міжнародний день в'язання гачком, а також Всесвітній день журавля, День усвідомленості, День співпраці Південь-Південь організації Об'єднаних Націй та День лауреатів Шнобелівської премії.

Міжнародний день в'язання гачком

12 вересня творче свято – Міжнародний день в’язання гачком відзначають всі рукодільниці світу. Дивно, але ініціаторами запровадження цього свята стали не самі в’язальниці, а блогер зі Штатів, який захопився виробництвом в’язальних гачків. У своєму блозі він чи жартома, чи серйозно закликав провести міжнародне свято, присвячене в’язанню.

Вважається, що техніка в’язання гачком має довгу історію, але документально підтверджено, що вона з’явилась та розповсюдилась тільки на початку XIX сторіччя. При цьому в’язання гачком стало популярним у всіх прошарках суспільства. В’язанням захоплювались і бідняки, і представники заможного класу суспільства. Пізніше це захоплення дійшло навіть до королівських осіб.

Міжнародний день усвідомленості

Кожен рік 12 вересня проводиться Міжнародний день усвідомленості або Mindfulness Day.

Вперше цей день провело у 2011 році видавництво Wisdom Publications, яке займається випуском сучасних і старих книжок з буддійської філософії, а також практичних матеріалів про усвідомленість. Мета цього дня – посилити інформованість суспільства про корисність та цінність усвідомленості.

Яке релігійне свято 12 вересня

Віряни 12 вересня вшановують пам'ять преподобного Олександра Свирського, святителя Олександра і князя Олександра Невського. У цей день влаштовували пишні застілля.

Обов’язковою стравою 12 вересня була ячмінна каша на молоці, а також – хліб, спечений з борошна нового врожаю.

Традиції та обряди

Цей день назвали Ситником. А все тому, що накривалися багаті столи для гостей, влаштовували бенкети по минаючому літу і в честь настання осені. На стіл обов’язково ставили ячмінну кашу на молоці. Її ще називали свитною, тому що її підсолоджували медовою водою, ситою. Природно, був і свіжий хліб, приготовлений з нового врожаю зерна.

Що не можна робити сьогодні 12 вересня:

Не можна ревнувати, інакше пара буде нещасливою.

Не можна пліткувати і обговорювати людину за спиною.

У цей день не можна сушити на вулиці подушки і постільну білизну, інакше будуть снитися кошмари.

Не можна мити голову, інакше рано облисієте.

12 вересня не можна приносити кошенят в будинок.

Народні прикмети на 12 вересня:

Їжаки риють нори на узліссі – до теплої зими. Якщо їжаки забираються вглиб лісу, то зима буде холодною і вітряною.

Зоряна ніч – наступний рік буде врожайним.

Теплий вечір – до врожаю озимих.

Сильний зорепад – до голоду, неврожаю та епідемій.

З першим гостем в будинку сьогодні не можна вітатися – до невдачі.

Сідати за картковий стіл – весь рік бути в програші.

Постіль сушити – до кошмарних снів.

Паркан ставити – до злодіїв.

До полудня не можна рахувати дрібні гроші – не буде великих грошей.

Якщо в цей день господарі завели кошеня, воно накличе нещастя в будинку.

Голову мити теж не можна – рано облисієте.

Проводити час даремно – весь рік порожньо жити.

Помста, зроблена в цей день, обов’язково повернеться бумерангом.

Якщо їжа в цей день пересолена, значить господиня в когось закохалася.

Сіль несподівано закінчилася – грошей не буде.

Плакати в цей день – до сварок в сім’ї.

Іменини

У неділю, 12 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Данило, Єфрем, Максим, Гнат, Макар, Семен, Олексій, Олександр, Григорій, Павло, Василь, Петро, Микола, Степан, Іван, Федір, Гаврило, Арсеній, Єлизавета, Ангеліна та Євгенія.