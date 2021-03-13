13 березня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Вважалося, що цього дня потрібно обов’язково з’їсти калач натщесерце – на щастя

Сьогодні, 13 березня, в Україні відзначають День землевпорядника. За церковним календарем віряни сьогодні відзначають Васильєв день, або день Василя-крапельника.

Крім того, триває Масляна.

День землевпорядника

Професійне свято – День землевпорядника - відзначається в Україні щорічно у другу суботу березня з 1999 року, коли таким чином Указом президента № 1556/99 була підтримана ініціатива Державного комітету України з земельних ресурсів і Спілки землевпорядників України.

Розвиток суспільства в усі часи був пов’язаний з землею, яка і зараз залишається головним засобом для існування людства і джерелом суспільного багатства.

В Україні професія землевпорядника завжди користувалася повагою, тому що вона присвячена безцінному скарбу країни – її землі.

Василь Крапельник

У православному календарі ця дата вшанування пам'яті преподобного Василя Декаполіта. Назва «Крапельник» пішла від весняної крапелі, коли всюди чути звуки падаючих крапель від снігу, що розтанув на дахах. Раніше вважали, що саме цей день ознаменується приходом справжньої весни.

У народі говорили, якщо з'явилася крапель, це означає, що зима плаче. В цей час починали запасатися сосновими пуп'янками, щоб потім застосувати їх у лікувальних цілях у вигляді настоянок. Також ц цей день пекли калачі та пригощали близьких. Доброю прикметою було з'їсти калач натщесерце – на щастя.

Що не можна робити:

Не можна ділитися своїми планами, обманювати, згадувати старі образи і сваритися.

Не варто також поспішати і планувати всі нові справи в один день – зміни потребуватимуть від вас зусиль.

У цей день заборонено позбавлятися від непотрібних речей.

Сьогодні не можна бути негостинним.

Заборонено пити ту воду, в якій плануєте купатися – за повір'ями, можна підхопити хворобу.

Також варто відмовитися від стрижки 13 березня, інакше волосся буде рости рідким.

Не варто цього дня позичати гроші – будете повертати довше, ніж планували.

Народні прикмети:

Якщо дощ іде, літо буде мокре.

Сонце в колах – до хорошого урожаю.

Довгі бурульки – довгий льон. Ще довгі бурульки обіцяли затяжну весну.

Якщо з дахів звисає багато бурульок, то буде урожай зернових.

Якщо прилетіли жайворонки та граки, то холодів більше не буде.

Місяць рогами вниз – до тепла.

Грач прилетів – сніг зійде рано, а літо буде дощовим.

Іменини

У суботу, 13 березня, іменини відзначають власники таких імен: Нестор, Марина, Василь, Микола, Кіра, Арсен, Купріян, Мелетій, Нифонт, Домніка.