Cвято Трьох Святих: що варто, а чого не можна робити

12 лютого можна будувати будь-які плани – вони будуть вдалими

День пам’яті трьох єрархів та вчителів Східної Церкви відзначають 12 лютого за Юліанським календарем. У народі цей празник називають ще «Трьох Святих»: св. Василія Великого, св. Григорія Богослова, св. Івана Золотоустого.

Історія свята

В це соборне свято, присвячене пам’яті великих каппадокійців Василя Великого,Григорія Богослова і константинопольського патріарха Іоанна Златоуста, прийнято почитати вселенських вчителів, які формально завершили догмат про Святу Трійцю.

Історія встановлення свята відноситься до правління візантійського імператора Олексія I Комніна, коли в Константинополі йшли суперечки про першість кого-небудь з цих Отців церкви. Кожен з великих святителів здавався для його послідовників найкращим, від чого серед християн відбулися церковні чвари: одні називали себе василіанами, інші – григоріанами, треті – іоаннітами.

За церковним повір’ям, 1084 року митрополиту Євхаїтському Іоанну з’явилися разом три святителі і повеліли встановити загальний день святкування їхньої пам’яті, оголосивши, що вони рівні перед Богом.

З першої половини XII століття в грецьких богослужбових книгах з’являється служба трьом святителям. Самий ранній приклад – Статут константинопольського монастиря Пантократора (1136 рік), що містить правила освячення храму на свято святих Василя, Богослова і Хризостома.

Святителі Василій Великий, Григорій Богослов і Іоанн Золотоустий відомі як великі богослови і отці Церкви. Кожен святий являє собою приклад життя у Христі, приклад для всіх віруючих. Їхні вислови стали постулатом для багатьох віруючих.

Всі три святителі були блискуче освічені. Василь Великий і Григорій Богослов, освоївши всі знання, доступні в їхніх рідних містах, завершували освіту в Афінах, центрі класичної освіти. Тут святі друзі знали дві дороги: одна вела до храму Божого, інша – в училище. Ця дружба тривала все життя. Іоанн Златоуст вчився у кращого ритора епохи Ліванія; богослов’я він вивчав у Діодора, згодом знаменитого єпископа Тарсійского, і єпископа Мелетія. До всіх трьох застосовні слова з житія св. Василя: він вивчив кожну науку до такої досконалості, як ніби не вчився нічому іншому.

Традиції свята

Це свято вважають не тільки пам’ятною датою, в яку прийнято згадувати трьох вселенських учителів, чиї праці стали натхненням для віруючих, а цитати – керівництвом до життя, але і приводом для того, щоб задуматися, а чи правильно ви виховуєте своїх дітей. У народі цей день називають Святом сімейної святості, так як всі три сім’ї святителів були дуже віруючими і виховали своїх дітей в любові і повазі до віри.

У цей день прийнято відвідувати церкву і віддавати молитви трьом святим.

Знахарі в цей день примиряють ворогів і зводять подружжя, які розійшлися. Для цього купують ікону трьох святих (Василя Великого, Григорія Богослова і Іоанна Златоуста). На стіл стелять нову скатертину, а на неї ставлять ікону. Запалюють три свічки і читають особливу змову на порозуміння і примирення ворогуючих.

Прийнято збиратися всією сім’єю після відвідин церкви, кликати в гості родичів. Після обіду варто провести розмову про Слово Боже і розповісти молодшим членам сім’ї історію трьох Святителів, про їхнє життя і про історію свята.

Що можна робити:

12 лютого можна будувати будь-які плани – вони будуть вдалими.

Якщо виставити за двері старе взуття, можна уникнути сварок і розбіжностей в сім'ї на майбутній рік.

Чоловікам варто попрацювати у дворі – робота буде вдало складатися.

Що не можна робити в цей день:

Не можна ревнувати і злитися в цей день – погана прикмета.

Не можна прати, прясти пряжу та в'язати – це погана прикмета.

Не можна підкувати коней. Хто цей заповіт порушить, у того будуть боліти ноги і руки.

Усі, хто посварилися, повинні обов'язково помиритися на Васильєв день, інакше так і весь рік ворогуватимуть.

До слова, у лютому 2022 року українців чекає вісім неробочих днів. В останній місяць зими офіційних свят та додаткових вихідних не передбачається.