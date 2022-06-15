15 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Цього дня наші предки збиралися гучними компаніями на околиці села та спілкувалися між собою

15 червня світ відзначає День захисту людей літнього віку та Всесвітній день вітру.

За народним календарем 15 червня – День Никифора, або В’юн. Цей день наші предки пов’язували з відпочинком та розвагами.

День захисту людей літнього віку

15 червня рішенням Генеральної Асамблеї ООН від 19 грудня 2011 року святкують Всесвітній день розповсюдження інформації про зловживання стосовно літніх людей. В Україні цей день називають Днем захисту літніх людей. Його мета — привернути увагу суспільства до проблеми упередженого ставлення і зловживання стосовно літніх людей.

За класифікацією ВООЗ, до категорії людей літнього віку належать особи старше 60 років. В багатьох розвинених країнах світу за останні десятиріччя значно зросла частка людей похилого віку.

Всесвітній день вітру

15 червня у світі святкують Всесвітній день вітру. Мета цього дня - підвищення розуміння суспільства потенціалу та невичерпності вітрових ресурсів і позитивних ефектів, які дає використання відновлюваних джерел енергії.

Цього дня у багатьох країнах проводяться численні заходи, які пропагують екологічно чисте і поновлюване джерело енергії – вітер.

Яке сьогодні церковне свято

Фото з відкритих джерел

За календарем віряни відзначають день святителя Никифора сповідника, Патріарха Константинопольського.

Святитель Никифор був видатним церковним діячем свого часу, «прикрасою століття і кафедри» і, багато послуживши Церкви, залишив велику духовну спадщину — численні праці історичного, догматичного і канонічного змісту.

Традиції свята

В цей день наші предки збиралися гучними компаніями на околиці села та спілкувалися між собою. Вважалося, що цього дня потрібно плести вінки з в’юна. Під час роботи дівчата мали думати про своє майбутнє. Люди вірили, що все, що намріяла дівчина, плетучи вінок, обов’язково має здійснитися. Що потрібно робити Будинки в цей день прикрашали гілками беріз і вінками.На стіл обов’язково ставили свіжоспечений коровай.

Що не можна робити

Не можна у цей день ходити в ліс.

Не можна сьогодні заводити домашніх тварин.

Не можна гучно святкувати у цей день.

Не можна лаятися, сваритися і з’ясовувати стосунки.

Народні прикмети на 15 червня

Горобці б’ються та граються – очікуй гарної погоди найближчим часом.

З самого ранку 15 червня сонце перебуває ніби в невеликому тумані – значить, погода буде тихою і теплою.

Дощ пішов – прикмета того, що буде хороший урожай конопель та льону.

Вітер 15 червня вз Заходу дме – найближчим часом буде похолодання.

Іменини

Православні: Дмитро, Іван, Костянтин, Олена, Марія, Никифор, Уляна.

Католицькі: Софія, Іоанн, Ісидор.