Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

15 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
15 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 лютого велике релігійне свято
фото з відкритих джерел

15 лютого відзначають День День вшанування учасників бойових дій на території інших держав

Сьогодні не слід важко працювати
15 лютого в Україні відзначають  День вшанування учасників бойових дій на території інших держав. У світі День операційної медичної сестри, Міжнародний день дітей, хворих на рак та День святкування самотності. Віряни святкують Стрітення Господнє.

Який сьогодні день в Україні і світі

В Україні 14 лютого відзначають  День вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Свято встановлено «на підтримку ініціативи громадських організацій та з метою вшанування громадян України, які виконували військовий обов'язок на території інших держав…» згідно з Указом Президента України «Про День вшанування учасників бойових дій на території інших держав» від 11 лютого 2004 р. № 180/2004.

15 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Вважають, що дату було обрано через те, що 15 лютого зазвичай відзначали як День закінчення збройної інтервенції до Афганістану.

15 лютого святкують Міжнародний день операційної медичної сестри. Він був заснований Європейською асоціацією медсестер з метою створити ще одне професійне свято. Ініціатива була зустрінута позитивно. В операційному кабінеті операційна сестра не лише допомагає хірургу, але також уважно ставиться до кожної деталі. А тому вона повинна мати достатній рівень знань з усіх розділів медицини.

15 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Також сьогодні – Міжнародний день дітей, хворих на рак (Всесвітній день онкохворої дитини). Запровадили цей день 2001 року в Люксембурзі, а всесвітнім він став 2003 року. Головна мета цієї події – привернути увагу суспільства до проблеми онкохворих дітей та поширити інформацію про те, як їм можна допомогти.

15 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

У середу відзначають День святкування самотності. Це свято створили на противагу Дню Закоханих, який святкується напередодні (14 лютого). Його запровадили для тих людей, у кого поки що немає партнера для романтичних стосунків. Особливо популярне це свято в країнах Азії. Тут ніхто не дивується, якщо бачить 15 лютого самотніх людей, які поодинці проводять час у кав’ярні. Часто власники закладів роблять їм знижку, залучають до різноманітних змагань та конкурсів.

Релігійне свято

15 лютого святкують Стрітення Господнє. Християни святкують його з IV століття нашої ери. Це свято на честь принесення до храму немовляти Ісуса Христа.

Згідно з біблійними писаннями, на сороковий день після народження батьки принесли Ісуса до храму для причастя. Коли вони несли немовля, їм зустрівся старець Симеон Богоприємець, якому було написано не померти, доки він не побачить Спасителя.

За довге життя Симеон написав і переклав чимало релігійних праць. В одній з них він прочитав пророцтво, що Діва Марія отримає непорочне зачаття і народить Спасителя. Того ж дня зійшов Ангел з небес і підтвердив це. А ще сказав Симеону, що в день, коли старець побачить істинного Спасителя, його душа покине тіло і відправиться до раю.

Симеон , побачивши пару з немовлям, взяв малюка на руки, підняв над головою і проголосив Спасителем людського роду. Після цього Симеон помер.

Стрітення у Православ'ї належить до числа неперехідних Господських дванадесятих свят.

Народні прикмети і традиції

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день: 

  • ясна і тиха погода в цей день віщує добрий урожай поля і роїння бджіл;
  • відлига – чекай пізньої весни і бережи пашу та хліб, бо в поле виїдеш нескоро;
  • якщо в цей день сніжок – весною буде дощик, тобто весна буде затяжною і дощовою
  • якщо в цей день не видно сонечка – чекай суворих морозів.

Заборони

Що не можна робити в цей день:

  • забороняються будь-які роботи, крім тих, що служать людям на благо (не можна заробляти гроші);
  • не рекомендується вирушати у далеку подорож;
  • слід відкласти на потім домашні справи — прання, прибирання, вишивання тощо;
  • не рекомендується митися в лазні;
  • не можна лаятися і вживати лайливі слова.

Іменини

Нині святкують День ангела:  Гаврило, Агафодор.

Теги: українці соціум свята релігія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

15 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Розвідка повідомила, чим займаються російські шпигуни в Європі
Розвідка повідомила, чим займаються російські шпигуни в Європі
Землетрус у Туреччині. МЗС України оновило дані про постраждалих
Землетрус у Туреччині. МЗС України оновило дані про постраждалих
«Я дивом живий». Історія льотчика, який знищував іранські дрони-камікадзе
«Я дивом живий». Історія льотчика, який знищував іранські дрони-камікадзе
У сусідній з Україною країні знову стався землетрус магнітудою 5,7
У сусідній з Україною країні знову стався землетрус магнітудою 5,7
За тиждень енергетики ДТЕК повернули світло для для 90 тисячам родин
За тиждень енергетики ДТЕК повернули світло для для 90 тисячам родин

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
109K
Землетрус у Румунії. Моторошні кадри поштовхів
34K
Українська розвідка анонсувала гарні новини найближчим часом
23K
Доступ Кузьміна до держтаємниці. Нардепка Геращенко звинуватила Безуглу в обмані
21K
Без 8-го березня, але з Днем українки – святкові нововведення від депутатів
13K
Окупанти перейшли до війни на виснаження – генерал США
13K
«Я дивом живий». Історія льотчика, який знищував іранські дрони-камікадзе

Новини

Набурили досхочу: у Bloomberg підрахували, скільки нафтосверловин має Росія
Вчора, 16:38
Після розгрому Путін може направити на штурм Вугледара нові сили – ISW
Вчора, 07:33
Кадиров взявся розмахувати пістолетом та погрожувати Зеленському (відео)
13 лютого, 18:50
Працевлаштування українців у Польщі: оприлюднено втішну статистику
13 лютого, 17:07
Путін отримує брехливі дані про війну. Оприлюднено нові докази
13 лютого, 15:00
Киянин ледь не зарізав водія маршрутного таксі заради грошей (шокуючі кадри)
13 лютого, 14:08

Прес-релізи

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
9 лютого, 15:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту