15 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

15 лютого відзначають День День вшанування учасників бойових дій на території інших держав

Сьогодні не слід важко працювати

15 лютого в Україні відзначають День вшанування учасників бойових дій на території інших держав. У світі День операційної медичної сестри, Міжнародний день дітей, хворих на рак та День святкування самотності. Віряни святкують Стрітення Господнє.

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Який сьогодні день в Україні і світі

В Україні 14 лютого відзначають День вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Свято встановлено «на підтримку ініціативи громадських організацій та з метою вшанування громадян України, які виконували військовий обов'язок на території інших держав…» згідно з Указом Президента України «Про День вшанування учасників бойових дій на території інших держав» від 11 лютого 2004 р. № 180/2004.

Вважають, що дату було обрано через те, що 15 лютого зазвичай відзначали як День закінчення збройної інтервенції до Афганістану.

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15 лютого святкують Міжнародний день операційної медичної сестри. Він був заснований Європейською асоціацією медсестер з метою створити ще одне професійне свято. Ініціатива була зустрінута позитивно. В операційному кабінеті операційна сестра не лише допомагає хірургу, але також уважно ставиться до кожної деталі. А тому вона повинна мати достатній рівень знань з усіх розділів медицини.

Також сьогодні – Міжнародний день дітей, хворих на рак (Всесвітній день онкохворої дитини). Запровадили цей день 2001 року в Люксембурзі, а всесвітнім він став 2003 року. Головна мета цієї події – привернути увагу суспільства до проблеми онкохворих дітей та поширити інформацію про те, як їм можна допомогти.

У середу відзначають День святкування самотності. Це свято створили на противагу Дню Закоханих, який святкується напередодні (14 лютого). Його запровадили для тих людей, у кого поки що немає партнера для романтичних стосунків. Особливо популярне це свято в країнах Азії. Тут ніхто не дивується, якщо бачить 15 лютого самотніх людей, які поодинці проводять час у кав’ярні. Часто власники закладів роблять їм знижку, залучають до різноманітних змагань та конкурсів.

Релігійне свято

15 лютого святкують Стрітення Господнє. Християни святкують його з IV століття нашої ери. Це свято на честь принесення до храму немовляти Ісуса Христа.

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Згідно з біблійними писаннями, на сороковий день після народження батьки принесли Ісуса до храму для причастя. Коли вони несли немовля, їм зустрівся старець Симеон Богоприємець, якому було написано не померти, доки він не побачить Спасителя.

За довге життя Симеон написав і переклав чимало релігійних праць. В одній з них він прочитав пророцтво, що Діва Марія отримає непорочне зачаття і народить Спасителя. Того ж дня зійшов Ангел з небес і підтвердив це. А ще сказав Симеону, що в день, коли старець побачить істинного Спасителя, його душа покине тіло і відправиться до раю.

Симеон , побачивши пару з немовлям, взяв малюка на руки, підняв над головою і проголосив Спасителем людського роду. Після цього Симеон помер.

Стрітення у Православ'ї належить до числа неперехідних Господських дванадесятих свят.

Народні прикмети і традиції

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

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ясна і тиха погода в цей день віщує добрий урожай поля і роїння бджіл;

відлига – чекай пізньої весни і бережи пашу та хліб, бо в поле виїдеш нескоро;

якщо в цей день сніжок – весною буде дощик, тобто весна буде затяжною і дощовою

якщо в цей день не видно сонечка – чекай суворих морозів.

Заборони

Що не можна робити в цей день:

забороняються будь-які роботи, крім тих, що служать людям на благо (не можна заробляти гроші);

не рекомендується вирушати у далеку подорож;

слід відкласти на потім домашні справи — прання, прибирання, вишивання тощо;

не рекомендується митися в лазні;

не можна лаятися і вживати лайливі слова.

Іменини

Нині святкують День ангела: Гаврило, Агафодор.