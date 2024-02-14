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Головний український дипломат у Британії перелічив плюси двостороннього «безпекового договору»

Христина Петренко
glavcom.ua
Головний український дипломат у Британії перелічив плюси двостороннього «безпекового договору»
Дипломат зазначив, що відсутнійсть термінів та сум підтримки в угоді не обмежують сторони у співпраці
фото з відкритих джерел

Фесько: «Я не бачу проблеми, що у документі немає цифр, обсягів фінансування»

Двостороння «безпекова угода», яку 12 січня підписали Україна та Британія, не містить ні часових обмежень, ні фінансових. І це є перевагою. Таку думку в інтерв'ю «Главкому» розповів тимчасово повірений у справах України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії Едуард Фесько.

За його словами, на цей документ потрібно дивитись «трошки під іншим кутом», оскільки він не є річним планом.

«У документах такого типу зазвичай і немає згадок про якісь суми коштів. Зазвичай, подібні до цього документу міждержавні договори є рамковими – вказують напрямки. Я не бачу проблеми, що у документі немає цифр, обсягів фінансування.

Уявімо, якби у ньому були окреслені обсяги, тоді були б встановлені межі, рамки, які б обмежували наші можливості досягати амбіційніших цілей. А так документ є «відкритим» і говорить про те, що сторони працюють у напрямку оборонної співпраці та британська сторона бере на себе певні зобов’язання у тому, щоби підтримувати Україну в оборонній сфері. Вважаю це плюсом», – сказав Фесько.

Як він зазначив, що варто подивитись на ст. 5 Північноатлантичного договору, яка є суттю гарантії безпеки для держав-членів НАТО:

«Як ви знаєте, зараз в експертних колах відбуваються активні дискусії щодо можливості застосування цієї статті в існуючих геополітичних реаліях. Тобто є певна невизначеність. Я веду до того, що наявність чогось у документі та як воно зафіксоване не є абсолютною гарантією того, що за певних політичних змін чи через якісь інші обставини ситуація не може чи не буде розвертатися по-іншому».

Стаття 5 Північноатлантичного договору:

Сторони погоджуються, що збройний напад на одну або кількох із них у Європі чи у Північній Америці вважатиметься нападом на них усіх: і, відповідно, вони домовляються, що в разі здійснення такого нападу кожна з них, реалізуючи своє законне право на індивідуальну чи колективну самооборону, підтверджене Статтею 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй, надасть допомогу тій Стороні або Сторонам, які зазнали нападу, і одразу здійснить, індивідуально чи спільно з іншими Сторонами, такі дії, які вважатимуться необхідними, включаючи застосування збройної сили, з метою відновлення і збереження безпеки у Північноатлантичному регіоні.

Також дипломат пояснив, що документ своїм корінням сягає ще у 2020 рік, коли була укладена Угода про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною і Сполученим Королівством.

За словами Феська, ухвалення того документу було абсолютно новою сходинкою у двосторонніх відносинах. Він започаткував діалог зі стратегічного партнерства.

«Потім настав 2022 рік – повномасштабне вторгнення і наші зв'язки зі Сполученим Королівством почали розвиватися набагато інтенсивніше. Британці стали найбільшими, найнадійнішими партнерами. Вони були у перших рядах по багатьох напрямках у залученні потрібної для України допомоги з перших днів великої війни. Це перше, що слід сказати.

По-друге, згадаймо саміт НАТО у Вільнюсі, який відбувся влітку 2023 року, у ході якого відбулося підписання декларації G7, до якої потім приєдналися інші країни світу. Січнева угода, підписана президентом Володимиром Зеленським і прем’єр-міністром Ріші Сунаком – це реалізація тієї декларації G7, яка була погоджена у Вільнюсі. З того часу Україна веде переговори з партнерами стосовно отримання так званих безпекових гарантій. Був започаткований процес відповідних двосторонніх консультацій між Києвом і Лондоном. Над документом працювали команди високого рівня. Це означає, що мова йде про Офіс президента України з нашого боку і з британського боку це Офіс прем’єр-міністра. Відбулося кілька раундів консультацій, обмін думками, в результаті чого ми отримали документ, який був підписаний лідерами», – додав тимчасово повірений у справах України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.

Нагадаємо, 12 січня президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єром Великої Британії Ріші Сунаком. під час зустрічі сторони підписали договір, який називається «Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною і Сполученим королівством Великої Британії та Північної Ірландії».

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Теги: саміт Володимир Зеленський Україна Ріші Сунак Едуард Фесько

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