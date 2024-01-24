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ЗМІ розповіли про стан голови Пентагону після госпіталізації

Ірина Озтурк
glavcom.ua
ЗМІ розповіли про стан голови Пентагону після госпіталізації
Міністр оборони США Ллойд Остін помітно схуд
фото: Міністерство оборони США

Міністр оборони США Ллойд Остін вперше з'явився на публіці після лікарні, і журналісти звернули увагу на зміни у його вигляді

Міністр оборони США Ллойд Остін вперше після проходження лікування ускладнень, що виникли у зв'язку з операцією з лікування раку простати, з'явився на онлайн-зустрічі контактної групи по допомозі Україні «Рамштайн». Про це пише газета Daily Mail, звернувши увагу на стан глави Пентагону.

«70-річний Остін з'явився на дзвінку Zoom із зацікавленими сторонами з приводу американської зброї на суму понад $46 млрд, яку було відправлено в Україну. Він, здавалося, схуд і має виснажений вигляд», – йдеться у публікації.

Виступаючи з непримітної білої кімнати з печаткою Міністерства оборони за спиною та невеликими американськими та українськими прапорцями на фоні, Остін вкотре підтвердив свою непохитну підтримку Україні та подякував іноземним союзникам за допомогу в безпеці.

Daily Mail наголосила, що слова очільника Пентагону були особливо важливими, адже зустріч відбулася в той час, коли Конгрес США продовжує обговорювати пакет додаткової допомоги національної безпеки, який включатиме фінансування допомоги Україні. У своєму коментарі Остін закликав до збільшення допомоги Україні та сказав, що не було виявлено «жодних достовірних доказів нецільового використання або незаконного перенаправлення американського обладнання», наданого Україні. 

«Ми здригнемося, якщо ми не зможемо стримати інших потенційних агресорів, ми спровокуємо ще більше кровопролиття та ще більше хаосу. Тому суверенна та безпечна Україна має вирішальне значення для глобальної безпеки», – сказав Остін. «І ми не повинні коливатися в нашій підтримці України».

Остін працює дистанційно з дому після того, як 15 січня його  виписали з лікарні, де він провів два тижні. У заяві Пентагону на початку цього місяця говориться, що він матиме «повний доступ» до можливостей безпечного зв’язку під час віддаленої роботи.

Нагадаємо, очільника Пентагону 1 січня доставили до Національного військово-медичного центру імені Уолтера Ріда з ускладненнями після планової медичної процедури. При цьому факт перебування в лікарні протягом п'яти днів переховувався від громадськості.

8 січня Остін було переведено з відділення інтенсивної терапії, проте він залишився у лікарні через нездужання. Тоді ж у Пентагоні заявили, що глава відомства не збирається залишати свою посаду. 9 січня Національний військово-медичний центр імені Уолтера Ріда оголосив, що у грудні минулого року в Остіна діагностували рак простати.

Раніше повідомлялось, що міністр оборони США Ллойд Остін віддавав накази та контролював удари по об’єктах хуситів у Ємені з госпіталю «за допомогою повного набору захищених засобів зв’язку».

Читайте також: Госпіталізація Ллойда Остіна: Пентагон розкрив деталі

 

Теги: міністр фінансування Україна Пентагон Daily Mail

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