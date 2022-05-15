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    15 травня – День сім’ї: що ще відзначаємо і чого не можна робити

    Генасамблея ООН у 1993 році прийняла резолюцію про заснування Міжнародного дня сім'ї - 15 травня – День сім’ї: що ще відзначаємо і чого не можна робити
    Генасамблея ООН у 1993 році прийняла резолюцію про заснування Міжнародного дня сім'ї
    фото з відкритих джерел

    Цього дня маємо кілька свят: прикмети і заборони на сьогодні

    Сьогодні, у неділю, 15 травня, триває 81 день повномасштабної війни з Росією.

    Також сьогодні відзначається:

    • Міжнародний день сім’ї

    Відзначається щорічно 15 травня, проголошений резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 47/237 в 1993 році.

    Ідея установи даного свята виникла ще в 1989 році, коли бажаючи звернути увагу громадськості різних країн на проблеми сім'ї, Генасамблея ООН проголосила 1994 Міжнародним роком сім'ї, а в 1993 році прийняла резолюцію про заснування сьогоднішнього свята.

    Встановлення цього дня ставить за мету звернути увагу громадськості країн на численні проблеми сім'ї. А його проведення надає можливість підвищити рівень інформованості в питаннях, що стосуються сімей, і поглибити знання соціально-економічних і демографічних процесів, що впливають на стан сімей.

    • Міжнародний день клімату

    15 травня світ відзначає Міжнародний день клімату. Установа цього неофіційного екологічного свята стало відповіддю на заклик метеорологів захищати клімат як важливий ресурс, що впливає на добробут нинішніх і майбутніх поколінь.

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    Збереження клімату – одна з глобальних проблем, які стоять перед людством. Глобальне потепління, підвищений вміст озону в атмосферному шарі, природні катаклізми, зміна погодних умов на планеті – все це веде до погіршення клімату Землі і, як наслідок, чинить негативний вплив на продовольчу, життєву і майнову безпеку людей, плачевно позначається на стані природних ресурсів і збалансованому розвитку держав.

    • День пам’яті жертв політичних репресій

    Цей День пам’яті і скорботи про жертви, які загинули або постраждали в Україні в наслідок політичних репресій комуністичного режиму.

    • День пам’яті померлих від СНІДу

    Яке релігійне свято

    Народне свято Борис і Гліб Сіячі відзначається 15 травня 2021 року (за старим стилем – 2 травня). У православному церковному календарі ця дата присвячується перенесенню святих мощів братів-великомучеників князів Бориса і Гліба. Свято прозвали «сіяч», оскільки на Русі з цього дня починали сіяти гарбуз і огірки.

    Історія

    Борис і Гліб загинули від рук найманців, яких послав старший брат Святополк після смерті їх спільного батька Володимира I. Першим загинув старший з братів, Борис. Його тіло слуги, які скоїли вбивство, таємно доставили в Вишгородський храм Василія Великого. Тіло молодшого брата, якого вбили через місяць, знаходилося непохованим в районі Смоленська.

    Через чотири роки Ярослав Мудрий переміг старшого брата-вбивцю. Той утік до Польщі. Після цього новий князь Київський відшукав останки Гліба, переніс їх в той же храм і поховав поруч з братом Борисом.

    Через деякий час храм згорів, але мощі святих залишилися неушкодженими. У тому особисто переконався митрополит Іоанн, який відкрив труну. Тіла Бориса і Гліба залишалися цілими, і від них виходили пахощі. На час будівництва нового храму мощі страстотерпців перенесли до каплиці.

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    На місці колишньої церкви звели нову, велику п'ятиглаву. З усіма належними почестей перенесли останки великомучеників. Після цього освятили новий храм.

    Традиції та обряди

    З цього дня починає заливатися соловей. У народі кажуть, що таким чином він проводжає весну і зустрічає літо. Люди вірять, що якщо зловити цю птицю з білим пір'ям, то вона принесе родині щастя.

    Торговці просять допомоги у святого Бориса в справах і хорошої виручки. За повір'ям, якщо 15 травня торгівля добре йде, то й весь рік буде вдалим.

    Починається посадка огірків і гарбуза.

    Цілителі і знахарі в цей день лікують нервові розлади.

    День сприятливий для покупки дрібної домашньої живності, поросят і курчат.

    На Бориса і Гліба начальство не може відмовити. Для закріплення успіху перед розмовою варто прочитати спеціальну промову.

    Що не можна робити сьогодні

    • Відмовляти в проханнях.
    • Лаятися.
    • Йти на риболовлю.
    • Пересаджувати кімнатні квіти.
    • Давати гроші в борг.
    • Байдикувати.

    Народні прикмети

    • Якщо весь день тепло – урожай зернових буде хорошим.
    • На заході сонце добре видно – влітку буде мало дощів.
    • На черемшині розпустилася квіти і чути солов'я – слід готуватися до похолодання на 14 днів.
    • Всю ніч чути солов'я – день буде сонячним.
    • Якщо почути спів солов'я раніше зозулі, то літо пройде вдало.

    Іменини

    15 травня іменини відзначають Афанасій, Борис, Гліб, Давид, Михайло, Роман, Зоя.

    Теги: росія борг окупанти клімат ООН свята війна торгівля гроші вбивство Україна урожай квіти традиції окупація час літо #stoprussia
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    15 травня – День сім’ї: що ще відзначаємо і чого не можна робити