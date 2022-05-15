15 травня – День сім’ї: що ще відзначаємо і чого не можна робити

Генасамблея ООН у 1993 році прийняла резолюцію про заснування Міжнародного дня сім'ї

Цього дня маємо кілька свят: прикмети і заборони на сьогодні

Сьогодні, у неділю, 15 травня, триває 81 день повномасштабної війни з Росією.

Також сьогодні відзначається:

Міжнародний день сім’ї

Відзначається щорічно 15 травня, проголошений резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 47/237 в 1993 році.

Ідея установи даного свята виникла ще в 1989 році, коли бажаючи звернути увагу громадськості різних країн на проблеми сім'ї, Генасамблея ООН проголосила 1994 Міжнародним роком сім'ї, а в 1993 році прийняла резолюцію про заснування сьогоднішнього свята.

Встановлення цього дня ставить за мету звернути увагу громадськості країн на численні проблеми сім'ї. А його проведення надає можливість підвищити рівень інформованості в питаннях, що стосуються сімей, і поглибити знання соціально-економічних і демографічних процесів, що впливають на стан сімей.

Міжнародний день клімату

15 травня світ відзначає Міжнародний день клімату. Установа цього неофіційного екологічного свята стало відповіддю на заклик метеорологів захищати клімат як важливий ресурс, що впливає на добробут нинішніх і майбутніх поколінь.

Збереження клімату – одна з глобальних проблем, які стоять перед людством. Глобальне потепління, підвищений вміст озону в атмосферному шарі, природні катаклізми, зміна погодних умов на планеті – все це веде до погіршення клімату Землі і, як наслідок, чинить негативний вплив на продовольчу, життєву і майнову безпеку людей, плачевно позначається на стані природних ресурсів і збалансованому розвитку держав.

День пам’яті жертв політичних репресій

Цей День пам’яті і скорботи про жертви, які загинули або постраждали в Україні в наслідок політичних репресій комуністичного режиму.

День пам’яті померлих від СНІДу

Яке релігійне свято

Народне свято Борис і Гліб Сіячі відзначається 15 травня 2021 року (за старим стилем – 2 травня). У православному церковному календарі ця дата присвячується перенесенню святих мощів братів-великомучеників князів Бориса і Гліба. Свято прозвали «сіяч», оскільки на Русі з цього дня починали сіяти гарбуз і огірки.

Історія

Борис і Гліб загинули від рук найманців, яких послав старший брат Святополк після смерті їх спільного батька Володимира I. Першим загинув старший з братів, Борис. Його тіло слуги, які скоїли вбивство, таємно доставили в Вишгородський храм Василія Великого. Тіло молодшого брата, якого вбили через місяць, знаходилося непохованим в районі Смоленська.

Через чотири роки Ярослав Мудрий переміг старшого брата-вбивцю. Той утік до Польщі. Після цього новий князь Київський відшукав останки Гліба, переніс їх в той же храм і поховав поруч з братом Борисом.

Через деякий час храм згорів, але мощі святих залишилися неушкодженими. У тому особисто переконався митрополит Іоанн, який відкрив труну. Тіла Бориса і Гліба залишалися цілими, і від них виходили пахощі. На час будівництва нового храму мощі страстотерпців перенесли до каплиці.

На місці колишньої церкви звели нову, велику п'ятиглаву. З усіма належними почестей перенесли останки великомучеників. Після цього освятили новий храм.

Традиції та обряди

З цього дня починає заливатися соловей. У народі кажуть, що таким чином він проводжає весну і зустрічає літо. Люди вірять, що якщо зловити цю птицю з білим пір'ям, то вона принесе родині щастя.

Торговці просять допомоги у святого Бориса в справах і хорошої виручки. За повір'ям, якщо 15 травня торгівля добре йде, то й весь рік буде вдалим.

Починається посадка огірків і гарбуза.

Цілителі і знахарі в цей день лікують нервові розлади.

День сприятливий для покупки дрібної домашньої живності, поросят і курчат.

На Бориса і Гліба начальство не може відмовити. Для закріплення успіху перед розмовою варто прочитати спеціальну промову.

Що не можна робити сьогодні

Відмовляти в проханнях.

Лаятися.

Йти на риболовлю.

Пересаджувати кімнатні квіти.

Давати гроші в борг.

Байдикувати.

Народні прикмети

Якщо весь день тепло – урожай зернових буде хорошим.

На заході сонце добре видно – влітку буде мало дощів.

На черемшині розпустилася квіти і чути солов'я – слід готуватися до похолодання на 14 днів.

Всю ніч чути солов'я – день буде сонячним.

Якщо почути спів солов'я раніше зозулі, то літо пройде вдало.

Іменини

15 травня іменини відзначають Афанасій, Борис, Гліб, Давид, Михайло, Роман, Зоя.