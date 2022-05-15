15 травня – День сім’ї: що ще відзначаємо і чого не можна робити
Цього дня маємо кілька свят: прикмети і заборони на сьогодні
Сьогодні, у неділю, 15 травня, триває 81 день повномасштабної війни з Росією.
Також сьогодні відзначається:
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Міжнародний день сім’ї
Відзначається щорічно 15 травня, проголошений резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 47/237 в 1993 році.
Ідея установи даного свята виникла ще в 1989 році, коли бажаючи звернути увагу громадськості різних країн на проблеми сім'ї, Генасамблея ООН проголосила 1994 Міжнародним роком сім'ї, а в 1993 році прийняла резолюцію про заснування сьогоднішнього свята.
Встановлення цього дня ставить за мету звернути увагу громадськості країн на численні проблеми сім'ї. А його проведення надає можливість підвищити рівень інформованості в питаннях, що стосуються сімей, і поглибити знання соціально-економічних і демографічних процесів, що впливають на стан сімей.
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Міжнародний день клімату
15 травня світ відзначає Міжнародний день клімату. Установа цього неофіційного екологічного свята стало відповіддю на заклик метеорологів захищати клімат як важливий ресурс, що впливає на добробут нинішніх і майбутніх поколінь.
Збереження клімату – одна з глобальних проблем, які стоять перед людством. Глобальне потепління, підвищений вміст озону в атмосферному шарі, природні катаклізми, зміна погодних умов на планеті – все це веде до погіршення клімату Землі і, як наслідок, чинить негативний вплив на продовольчу, життєву і майнову безпеку людей, плачевно позначається на стані природних ресурсів і збалансованому розвитку держав.
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День пам’яті жертв політичних репресій
Цей День пам’яті і скорботи про жертви, які загинули або постраждали в Україні в наслідок політичних репресій комуністичного режиму.
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День пам’яті померлих від СНІДу
Яке релігійне свято
Народне свято Борис і Гліб Сіячі відзначається 15 травня 2021 року (за старим стилем – 2 травня). У православному церковному календарі ця дата присвячується перенесенню святих мощів братів-великомучеників князів Бориса і Гліба. Свято прозвали «сіяч», оскільки на Русі з цього дня починали сіяти гарбуз і огірки.
Історія
Борис і Гліб загинули від рук найманців, яких послав старший брат Святополк після смерті їх спільного батька Володимира I. Першим загинув старший з братів, Борис. Його тіло слуги, які скоїли вбивство, таємно доставили в Вишгородський храм Василія Великого. Тіло молодшого брата, якого вбили через місяць, знаходилося непохованим в районі Смоленська.
Через чотири роки Ярослав Мудрий переміг старшого брата-вбивцю. Той утік до Польщі. Після цього новий князь Київський відшукав останки Гліба, переніс їх в той же храм і поховав поруч з братом Борисом.
Через деякий час храм згорів, але мощі святих залишилися неушкодженими. У тому особисто переконався митрополит Іоанн, який відкрив труну. Тіла Бориса і Гліба залишалися цілими, і від них виходили пахощі. На час будівництва нового храму мощі страстотерпців перенесли до каплиці.
На місці колишньої церкви звели нову, велику п'ятиглаву. З усіма належними почестей перенесли останки великомучеників. Після цього освятили новий храм.
Традиції та обряди
З цього дня починає заливатися соловей. У народі кажуть, що таким чином він проводжає весну і зустрічає літо. Люди вірять, що якщо зловити цю птицю з білим пір'ям, то вона принесе родині щастя.
Торговці просять допомоги у святого Бориса в справах і хорошої виручки. За повір'ям, якщо 15 травня торгівля добре йде, то й весь рік буде вдалим.
Починається посадка огірків і гарбуза.
Цілителі і знахарі в цей день лікують нервові розлади.
День сприятливий для покупки дрібної домашньої живності, поросят і курчат.
На Бориса і Гліба начальство не може відмовити. Для закріплення успіху перед розмовою варто прочитати спеціальну промову.
Що не можна робити сьогодні
- Відмовляти в проханнях.
- Лаятися.
- Йти на риболовлю.
- Пересаджувати кімнатні квіти.
- Давати гроші в борг.
- Байдикувати.
Народні прикмети
- Якщо весь день тепло – урожай зернових буде хорошим.
- На заході сонце добре видно – влітку буде мало дощів.
- На черемшині розпустилася квіти і чути солов'я – слід готуватися до похолодання на 14 днів.
- Всю ніч чути солов'я – день буде сонячним.
- Якщо почути спів солов'я раніше зозулі, то літо пройде вдало.
Іменини
15 травня іменини відзначають Афанасій, Борис, Гліб, Давид, Михайло, Роман, Зоя.