15 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони



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15 вересня 1997 року був зареєстрований домен google.com

Нові справи 15 вересня починати не варто, адже це може призвести до провалу

Сьогодні, 15 вересня, віряни вшановують пам'ять мученика Маманта. Також саме цього дня у 1997 році був зареєстрований домен google.com.

Яке сьогодні релігійне свято

У церкві 15 вересня вшановують пам'ять мученика Маманта, його матері Руфіни та батька Федота. Ще в юнацтві святий звернув до Христа багатьох своїх ровесників. За це його піддали жорстоким мукам.

Народні прикмети і традиції:

Якщо день ясний, то осінь тепла буде.

Якщо захід червоного кольору, скоро буде мороз.

Дощ – до сухої осені.

Низькі хмари – до негоди.

Безвітряна погода і велика кількість роси – до ясної та теплої осені.

Сніг, що випав в цей день, швидко розтане.

Щоб захистити житло від підступів нечистої сили його обкурювали ладаном.

День підходить для проведення обрядів сімейної магії.

Що не можна робити сьогодні:

Нові справи 15 вересня починати не варто, адже це може призвести до провалу.

На ринок краще не ходити. Покупки не принесуть бажаної радості, та й обікрасти можуть або обдурити.

Не можна робити нічні та вечірні випаси худоби – овець і кіз на пасовище відправляли тільки вдень.

Іменини:

15 вересня День ангела відзначають: Альфред, Антон, Демид, Леонід, Іван, Федір, Федот, Феодосій, Пилип, Юліан.