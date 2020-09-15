15 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Нові справи 15 вересня починати не варто, адже це може призвести до провалу
Сьогодні, 15 вересня, віряни вшановують пам'ять мученика Маманта. Також саме цього дня у 1997 році був зареєстрований домен google.com.
Яке сьогодні релігійне свято
У церкві 15 вересня вшановують пам'ять мученика Маманта, його матері Руфіни та батька Федота. Ще в юнацтві святий звернув до Христа багатьох своїх ровесників. За це його піддали жорстоким мукам.
Народні прикмети і традиції:
- Якщо день ясний, то осінь тепла буде.
- Якщо захід червоного кольору, скоро буде мороз.
- Дощ – до сухої осені.
- Низькі хмари – до негоди.
- Безвітряна погода і велика кількість роси – до ясної та теплої осені.
- Сніг, що випав в цей день, швидко розтане.
- Щоб захистити житло від підступів нечистої сили його обкурювали ладаном.
- День підходить для проведення обрядів сімейної магії.
Що не можна робити сьогодні:
- Нові справи 15 вересня починати не варто, адже це може призвести до провалу.
- На ринок краще не ходити. Покупки не принесуть бажаної радості, та й обікрасти можуть або обдурити.
- Не можна робити нічні та вечірні випаси худоби – овець і кіз на пасовище відправляли тільки вдень.
Іменини:
15 вересня День ангела відзначають: Альфред, Антон, Демид, Леонід, Іван, Федір, Федот, Феодосій, Пилип, Юліан.