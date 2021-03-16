16 березня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Після заходу сонця заборонено давати або брати в борг хліб, сіль і гроші

Сьогодні, 16 березня, у світі відзначають День губ та День спонтанності, а віряни вшановують пам'ять мучеників Євтропія, Клеоник і Василіска

Яке сьогодні релігійне свято

За релігійним календарем сьогодні, 16 березня, віряни вшановують пам'ять мучеників Євтропія, Клеоник і Василіска, які близько 308 року постраждали за християнську віру в м. Амасії Понтійської. У народному календарі ця дата отримала такі назви: Євтропій, Василіск-Євтропій, Євтропій – сніг топить.

Народні прикмети й традиції

Якщо навколо дерева тане сніг, утворюючи кола з пологими краями, то весна буде затяжна. Якщо ж кола з крутими краями, то весна буде рання.

На заході соня не можна брати або давати в борг, інакше весь рік будете в боргах.

Приліт шпаків віщує багатий урожай зернових.

Ворона в снігу купається – до ясної та теплої погоди.

Гуси високо летять – до повноводдя, низько – води буде мало.

Вранці 16 березня слід умитися водою, в якій всю ніч знаходився срібний предмет. Людина, яка це зробить, весь рік буде молодою і красивою.

Якщо сон з 15 на 16 березня не збудеться найближчим часом, то не варто чекати його виконання в майбутньому.

Що не можна робити сьогодні

Сьогодні не можна ходити до лісу. Якщо ж пішли, то поводьтеся тихо і дуже обережно, прислухайтеся до звуків природи.

Після заходу сонця заборонено давати або брати в борг хліб, сіль і гроші.

Сміття після заходу сонця теж не можна викидати, бо так винесете з будинку достаток і добробут.

Хто святкує день ангела

У вівторок, 16 березня, іменини відзначають Василь, Севастян, Зіновій, Зенон, Нонна, Піама, Ізабелла, Ренат.