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    16 березня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    16 березня у світі відзначають День губ - 16 березня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    16 березня у світі відзначають День губ

    Після заходу сонця заборонено давати або брати в борг хліб, сіль і гроші

    Сьогодні, 16 березня, у світі відзначають День губ та День спонтанності, а віряни вшановують пам'ять мучеників Євтропія, Клеоник і Василіска

    Яке сьогодні релігійне свято

    За релігійним календарем сьогодні, 16 березня, віряни вшановують пам'ять мучеників Євтропія, Клеоник і Василіска, які близько 308 року постраждали за християнську віру в м. Амасії Понтійської. У народному календарі ця дата отримала такі назви: Євтропій, Василіск-Євтропій, Євтропій – сніг топить.

    Народні прикмети й традиції

    • Якщо навколо дерева тане сніг, утворюючи кола з пологими краями, то весна буде затяжна. Якщо ж кола з крутими краями, то весна буде рання.
    • На заході соня не можна брати або давати в борг, інакше весь рік будете в боргах.
    • Приліт шпаків віщує багатий урожай зернових.
    • Ворона в снігу купається – до ясної та теплої погоди.
    • Гуси високо летять – до повноводдя, низько – води буде мало.
    • Вранці 16 березня слід умитися водою, в якій всю ніч знаходився срібний предмет. Людина, яка це зробить, весь рік буде молодою і красивою.
    • Якщо сон з 15 на 16 березня не збудеться найближчим часом, то не варто чекати його виконання в майбутньому.

    Що не можна робити сьогодні

    • Сьогодні не можна ходити до лісу. Якщо ж пішли, то поводьтеся тихо і дуже обережно, прислухайтеся до звуків природи.
    • Після заходу сонця заборонено давати або брати в борг хліб, сіль і гроші.
    • Сміття після заходу сонця теж не можна викидати, бо так винесете з будинку достаток і добробут.

    Хто святкує день ангела

    У вівторок, 16 березня, іменини відзначають Василь, Севастян, Зіновій, Зенон, Нонна, Піама, Ізабелла, Ренат.

    Теги: свята православна церква традиції
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