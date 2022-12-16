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16 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Юрій Лящук
glavcom.ua
16 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
16 грудня - Івана Мовчальника (Іоанна Мовчуна)
фото з відкритих джерел

У цей день намагалися уникати сварок і конфліктних ситуацій

16 грудня християни східного обряду вшановують пам'ять преподобного Іоана Мовчальника. За народним календарем – Іван Мовчальник.

Іван Мовчальника (Іоанн Мовчун)

16 грудня вшановується пам’ять Івана Мовчальника. Переказ свідчить, що ще в дитячому віці він став вивчати Святе писання і навчився молитися Богу. Коли батьки Івана померли, то весь свій спадок він роздав нужденним і зробив пожертвування на будівництво храмів.

Сам же він пішов у монастир, де прожив близько 10 років до тих пір, поки не був призначений єпископом Колонійської церкви. Зовсім скоро Іоанн починає перейматися тим, що уряд втручається в духовні справи. Він приймає рішення залишити свій пост і їде в Єрусалим, де стає звичайним послушником в лаврі Преподобного Сави. Там Іван приймає обітницю мовчання і після цього через деякий час навіть селиться в пустелі, де живе в самоті дев’ять років, харчуючись одними травами.

Відомо, що все-таки ігумен Сава умовив Івана повернутися в обитель, і там преподобний провів 66 років. Отримавши від Бога цілительський дар, Іван день і ніч допомагав хворим людям, зцілюючи їх силою молитви.

Традиції, звичаї та обряди дня

16 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони фото 1

Наші предки цей день намагалися проводити в мовчанні. Ніхто не кричав і не співав. Люди боялися, що нечиста сила голос відніме. Вірили, що помовчавши 16 грудня можна позбутися від нещасть і залучити удачу. Сімейні обіди і вечері проходили в повному мовчанні.

Віруючі люди відправлялися в храм, де мовчки стояли перед іконою преподобного Іоанна Мовчальника, молячись «про себе». Молитва до нього допомагала зцілити навіть важкохворих людей.

Під час мовчання людина може побути наодинці з собою і своїми думками, зблизитися з Богом. Народ вірив, що промовчавши на Івана Безмовника весь наступний рік красномовним будеш.

У цей день намагалися уникати сварок і конфліктних ситуацій. Вважалося, що чоловік з дружиною, які посварилися на Івана Мовчальника, весь рік будуть жити в скандалах.

В іншому це був звичайний і нічим непримітний зимовий день. Селяни, переробивши домашні справи, намагалися раніше лягти спати, щоб не сидіти в темній хаті. 

Народні прикмети

  • Мало снігу – наступний рік буде неврожайним
  • Сніг на талу землю лягає – чекай неврожаю
  • Снігур 16 грудня цвірінькає під вікном – можна чекати відлиги
  • Дрова тріщать в грубці – незабаром настануть морози
  • Зірки «стрибають» – прикмети до того, що варто чекати віхол і холоднечі
  • Зміна Місяця 16 грудня прогнозує теплу погоду вдень

Що не можна робити:

  • У цей день не можна багато говорити та писати. Наші предки вірили, що мовчання може привернути удачу.
  • Не слід у цей день лінуватися та всіляко уникати роботи.
  • Не бажано у цей день думати лише про матеріальні блага.

Що можна робити

Якщо промовчати весь день на Івана Мовчуна, то весь наступний рік будеш красномовним.

Іменини

Цього дня іменини відзначають: Андрій, Георгій, Іван, Микола, Єгор, Сава, Федір, Аліса та Ксенія.

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Теги: церква традиції батьки свята

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