16 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Сьогодні не рекомендується затівати масштабне прибирання в будинку
Сьогодні, 16 серпня, віряни вшановують пам'ять Антонія Римлянина.
Яке сьогодні релігійне свято
За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять Антонія Римлянина. Він був Новгородським чудотворцем родом з Риму.
Цей православний святий жив в XI-XII століттях. У житії святого, датованого XVI століттям, йдеться, що Антоній був народжений і виховувався в родині православних римлян. Він рано став сиротою і більшу частину спадщини роздав бідним. Частину викинув у море, а сам прийняв чернечий постриг.
Народні прикмети на 16 серпня:
- Яка погода 16 серпня – така буде в жовтні.
- Південний вітер дме, пилові вихори кружляють – буде сніжна зима.
- Сильний і холодний вітер – до морозної зими, теплий – до м'якої і сніжної.
- Домашня птиця почала линяти – до холодів.
- Хмари в одну лінію на горизонті витягнулися – до сильного вітру.
Що не рекомендується робити 16 серпня:
- У цей день не можна затівати прибирання в будинку. Якщо вдома буде чисто, то і в гаманці теж.
- Ще 16 серпня не можна підмітати вдома та на вулиці, щоб не вимести своє щастя.
- Також забороняється відмовляти бездомним і безпорадним, які дійсно потребують допомоги.
Що можна робити 16 серпня
Сьогодні треба більше відпочивайте: займайтеся йогою та медитацією, гуляйте на свіжому повітрі.
У кого іменини 16 серпня?
Іменини сьогодні святкують Антон, Кузьма.