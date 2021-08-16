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    16 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    16 серпня православні вшановують пам'ять преподобного Антонія Римлянина - 16 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    16 серпня православні вшановують пам'ять преподобного Антонія Римлянина
    Фото з відкритих джерел

    Сьогодні не рекомендується затівати масштабне прибирання в будинку

    Сьогодні, 16 серпня, віряни вшановують пам'ять Антонія Римлянина.

    Яке сьогодні релігійне свято

    За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять Антонія Римлянина. Він був Новгородським чудотворцем родом з Риму.

    Цей православний святий жив в XI-XII століттях. У житії святого, датованого XVI століттям, йдеться, що Антоній був народжений і виховувався в родині православних римлян. Він рано став сиротою і більшу частину спадщини роздав бідним. Частину викинув у море, а сам прийняв чернечий постриг.

    Народні прикмети на 16 серпня:

    • Яка погода 16 серпня – така буде в жовтні.
    • Південний вітер дме, пилові вихори кружляють – буде сніжна зима.
    • Сильний і холодний вітер – до морозної зими, теплий – до м'якої і сніжної.
    • Домашня птиця почала линяти – до холодів.
    • Хмари в одну лінію на горизонті витягнулися – до сильного вітру.

    Що не рекомендується робити 16 серпня:

    • У цей день не можна затівати прибирання в будинку. Якщо вдома буде чисто, то і в гаманці теж.
    • Ще 16 серпня не можна підмітати вдома та на вулиці, щоб не вимести своє щастя.
    • Також забороняється відмовляти бездомним і безпорадним, які дійсно потребують допомоги.

    Що можна робити 16 серпня

    Сьогодні треба більше відпочивайте: займайтеся йогою та медитацією, гуляйте на свіжому повітрі.

    У кого іменини 16 серпня?

    Іменини сьогодні святкують Антон, Кузьма.

    Теги: свята традиції
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    16 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони