16 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Сьогодні не рекомендується затівати масштабне прибирання в будинку

Сьогодні, 16 серпня, віряни вшановують пам'ять Антонія Римлянина.

Яке сьогодні релігійне свято

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять Антонія Римлянина. Він був Новгородським чудотворцем родом з Риму.

Цей православний святий жив в XI-XII століттях. У житії святого, датованого XVI століттям, йдеться, що Антоній був народжений і виховувався в родині православних римлян. Він рано став сиротою і більшу частину спадщини роздав бідним. Частину викинув у море, а сам прийняв чернечий постриг.

Народні прикмети на 16 серпня:

Яка погода 16 серпня – така буде в жовтні.

Південний вітер дме, пилові вихори кружляють – буде сніжна зима.

Сильний і холодний вітер – до морозної зими, теплий – до м'якої і сніжної.

Домашня птиця почала линяти – до холодів.

Хмари в одну лінію на горизонті витягнулися – до сильного вітру.

Що не рекомендується робити 16 серпня:

У цей день не можна затівати прибирання в будинку. Якщо вдома буде чисто, то і в гаманці теж.

Ще 16 серпня не можна підмітати вдома та на вулиці, щоб не вимести своє щастя.

Також забороняється відмовляти бездомним і безпорадним, які дійсно потребують допомоги.

Що можна робити 16 серпня

Сьогодні треба більше відпочивайте: займайтеся йогою та медитацією, гуляйте на свіжому повітрі.

У кого іменини 16 серпня?

Іменини сьогодні святкують Антон, Кузьма.