17 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Сьогодні не варто довіряти незнайомцям, особливо якщо вони будуть вмовляти зробити якийсь вчинок

Сьогодні 17 жовтня, відзначають:

День працівників харчової промисловості

День працівників харчової промисловості було встановлено у 1966 році і він святкується у третю неділю жовтня. Відзначається в Україні щорічно згідно з Указом Президента України від 8 серпня 1995 року.

Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів

Історія проведення Міжнародного дня боротьби з бідністю нерозривно пов’язана з датою 17 жовтня 1987 року. В той день більше ста тисяч людей зібралися на площі Трокадеро в Парижі, де в 1948 році була підписана Загальна декларація прав людини, щоб віддати данину пам’яті жертв бідності, насильства і голоду.

З того часу люди різних станів, переконань і соціального походження щорічно збираються 17 жовтня для того, щоб підтвердити незмінність своєї позиції і продемонструвати солідарність із незаможними.

• День яскравого одягу

• Всесвітній день донорства та трансплантації органів

• Всесвітній день травм

Щорічні заходи розпочалися з 2011 року в Нью-Делі. За даними Всесвітньої Організації Охорони здоров'я, травми є однією з основних причин смерті та інвалідності в усьому світі.

Яке сьогодні релігійне свято

У церкві 17 жовтня вшановується пам’ять мученика Єрофея (Ієрофея), який жив в Афінах у I столітті. Одночасно з Діонісієм навернений у християнство і став учнем апостола Павла. Ним же був присвячений і в сан єпископа, у той час Єрофей вже був членом афінського ареопагу.

Переказ свідчить, що Єрофей і Діонісій своїми очима бачили поховання Богоматері. Що стосується подальшої долі Єрофея, то він був убитий язичниками після того, як намагався проповідувати християнство серед них.

Традиції та прикмети

Здавна існує традиція заготовляти у Єрофєїв день особливу настоянку, яку прозвали в народі «Єрофєїч». Для цього заздалегідь сушать запашні трави (звіробій, майоран, буркун, материнку, чебрець, полин, м’яту, аніс), заливають їх горілкою і протягом місяця настоюють в темному місці.

Цю настоянку приймають при відсутності апетиту і при шлункових захворюваннях.

Господині в Єрофеїв день традиційно переглядали і провітрювали зимовий одяг із взуттям.

Слідуйте і ви цьому звичаю, підготуйтеся до холодів заздалегідь, щоб потім зима не застала зненацька.

Народні прикмети

З Єрофея і зима шубу одягає.

З Єрофея холод сильнішає.

На Єрофєїв день один «єрофєїч» душу гріє.

Вечірня зоря червоного кольору – до вітряної погоди.

Кінь фиркає – до тепла, хропе - до негоди.

Свиня тягає солому – до бурі.

Що не можна робити сьогодні

Не варто довіряти незнайомцям, особливо якщо вони будуть вмовляти зробити якийсь вчинок. В цей день великий ризик бути обдуреним.

Не рекомендується сьогодні зловживати алкоголем і ліками. Вважається, що і те, і інше призведе до проблем зі здоров'ям.

Краще відзначати весілля в цей день, інакше шлюб буде недовгим або нещасливим.

Іменинники

Іменини сьогодні відзначають: Василь, Дмитро, Єрофій, Петро, Степан, Тихон, Вероніка.