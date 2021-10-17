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    17 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    Вітаємо працівників харчової промисловості! - 17 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

    Вітаємо працівників харчової промисловості!

    Фото з відкритих джерел

    Сьогодні не варто довіряти незнайомцям, особливо якщо вони будуть вмовляти зробити якийсь вчинок

    Сьогодні 17 жовтня, відзначають:

    • День працівників харчової промисловості

    День працівників харчової промисловості було встановлено у 1966 році і він святкується у третю неділю жовтня. Відзначається в Україні щорічно згідно з Указом Президента України від 8 серпня 1995 року.

    • Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів

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    Історія проведення Міжнародного дня боротьби з бідністю нерозривно пов’язана з датою 17 жовтня 1987 року. В той день більше ста тисяч людей зібралися на площі Трокадеро в Парижі, де в 1948 році була підписана Загальна декларація прав людини, щоб віддати данину пам’яті жертв бідності, насильства і голоду.

    З того часу люди різних станів, переконань і соціального походження щорічно збираються 17 жовтня для того, щоб підтвердити незмінність своєї позиції і продемонструвати солідарність із незаможними.

    • День яскравого одягу
    • Всесвітній день донорства та трансплантації органів
    • Всесвітній день травм

    Щорічні заходи розпочалися з 2011 року в Нью-Делі. За даними Всесвітньої Організації Охорони здоров'я, травми є однією з основних причин смерті та інвалідності в усьому світі.

    Яке сьогодні релігійне свято

    У церкві 17 жовтня вшановується пам’ять мученика Єрофея (Ієрофея), який жив в Афінах у I столітті. Одночасно з Діонісієм навернений у християнство і став учнем апостола Павла. Ним же був присвячений і в сан єпископа, у той час Єрофей вже був членом афінського ареопагу.

    Переказ свідчить, що Єрофей і Діонісій своїми очима бачили поховання Богоматері. Що стосується подальшої долі Єрофея, то він був убитий язичниками після того, як намагався проповідувати християнство серед них.

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    Традиції та прикмети

    Здавна існує традиція заготовляти у Єрофєїв день особливу настоянку, яку прозвали в народі «Єрофєїч». Для цього заздалегідь сушать запашні трави (звіробій, майоран, буркун, материнку, чебрець, полин, м’яту, аніс), заливають їх горілкою і протягом місяця настоюють в темному місці.

    Цю настоянку приймають при відсутності апетиту і при шлункових захворюваннях.

    Господині в Єрофеїв день традиційно переглядали і провітрювали зимовий одяг із взуттям.

    Слідуйте і ви цьому звичаю, підготуйтеся до холодів заздалегідь, щоб потім зима не застала зненацька.

    Народні прикмети

    • З Єрофея і зима шубу одягає.
    • З Єрофея холод сильнішає.
    • На Єрофєїв день один «єрофєїч» душу гріє.
    • Вечірня зоря червоного кольору – до вітряної погоди.
    • Кінь фиркає – до тепла, хропе - до негоди.
    • Свиня тягає солому – до бурі.

    Що не можна робити сьогодні

    Не варто довіряти незнайомцям, особливо якщо вони будуть вмовляти зробити якийсь вчинок. В цей день великий ризик бути обдуреним.

    Не рекомендується сьогодні зловживати алкоголем і ліками. Вважається, що і те, і інше призведе до проблем зі здоров'ям.

    Краще відзначати весілля в цей день, інакше шлюб буде недовгим або нещасливим.

    Іменинники

    Іменини сьогодні відзначають: Василь, Дмитро, Єрофій, Петро, Степан, Тихон, Вероніка.

    Теги: традиції
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    17 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони