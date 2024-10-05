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Багато польових командирів: ЦАХАЛ заявив про ліквідацію більше 400 бойовиків «Хезболли»

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Багато польових командирів: ЦАХАЛ заявив про ліквідацію більше 400 бойовиків «Хезболли»
ЦАХАЛ веде наземну операцію на півдні Лівану
фото з відкритих джерел

Армія оборони Ізраїлю продовжує проводити наземну операцію та завдавати ударів по Лівану

Під час наземної операції на півдні Лівану ЦАХАЛ заявляє про ліквідацію більш як 400 бойовиків організації «Хезболла». Про це повідомляє Times of Israel.

За повідомленням ізраїльських військових, під час авіаударів і наземних боїв були ліквідовані бойовики, серед яких багато польових командирів.

Ізраїльська армія (ЦАХАЛ) проводить операції, спрямовані на знищення бойовиків «Хезболли», зокрема у південних селах Лівану, де було знайдено значні запаси зброї. ЦАХАЛ підкреслює, що ці операції можуть бути розширені, якщо виникне необхідність, хоча Ізраїль планує завершити їх якомога швидше.

Конфлікт між Ізраїлем і «Хезболлою» в жовтні 2024 року загострився через збільшення кількості атак з боку бойовиків на північні регіони Ізраїлю. «Хезболла», підтримувана Іраном, продовжує використовувати південний Ліван як плацдарм для нападів на ізраїльські позиції. У відповідь на це Ізраїль активізував свої військові операції, зокрема авіаудари по укріпленнях і базах угруповання. Ізраїль прагне нейтралізувати загрозу з боку «Хезболли», яка продовжує накопичувати зброю та здійснювати напади на прикордонні райони.

Конфлікт у жовтні 2024 року є частиною тривалої напруги між Ізраїлем і «Хезболлою», яка виникла після багаторічних зіткнень, зокрема великої війни у 2006 році. Ситуація залишається нестабільною, і обидві сторони готуються до подальшої ескалації.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ізраїльські авіаудари по південних передмістях Бейрута з п’ятниці не дозволяють рятувальникам обстежити місце вибухів, які, за підозрами, могли призвести до загибелі передбачуваного наступного лідера «Хезболли» Хашима Сафі ад-Діна.

Нагадаємо, в ніч на 1 жовтня Ізраїль офіційно оголосив про початок наземної операції в Лівані, зосереджуючись на південних районах, де розташовані військові об'єкти «Хезболли».

До слова, Міністерство закордонних справ України та Головне управління розвідки Міністерства оборони здійснили чергову евакуацію громадян, які перебували в Лівані. 

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Теги: Ізраїль армія військові Ліван

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