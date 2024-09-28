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Верховний лідер Ірану переїхав у безпечне місце після ліквідації Хасана Насраллу

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Верховний лідер Ірану переїхав у безпечне місце після ліквідації Хасана Насраллу
Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї перемістили у безпечне місце
фото: ЕРА

Іран перебуває у постійному контакті з ліванською «Хезболлою»  та іншими регіональними групами

27 вересня Ізраїль ліквідував ватажка «Хезболли» Хасана Насраллу. Після чого верховного лідера Ірану Алі Хаменеї перевезли у безпечне місце. Про це повідомляє Reuters.

Іранські чиновники зауважили, що верховного лідера Ірану перевели в безпечне місце всередині країни з посиленими заходами безпеки.

Reuters пише, що Іран перебуває у постійному контакті з ліванською «Хезболлою»  та іншими регіональними групами, щоб визначити наступний крок Ізраїлю.

Нагадаємо, що 27 вересня Ізраїль провів масований авіаудар по штаб-квартирі «Хезболли» в Бейруті. В результаті чого загинув лідер організації Хасан Насралла. Зазначається, що також було ліквідовано командувача Південного фронту «Хезболли» Алі Каркі.

Як відомо, 27 вересня Армія оборони Ізраїлю завдала точного удару по центральній штаб-квартирі «Хезболли», розташованій під житловими будинками в самому центрі Бейрута, в районі Дахіє. 

До слова, за допомогою сьогоднішнього удару по Бейруту Ізраїль намагався ліквідувати лідера «Хезболли» Хасана Насраллу. 

Також Нетаньягу зазначив, що відколи ХАМАС вдерся до Ізраїлю, його країна бореться ще на шести фронтах війни, яку було розпочато Іраном. Йдеться про «Хезболлу», яка атакує Ізраїль з території Лівану, єменських хуситів, воєнізованих шиїтських формувань Ірану, які діють на території Сирії та Іраку, а також про «палестинських терористів» на західному березі річки Йордан і самому Ірані.

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Теги: Іран Ізраїль Ліван війна

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