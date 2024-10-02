США запровадили санкції проти ізраїльських поселенців за напади на палестинців

Палестинці повідомляють про словесні та фізичні напади, обмеження пересування та залякування з боку поселенців

Санкції передбачають заморожування активів, заборону на поїздки та видачу віз

1 жовтня 2024 року США запровадили санкції проти групи поселенців Hilltop Youth, яка бере участь у нападах на палестинців на окупованих територіях. Ці заходи включають заморожування активів, заборону на в'їзд та видачу віз. Державний департамент також ввів дипломатичні санкції проти двох осіб: ізраїльського поселенця Ейтана Ярдені та лідера групи «Ха-Шомер Йош» Авіхая Суісси за участь у насильстві. Про це повідомляє AP.

Hilltop Youth відповідальна за масові напади та підпали на палестинські села, що сприяло ескалації конфліктів на Західному березі. Зростання насильства, особливо після початку війни між Ізраїлем і ХАМАС, підвищило увагу до цих дій. Санкції покликані зупинити зростання нестабільності в регіоні, проте їх реалізація може бути складною через децентралізовану структуру групи.

AP повідомляє, що із практичним застосуванням санкцій можуть виникнути проблеми, оскільки група слабо організована та децентралізована. Крім того, міністр фінансів Ізраїлю раніше обіцяв вжити заходів у їхніх інтересах.

Представник Держдепартаменту Метью Міллер заявив, що дії цих осіб підривають безпеку та мир у регіоні.

Нагадаємо, Іран здійснив наймасштабнішу ракетну атаку на Ізраїль – Пентагон.