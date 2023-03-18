18 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Якщо у цей день ясна і тепла погода, то літо буде помірно жарким

Сьогодні, 18 березня, православні християни шанують священномученика Конона Городника. В Україні та світі відзначають Всесвітній день переробки. Крім того, у цей день існує багато прикмет та традицій, пов'язаних з обробкою та оранкою землі.

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Релігійне свято

18 березня в церковному календарі — день пам’яті Конона Городника. Народився цей священномученик у 2-3 століття до н.е. На території сучасної Туреччини. Коли Конон подорослішав, батьки одружили його на скромній, незаможній дівчині. Тож прогодувати сім’ю допомагала земля, на якій Конон вирощував різну городину. Так священномученик став покровителем городів.

У ті часи поклонники ідола конфліктували з християнами, іноді доходило до каліцтва та вбивств. Від їхніх рук постраждав і Конон. Він прийняв мученицьку смерть, за що був зведений до лику святого.

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Тож у цей день віряни відвідують храм та читають молитви, а фермери обробляють та удобрюють землю. За традиціями, люди вірили, що якщо скопати город сьогодні, то буде гарний врожай.

Свято в Україні та світі

У світі 18 березня відзначають Всесвітній день переробки. Уперше цей день виник в 2018 році з ініціативи фонду Global Recycling Foundation. Фонд заохочує жителів планети долучатися до переробки і вже використаних речей, щоб продемонструвати світовій спільноті її вплив на збереження майбутнього планети.

Українська організація Let's do it Ukraine у день вторинної переробки 15 листопада фото: prostir.ua

У цей день варто задуматися про тонни ресурсів, яке громадськість викидає у смітник, попри те, що їх можна переробити. А також про те, який відбиток на майбутньому планети залишає кожна людина.

Прикмети та традиції

Ясна погода віщує відсутність граду влітку

Якщо в лісі цвітуть первоцвіти, то вже можна починати оранку

Якщо вже з’явилися мухи та метелики, то морозів вже можна не чекати

За традиціями, у день Конона Городника господарі починали замочувати насіння овочів, щоб у подальшому його висадити. Також починали копати город та удобрювати землю.

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Що не можна робити

Не рекомендують ходити у гості

Бажано не конфліктувати з іншими людьми і не тримати злість на інших

Не байдикуйте, не пліткуйте, не розповідайте зайве

Краще не витрачайте кошти на великі покупки: вони будуть марними

День ангела

Іменини сьогодні відзначають Андрій, Кирило, Констянтин, Юрій, Марко, Раїса, Іван, Федір та Іраїда.