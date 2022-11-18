18 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

У день Іони дівчата зазвичай молилися святому для того, щоб знайти хороших чоловіків



У православній церкві 18 листопада вшановується пам’ять Іони. Також в цей день відзначають: Всесвітній день книги рекордів Гіннеса, Міжнародний день відмови від паління, День народження Міккі Мауса та Міжнародний день філософії.

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День народження Міккі Мауса

Міккі Маус – один з найпопулярніших і найдорожчих мультиплікаційних героїв в історії. Forbes оцінював вартість цього персонажа в 5 мільярдів доларів. Міккі Маус – один із символів компанії Disney та американської поп-культури в цілому.

Вперше глядачі побачили грайливе мишеня 18 листопада 1928 року, коли з’явився мультик «Пароплавчик Віллі». Тобто цього року він святкує 93-річчя.

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За довге життя Міккі приміряв на себе більше 170 образів. Від пілота й туриста до мушкетера.

Всесвітній день книги рекордів Гіннеса

Фото з відкритих джерел

Кожного року у третій четвер листопада відзначається Всесвітній день книги рекордів Гіннеса. Свято започаткували у 2005 році, дата обрана на честь дня, коли Книга рекордів Гіннеса здобула титул найбільш продаваної книги з авторськими правами.

Ідея концепції Книги рекордів належить Х’ю Біверу, який був директором пивоварні в Ірландії та часто чув суперечки щодо різних рекордів і питань від своїх відвідувачів. Тому в 1951 році Бівер вирішив, що відповіді на різноманітні запитання можна записувати у спеціальну книгу. До речі, назва Книги перейнята від назви пивоварні (Arthur Guinness Son&Co).

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У 2021 році Всесвітній день книги рекордів Гіннеса відзначається 18 листопада

Перша Книга рекордів Гіннеса побачила світ 27 серпня 1955 року і складалася зі 198 сторінок, вже до Різдва книга стала абсолютним бестселером у Великобританії.

Міжнародний день відмови від паління

Кожного листопада, у третій четвер місяця, світ відзначає Міжнародний день відмови від паління (оригінальна назва No Smoking Day). Таку подію заснувало Американське онкологічне товариство ще у 1977 році, коли вчені довели існування негативних наслідків паління на здоров’я людини та взаємозв’язок появи раку з регулярним палінням.

Всесвітня організація охорони здоров’я звертає увагу на те, що 90% смертей від раку легень зумовлено саме палінням, також паління спричиняє 75% випадків від хронічного бронхіту та 25% випадків ішемічної серцевої хвороби.

Статистика серед українців також невтішна: країна налічує 9 мільйонів активних курців – це більша частина чоловічого населення, десята частина жіночого, половина старшокласників. Дитяче паління зростає: 60% випускників відкрито палять, що не може не впливати на розвиток організму.

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Міжнародний день філософії

День філософії відзначають з 2002 року в третій четвер листопада.

Це свято затвердили в ЮНЕСКО, і головна його мета – привернути увагу громадськості до соціальних проблем і культурного перетворення.

День Іони

Фото з відкритих джерел

У православній церкві 18 листопада вшановується пам’ять Іони – святого і архієпископа Львівського і Великоновгородського, відомого також як ігумен Отенської пустелі. Сам Іона рано залишився сиротою – в 3 роки у нього померла мати, а в 7 років пішов з життя і батько.

Виховувала Іону благочестива вдова на ім’я Наталя Медоварцева, яка прищепила своєму прийомному синові віру в Бога. Згодом Іона займається організацією притулків в Новгороді, де могли проживати знедолені, вдови та сироти. Крім того, він прославився численними чудесами, які міг здійснювати з Божою поміччю. Так, наприклад, Іона зумів зупинити моровую хворобу, яка забрала життя 250000 чоловік. У літописі говориться про те, що Іона здійснив хресну ходу в Зверін монастир, і це допомогло йому подолати недугу.

Згодом Іона був зарахований до лику святих в 1549 році на Макаріївського соборі. У його життєписі йдеться про те, що після смерті Іони близько його труни відбувалося велика кількість чудес, і багато людей саме з цієї причини згодом увірували в Христа.

Традиції та звичаї дня

У день Іони дівчата зазвичай молилися святому для того, щоб знайти хороших чоловіків. Було прийнято розкидати у дворі монетки, щоб притягнути нареченого в свій будинок. Хлопці, у свою чергу, теж проявляли активність і запрошували дівчат на гуляння, які часом тривали до самого ранку.

18 листопада закінчували збирати редьку, і дуже часто саме 18 листопада цей овоч з’являвся на столі. Наприклад, їли терту редьку або просто різали її тонкими скибочками, подаючи з сіллю, олією, квасом, цибулею. Дуже популярна була квашена капуста з редькою. Крім того, 18 листопада поспішали заготовити чорну редьку на зиму, оскільки вона була незамінна при лікуванні простудних захворювань.

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Народні прикмети

Якщо в день Іони падає сніг, то зима буде сніжною.

Імла вкрила місяць – до довгої негоди.

Якщо верба вкрилася інеєм, то зима буде довше звичайної.

Якщо всі дерева вкрилися інеєм, то незабаром наступить відлига.

Якщо сніг йде і лягає нерівно, то майбутній урожай жита буде багатим.

Якщо дме вітер з півночі, а на небі немає хмар, то незабаром похолодає.

Знайдений у цей день у своєму дворі чужий віник свідчить про те, що на членів сім’ї наведена порча.

Заборони та повір’я свята

У день Іони незаміжні дівчата молилися про те, щоб небеса послали їм гарних наречених. За повір’ям, саме в цей день можна приманити щастя, розкидаючи рано вранці біля будинку дрібні монетки і вироби зроблені своїми руками.

Згідно з ще одним звичаєм, молодим дівчатам вранці треба було випити склянку теплого молока з медом, яке замовлялося на щасливу любов і вдале заміжжя. При цьому відкривати пізно ввечері двері в будинок заборонялося, так як можна випадково закликати нечистого.

Іменини

18 листопада День ангела імені відзначають: Григорій, Гаврило, Тимофій, Памфіл, Тихон, Галактіон.