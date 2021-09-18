18 вересня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Сьогодні за народним календарем день Єлизавети і Захарія

Сьогодні, 18 вересня, у світі відзначають дуже багато свят:

Всесвітній день моніторингу якості води

День винахідника і раціоналізатора України

Свято День винахідника і раціоналізатора засновано в 1994 році. Його відзначають щороку в третю суботу вересня.

Винахідницьку та раціоналізаторську діяльність регулює Український інститут промислової власності – Укрпатент.

Сьогодні День винахідника і раціоналізатора об’єднує людей різних професій і спеціальностей, але всі вони обов’язково наділені рідкісним даром творчості, відчуттям нового, умінням розширити межі звичного, вийти за рамки стереотипів.

День фармацевтичного працівника України

Дата встановлена у 1999 році. У третю суботу вересня в Україні понад 350 тисяч представників цієї галузі святкують своє професійне свято.

Всесвітній день бамбука

Всесвітній день безпеки пацієнтів

Всесвітній день донора кісткового мозку

Всесвітній день прибирання

День Бетмена

Щорічне святкування, розпочате DC Comics 17 вересня 2013 року, і річниця першої появи персонажа, який спочатку був надрукований в детективному коміксі №27 в травні 1939 року.

Нагадаємо, що DC Comics – одне з найбільших і найбільш популярних видавництв коміксів. Воно було куплено компанією «Warner Bros. Entertainment» в 1969.

День безпеки пацієнтів в Україні

День відповідального собаківництва

Разом із цим святом відзначають день обізнаності про догляд за цуценятами при розведенні собак.

День хірурга

Міжнародний день «з'їж яблуко»

Яке сьогодні релігійне свято

Відзначається в третю суботу вересня.

18 вересня за народним календарем день Єлизавети і Захарія. Цей день вважався нещасливим, тому сьогодні не варто починати ніякої важливої роботи. Однак існувало вірування, що на Єлизавету і Захарія збуваються будь-які гадання.

Через це люди спішили 18 вересня відвідати ворожок і знахарок.

Традиції та звичаї

Згідно з народними повір’ями, 18 вересня вважали нещасливим. Говорили, що всі ворожіння і пророкування в цей день виявляються правдивими.

18 вересня також прийнято було виганяти лихоманку березовими віниками. Вважалося, що нечиста сила нікого не потурбує взимку після проведення такого обряду.

Говорили, що людина, народжена на Захарія і Єлизавету, володіє надприродними здібностями, і злі духи її не чіпають. Тому такі люди часто працювали пастухами, щоб захистити стадо від диких звірів. Крім того, вірили, що, якщо така людина накосить сіна, то тварини будуть їсти його з особливим задоволенням, а корови стануть давати смачне молоко.

Сьогодні прийнято молитися святим Захарію та Єлизаветі. Бездітні просять у них про народження дитини.

Жінки 18 вересня моляться до святих про жіноче щастя.

Народні прикмети на 18 вересня

Ворожіння і пророкування в цей день неодмінно збуваються.

Листя пожовкло раніше покладеного терміну, прикмета того, що осінь буде ранньою, а зима – суворою.

Якщо 18 вересня листя горобини пожовкли, то зима настане рано і буде холодною.

Багато ягід на горобині – за прикметами, буде дощова осінь.

Що не можна робити сьогодні

Не варто пускати незнайомців до будинку.

Не рекомендується пригощати когось продуктами.

Не слід ходити у брудному одязі.

Іменини

Сьогодні відзначають Афанасій, Гліб, Давид, Єлизавета, Захар, Іраїда, Максим, Раїса і Федір.