19 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Не варто робити великі покупки 19 квітня – вони не прослужать довго і виявляться марними

19 квітня світова спільнота відзначає День проліска, а православні віряни вшановують пам'ять Святого Євтихія, в народі цей день відомий під назвою Євтихій Тихий та Ярема Прогоновий.

День проліска

Фото: з відкритих джерел

День проліска святкується щорічно 19 квітня у багатьох країнах. Однак зародився він в Англії в 1984 році, де проліски зацвітають в середині квітня. Тому і свято відзначають на початку весни і теплих погожих днів.

День святого Євтихія-тихого, Яреми

Фото з відкритих джерел

У православній церкві 19 квітня відзначають день святого Євтихія, який за життя зробив безліч зцілень і чудес. Наприклад, одного разу до нього за допомогою звернулася жінка, у якої постійно народжувалися мертві діти. Саме Євтихій допоміг їй народити двох здорових синів. Після цього до старця звернулися двоє глухонімих юнаків, яких Євтихій зміг зцілити.

Народні прикмети:

Качки гніздяться в місцях із великою кількістю води – чекай посухи влітку;

Тихий і сонячний день – прикмета до того, що ярі добре вродять;

Туман вранці 19 квітня віщує суху погоду до кінця місяця;

Вітряна погода – колосся зіб’є, і врожаю багатого не буде;

Якщо вітру 19 квітня немає – можна очікувати хорошого урожай зернових культур.

Що можна робити

19 квітня варто молитися Євтихію, просити здоров’я для рідних і близьких. Він обов’язково позбавить від хвороби та допоможе захиститися від них.

Що не можна робити

Не варто робити великі покупки 19 квітня – вони не прослужать довго і виявляться марними.

Не варто виходити з дому. Згідно з народними прикметами, якщо в цей день відкрити двері, можна впустити хворобу в будинок.

Іменини

19 квітня День ангела імені відзначають: Євтихій, Платонида, Ярема, Мефодій, Григорій, Павло, Севастян