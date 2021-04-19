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    19 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    19 квітня - день Євтихія-тихого, Яреми - 19 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    19 квітня - день Євтихія-тихого, Яреми
    Фото: з відкритих джерел

    Не варто робити великі покупки 19 квітня – вони не прослужать довго і виявляться марними

    19 квітня світова спільнота відзначає День проліска, а православні віряни вшановують пам'ять Святого Євтихія, в народі цей день відомий під назвою Євтихій Тихий та Ярема Прогоновий.

    День проліска

    Фото: з відкритих джерел
    Фото: з відкритих джерел

    День проліска святкується щорічно 19 квітня у багатьох країнах. Однак зародився він в Англії в 1984 році, де проліски зацвітають в середині квітня. Тому і свято відзначають на початку весни і теплих погожих днів.

    День святого Євтихія-тихого, Яреми

    Фото з відкритих джерел
    Фото з відкритих джерел

    У православній церкві 19 квітня відзначають день святого Євтихія, який за життя зробив безліч зцілень і чудес. Наприклад, одного разу до нього за допомогою звернулася жінка, у якої постійно народжувалися мертві діти. Саме Євтихій допоміг їй народити двох здорових синів. Після цього до старця звернулися двоє глухонімих юнаків, яких Євтихій зміг зцілити.

    Народні прикмети:

    • Качки гніздяться в місцях із великою кількістю води – чекай посухи влітку;
    • Тихий і сонячний день – прикмета до того, що ярі добре вродять;
    • Туман вранці 19 квітня віщує суху погоду до кінця місяця;
    • Вітряна погода – колосся зіб’є, і врожаю багатого не буде;
    • Якщо вітру 19 квітня немає – можна очікувати хорошого урожай зернових культур.

    Що можна робити

    19 квітня варто молитися Євтихію, просити здоров’я для рідних і близьких. Він обов’язково позбавить від хвороби та допоможе захиститися від них.

    Що не можна робити

    • Не варто робити великі покупки 19 квітня – вони не прослужать довго і виявляться марними.
    • Не варто виходити з дому. Згідно з народними прикметами, якщо в цей день відкрити двері, можна впустити хворобу в будинок.

    Іменини

    19 квітня День ангела імені відзначають: Євтихій, Платонида, Ярема, Мефодій, Григорій, Павло, Севастян

    Теги: свята урожай хвороби будинок традиції
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