18 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

У цей день заборонено лаятися в будинку і кричати

Сьогодні, 18 квітня, православні християни вшановують святого Феодула Солунського (Фессалонікійського). В Україні відзначають День заснування Товариства Червоного Хреста. У світі святкують Міжнародний день пам'ятників та історичних місць і Всесвітній день радіоаматора.

Крім того, сьогодні 34-й день Великого посту.

Міжнародний день пам'ятників і історичних місць

Монумент Батьківщина-Мати, фото з відкритих джерел

Девізом Міжнародного дня пам'ятників та історичних місць (International Day for Monuments and Sites), який відзначається в світі щорічно 18 квітня, стали слова: «Збережемо нашу історичну батьківщину».

Цей День, також відомий як День всесвітньої спадщини, встановлений в 1982 році Асамблеєю Міжнародної ради з питань охорони пам'яток і визначних місць (ICOMOS), створеної при ЮНЕСКО.

Свято відзначається з 1984 року з метою привернути увагу громадськості до питань захисту і збереження всесвітньої культурної спадщини. Також він дає можливість більше дізнатися про різноманіття світової спадщини і про сили, які прикладаються для її захисту і збереження.

Всесвітній день радіоаматора

Фото з відкритих джерел

Щорічно 18 квітня великий загін ентузіастів-радіолюбителів у всьому світі відзначає своє «професійне» свято – Всесвітній день радіоаматора (World Amateur Radio Day).

18 квітня 1925 року в Парижі був заснований Міжнародний союз радіоаматорів (International Amateur Radio Union, IARU), завдяки цій події у радіоаматорів і з'явився привід щорічно відзначати успіхи і досягнення. А членами даної організації сьогодні є радіоаматори з більш ніж 150 країн світу.

Щороку Всесвітній день радіоаматора проводиться під певним девізом. Наприклад: «Розширення світу радіозв'язків», «Поєднання досвіду комунікації з сучасними цифровими технологіями», «Радіо в надзвичайній ситуації» та інші.

День заснування Товариства Червоного Хреста в Україні

Фото з відкритих джерел

18 квітня в Україні відзначається День заснування Товариства Червоного Хреста – найстарішої організації, яка уособлювала милосердя, гуманізм, допомогу і підтримку.

28 жовтня 1992 року президентом України був підписаний Указ про Товариство Червоного Хреста України, згідно з яким Товариство було визнано єдиним Національним Товариством Червоного Хреста, уповноваженим надавати підтримку органам державної влади в їх діяльності в гуманітарній сфері. Історія Товариства Червоного Хреста України налічує вже 100 років.

Основними завданнями, які поклав на себе український Червоний Хрест в той важкий час, стали допомогу біженцям і військовополоненим, турбота про інвалідів і дітей-сиріт, боротьба з голодом та епідеміями, організація лазаретів, госпіталів і пунктів харчування для всіх, хто потребує.

В даний час Товариство Червоного Хреста України є учасником Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця і налічує понад 6,3 мільйона активістів і прихильників. У патронажній службі Товариства трудяться 3200 висококваліфікованих сестер милосердя. Діяльність Товариства охоплює всю територію України, де реалізується понад 40 проєктів і програм. Всі ці програми фінансуються за рахунок публічних пожертв та домовленостей про співпрацю.

Федул Вітрогон

Святий Феодул Солунський / Фото з відкритих джерел

Народне свято Федул Вітрогон відзначається 18 квітня 2021 року (за старим стилем – 5 квітня). У церковному календарі це дата вшанування пам'яті мученика Феодула Солунського. Назва «вітрогон» пов'язана з вітром, який в цей день посилюється і дме постійно.

Історія

Феодул жив в III-IV столітті в Солуні за часів соправителей Діоклетіана і Максиміана. Юний читець вів благочестиве праведне життя. Одного разу в півсні йому привиділося, що невідомий в світлому вбранні щось вкладає в його долоню. Феодул відкрив очі і виявив в руці красивий перстень із зображенням Хреста. Він зрозумів, що це знамення його прийдешніх мук. Завдяки силі кільця Феодул вилікував від різних хвороб і схилив до християнської віри багатьох людей.

Коли почалися гоніння на християн, він залишився при церкві. Разом з дияконом Агафоподом продовжив відкрито проповідувати Євангеліє. За наказом місцевого правителя Фаустина молодого читця і старого диякона заарештували і привели до нього на суд. Фаустин спочатку намагався лестощами звернути в язичництво Феодула, потім погрожував смертю. Але молодик був не по роках мудрий. Він сказав, що вибирає вічне життя і не боїться заради цього померти.

Феодула разом з Агафоподом заточили в темницю. Там вони відкрили в'язням Слово Боже. Багато відреклися від ідолопоклонства. Феодул і Агафопод продовжували несамовито молитися. Одного разу уві сні вони побачили, як їх після аварії корабля викинуло на берег в світлому одязі. Мученики прокинулися і зрозуміли, що Бог провіщає їм швидку смерть. Того ж ранку їх привели до правителя. Він оголосив, що засуджує обох до смерті. До мученикам прив'язали камені і скинули в море. Через час тіла святих Феодула і Агафопода без мотузок і в білому одязі християни знайшли на березі і поховали. Сталося це в 303 році.

Традиції та обряди

На Федула Вітрогон відкривають вікна, і провітрюють приміщення прогрітим весняним повітрям. Раніше цього дня впускати в будинок вітер не рекомендується, тому що він ще холодний – легко підхопити застуду. У міжсезоння протяги дуже небезпечні.

За повір'ям, вітер на Федула вберігає будинок від нечистої сили і хвороби переполоху (переляку). Для цього потрібно відкрити всі вікна і вимовити спеціальну промову. Раніше вірили, що «переполох» – це жива істота. Він проникає в сплячу людину і «нагороджує» хворобою зіпсованого або біснуватого. До сих пір в деяких областях знахарі лікують 18 квітня цю хворобу.

Що не можна робити сьогодні

Сьогодні ні в якому разі не можна в будинку лаятися і кричати.

Не рекомендується робити операції, особливо пов'язані із зовнішністю.

Заборонено цієї неділі витрачати великі суми на спонтанні покупки.

Народні прикмети

Якщо в яру снігу залишилося розміром з теличку – прийшла пора починати оранку.

Настав Федул – вітер тепліше подув.

Якщо чутно глухарів, значить, дні будуть сонячними, а якщо немає – йде негода.

Раніше терміну вікна відкрити – тепла дорогу закрити.

Іменини

У неділю, 18 квітня, іменини відзначають Олексій, Георгій, Єгор, Марк, Микола, Платон, Семен.