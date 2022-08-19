19 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Сьогодні Свято Преображення Господнього

У четвер, 19 серпня, відзначають Всесвітній день гуманітарної допомоги, День пасічника України, Всесвітній день фотографії.

Також у цей день в Афганістані – День Незалежності, В'єтнам – День революції, Норвегія – День народження кронпринцеси Метте-Маріт, США – День авіації.

Всесвітній день гуманітарної допомоги

Святкування Всесвітнього дня гуманітарної допомоги щорічно проходить в другій декаді серпня. Засновано Генеральною Асамблею ООН у 2008 році. Заходи інформаційного характеру включають питання гуманітарної допомоги і знання про гуманітарне товариство.

Мета проведення Всесвітнього дня гуманітарної допомоги полягає у приверненні уваги громадськості та поширення знань про гуманітарне товариство, про те, що роблять гуманітарні працівники і з якими труднощами вони стикаються, проводиться демонстрація своєї гуманітарної діяльності для неурядових та міжнародних організацій, а також спогад тих, хто загинув або отримав травми під час гуманітарних операцій.

День пасічника України

Професійне свято День пасічника в Україні відзначається в другій декаді серпня. Встановлено Указом Президента у 1997 році. Святкування включає організацію медових ярмарків і культурних заходів, вшанування праці пасічників і бджолярів.

Бджоли почали виробляти мед близько 3 мільйонів років тому, це припущення було зроблено вченими завдяки датуванню однієї знайденої скам’янілої соті. Люди стали вживати його близько 15 000 років тому. Таку гіпотезу висунули, коли в Валенсії (Іспанія), були виявлені стародавні печерні малюнки, на яких була зображена людська фігура, що збирає мед з вулика.

Мед дуже корисний для здоров’я і це помітили давно. Перші свідчення про мед, котрий застосовується для медичних цілей, датується часом стародавньої Месопотамії. Оскільки речовина настільки негостинна для бактерій, її часто використовували для захисту від інфекції при порізах і опіках. Сьогодні мед також використовується в якості природного лікування лупи, виразок шлунка і навіть деяких видів сезонних алергій.

Типовий вулик може виробляти від 13,6 до 45,35 кг меду на рік. В середньому, медова бджола виробляє 1/12 чайної ложки меду протягом свого життя.

Всесвітній день фотографії

9 серпня проводиться Всесвітній день фотографії. Заснований в 2009 році австралійським фотографом Корскі Ара. Дата вибрана на честь дня, коли французький уряд придбав патент на дагеротип - ранній фотографічний процес.

Перша кольорова фотографія була зроблена аж до 1861 року. Перша кольорова фотографія, зроблена триколірним методом, запропонованим Джеймсом Клерком Максвеллом в 1855 році, зроблена в 1861 Томасом Саттоном. У 1861 році Томас Саттон використав процес створення першого у світі кольорового зображення. Результат накладання трьох окремих зображень червоного, зеленого та синього фільтрів. Потім вони проектувалися на світлочутливу пластину з фільтрами.

Перша чорно-біла фотографія була зроблена французьким ученим Жозефом Нісефором Ньєпсом. У 1826 році французький вчений Жозеф Нісефор Ньєпс зробив цю фотографію під назвою "Вигляд з вікна в Ле Гра" у заміському будинку своєї родини. На створення знаменитого зображення пішло вісім годин через тривалу витримку, необхідну для камери. Зображення було втрачено майже на 50 років, перш ніж історики відкрили його заново.

Яке церковне свято

Свято Преображення Господнього в народній традиції називається також Яблучний Спас. Преображення з грецької – метаморфоза.

Ісус Христос під час перебування Свого в Галілеї пішов на найвищу в тому місці гору – Фавор, щоб там помолитися. Зійшовши на вершину гори, Він став на молитву, а Його учні сіли відпочити й від втоми заснули. Під час цієї молитви відбулося дивовижне преображення Ісуса Христа і учням відкрилася Його слава, як Єдинородного від Отця.

Вид лиця Його змінився: воно просяяло як сонце. І стала одежа Його біла як сніг, заблищала як світло. І з іншого світу постали сюди два найбільших пророки, законодавець Мойсей і Ілія. Вони з’явилися у славетному вигляді; але розмовляли з Ісусом Христом про останні дні земного життя Його, які Він повинен закінчити в Єрусалимі.

Прокинулись апостоли: і побачили славу Його й обох мужів тих, що стояли з Ним. Серця їх наповнилися нез’ясовним захопленням: втім вони спостерігали і слухали мовчки. Раптом стала світла хмара та осяяла їх, і зійшов із хмари голос: «Це Син Мій Улюблений, в якому все Моє благовоління, Його слухайте».

Коли вони сходили з гори, Ісус Христос наказав їм нікому не розповідати, що вони бачили, аж поки Син людський не воскресне з мертвих. (Мт 17:1-13, Лк 9:28-36, Мк 9:2-12).

Свято Преображення відзначається Східною Церквою з IV століття. У календар Західної Церкви воно було введене папою Калікстом III у 1457 році

Народні прикмети:

Який Яблучний спас – таким і січень буде;

Ясна погода – зима буде холодною.

Що не рекомендується робити:

На Яблучний спас саме припадає Успенський піст, тому не можна вживати жирну їжу, міцні спиртні напої.

Не можна фізично працювати, а також лихословити, обговорювати й засуджувати кого-небудь.

Іменини

Іменини у Архипа, Макара, Михайла, Петра і Митрофана.