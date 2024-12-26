«Укрзалізниця» випустила ще кілька вагонів для медичної евакуації захисників

Казмірчук: Кваліфікована та своєчасна допомога на всіх етапах медичної евакуації щодня рятує захисників України, які цього потребують

У межах взаємодії Укрзалізниці, Міністерства оборони та Збройних сил України випущені ще кілька вагонів для медичної евакуації, обладнаних як справжній мобільний госпіталь. Про це повідомило командування Медичних сил ЗСУ.

Уже найближчим часом в цих вагонах евакуйовуватимуть поранених та травмованих бійців до тилових госпіталів.

«Вагони переобладнані із пасажирських власними силами «Укрзалізниці». В них є все необхідне для надання медичної допомоги пораненим під час евакуації», – йдеться у повідомленні.

Командувач Медсил генерал-майор медичної служби Анатолій Казмірчук наголосив, що кваліфікована та своєчасна допомога на всіх етапах медичної евакуації щодня рятує захисників України, які цього потребують.

Він висловив вдячність усім причетним за співпрацю у забезпеченні якісної медичної допомоги.

6 фото На весь екран









фото: командування Медичних сил Збройних сил України

Нагадаємо, у березні «Укрзалізниця» вперше продемонструвала медичний евакуаційний поїзд, обладнаних як лікарні, здатних надавати невідкладну допомогу і навіть проводити операції на ходу, для перевезення важкопоранених українських солдатів.

Також на сьогодні в Україні є п’ять потягів, які мають покращені вагони. «Укрзалізниця» запевняє, що вартість квитків незмінна й ідентична до вартості квитків аналогічних за класом вагонів.

До слова, «Укрзалізниця» призначила додаткові потяги на різдвяні та новорічні свята. Квитки можна придбати через мобільний додаток, на сайті або в квиткових касах.