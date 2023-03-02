2 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

За погодою цього дня можна спргнозувати, яким буде літо

Сьогодні, 2 березня, відзначається Міжнародний день порятунку котів, Всесвітній день психічного здоров’я підлітків і День народження компакт-диска. Православні віряни вшановують пам'ять святого Феодора Тирона.

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Який сьогодні день в Україні та світі

Міжнародний день порятунку котів – це день, присвячений підвищенню обізнаності про переваги прихистку безпритульних котів. Цей день відзначається щорічно 2 березня. Його метою є підкреслити важливість того, щоб усі безпритульні коти мали домівку та люблячих господарів. Крім того, свято заохочує людей приймати котів замість того, щоб купувати їх у заводчиків чи зоомагазинів. Прихисток для врятованих тварин – не лише надія на щасливе життя, але й внесок у зменшення кількості безпритульних пухнастих.

фото: ЗооПатруль

Крім того, 2 березня щороку відзначається Всесвітній день психічного здоров’я підлітків – нова подія, яка з’явилась у 2020 році за ініціативи американського бренду молодіжного одягу.

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Метою свята є підвищення обізнаності тінейджерів щодо психічного добробуту та подолання невпевненості у собі за допомогою медитацій, танців, музики, спорту тощо. Ця подія заохочує підлітків спілкуватися між собою у соціальних мережах та демонструвати власний спосіб подолання психологічного дискомфорту.

фото з відкритих джерел

Проблеми з психічним здоров’ям складають 16% захворювань і травм у людей віком від 10 до 19 років. Самогубство та депресія є одними з основних причин смерті серед підлітків. Варто зазначити, що для сучасних українських тінейджерів тема психічного здоров’я найбільше обтяжена травмами, які спричинила війна. Це треба враховувати тим, хто поруч із підлітком, а також системі охорони здоров’я та системі освіти.

Щорічно 2 березня власний День народження святкує компакт-диск, бо саме цього дня у 1983 році у Великій Британії компанії Polygram, Philips й Sony продемонстрували світові перший компакт-диск з програвачем. Для прикладу роботи диска запустили Дев’яту симфонію Бетховена. Перші компакт-диски мали діаметр 12 сантиметрів та мали змогу відтворювати лише аудіо.

фото: Pixabay

До винаходу диска людство користувалось спочатку фонографом, потім грамофоном, патефоном та магнітофоном, інформація містилась на магнітних касетах і пластинках. Зараз ми користуємось переважно флеш-пам’яттю, але створення компакт-диска дало сильний поштовх для розвитку технологій загалом.

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Яке сьогодні релігійне свято

Православна церква 2 березня вшановує пам'ять святого Феодора Тирона. Він жив під час великого гоніння на християн при імператорі Максиміліана. У народному календарі ця дата отримала назву Федір Тирон.

фото з відкритих джерел

Йому моляться про захист від розбійників, злих людей і злочинців. Якщо помолитися в цей день святому Феодору про зниклу людину або річ, то незабаром вони знайдуться.

Народні прикмети й традиції

Яка погода 2 березня, таким і літо буде:

туман – дощовим;

сонячно – жарким;

морозно – холодним;

у цей час вперше з початку року з'являються купчасті хмари, а сіра ворона починає вити гніздо;

якщо багато бурульок, буде хороший урожай овочів;

птахи з півдня повертаються – до ранньої весни;

якщо незаміжня дівчина, вийшовши на вулицю, першою зустріне жінку, то ще рік їй в дівках сидіти;

із заходу перисті хмари пливуть – до дощу.

Заборони

Не можна дивитися на вечірнє небо, інакше побачите зірку, що падає, а це віщує важкі хвороби та смерть.

Не можна залишати на ніч рукоділля, тому що його може зіпсувати дружина домовика.

Іменини

У четвер, 2 березня, День ангела відзначають: Федір (Феодор), Роман, Мар'яна, Пилип, Мина, Порфирій, Феодосій, Маріанна.