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На Дніпропетровщині помічено табун екзотичних японських оленів (фото)

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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На Дніпропетровщині помічено табун екзотичних японських оленів (фото)
Олені дуже обережні та активні переважно у сутінках і вночі
фото: Катерина Колесникова

Японський олень є екзотичним видом, який був завезений в Україну ще в XIX столітті

У Дніпропетровській області у заповіднику Дніпровсько-Орільському помітили маленький табун японських оленів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Катерину Колесникову.

За словами Катерини, японський олень є екзотичним видом, який був завезений в Україну ще в XIX столітті. Спочатку їх розводили у зоопарках та мисливських господарствах, але потім частина тварин опинилася у дикій природі, де вони пристосувалися до місцевих умов.

Зазначається, що ці олені дуже обережні, активні переважно у сутінках і вночі. Вони дуже полохливі.

Нагадаємо, під час морського виїзду вчені побачили горбатого кита та підпливли поближче, щоб провести дослідження. Зокрема, виміряти його розміри за допомогою дрона, зробити фотоідентифікацію й узяти зразки шкіри та жиру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національний антарктичний науковий центр.

Поки науковці робили свою роботу, кит неабияк зацікавився човном і почав плавати під ним та навколо. Така гра продовжувалася майже 15 хвилин.

«Горбань пускав фонтани, округлював спину, показував хвостик, а в один момент навіть перевернувся животиком догори та став плескати грудними плавцями (це нечасто можна побачити)», – йдеться у повідомленні.

До слова, понад 150 китів опинились на березі біля річки Артур на віддаленому північно-західному узбережжі Тасманії (Австралія).

Згідно з даними, Департаменту природних ресурсів і навколишнього середовища Тасманії, 157 ссавців опинилися на мілині. Експерти, котрі прибули на місце події, підтвердили, що 90 тварин все ще живі.

«Наші масові заходи, пов’язані з висадкою на мілину, зазвичай включають китів-пілотів. Однак це фальшиві косатки, і це наша перша велика масова висадка цих тварин на мілину приблизно за 50 років», – сказав офіцер зв’язку зі службою парків і дикої природи Тасманії Брендон Кларк.

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Теги: тварини Дніпропетровщина

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