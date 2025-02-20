Зеленський: Саме в ці дні 2014 року Росія обрала війну

«20 лютого – день, коли ми згадуємо і вшановуємо тих, хто зробив свій вибір бути вільними, будувати сильну, європейську Україну»

Сьогодні, 20 лютого, президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять Героїв Небесної сотні. Відповідний допис було розміщено на офіційних ресурсах глави держави.

«20 лютого – день, коли ми згадуємо і вшановуємо тих, хто зробив свій вибір бути вільними, будувати сильну, європейську Україну, не миритися з підкоренням. Вони віддали найдорожче – своє життя, щоб ми жили у вільній державі», – написав він у телеграмі.

Глава держави нагадав, що саме в ці дні 2014 року Росія обрала війну і розпочала перші кроки до окупації Криму.

«Поки в Києві вбивали людей, а люди захищали свою свободу, Путін вирішив завдати ще одного удару – дуже підлого. З того часу світ живе у новій реальності, коли Росія намагається обманути всіх. І дуже важливо не піддаватися, бути разом. Дуже важливо підтримувати тих, хто захищає свободу. Вічна шана Героям Небесної Сотні, вічна вдячність усім нашим сміливим українцям та українкам, які боролись за Україну і її незалежність», – наголосив Зеленський.

Як відомо, День памʼяті Героїв Небесної Сотні відзначають щороку 20 лютого, згідно з указом президента від 11 лютого 2015 року «Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні».

Нагадаємо, 21 листопада 2013-го року на Майдані Незалежності у Києві розпочалася акція протесту проти рішення Кабінету міністрів України призупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом. Спочатку зібралося декілька сотень, а вже 24 листопада – понад сто тисяч прихильників євроінтеграції.

До відома, президент Володимир Зеленський 21 листопада, у День гідності та свободи, вшанував українців різних часів, які боролися заради України та стали для світу взірцем гідності.