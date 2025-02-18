Мер Дніпра опублікував щемливий допис про свого улюбленця, який помер

Зі слів Бориса Філатова, його улюблениця прожила майже десять років у «Собачому Раю»

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив про смерть своєї собаки Марти, яка майже десять років прожила в його домі після життя на вулиці. У зворушливому дописі він поділився спогадами про свого улюбленця та її непростий шлях.

«Як майже всі мої собаки, ти прийшла нізвідки. Худа, налякана та знедолена ти забилася під мангал і три доби боялася звідти виповзти. А потім ти майже 10 років прожила у Собачому Раю», – написав Філатов.

З роками собака змінилася, стала впертою, але її поведінка завжди була відбитком складного минулого. «На старості ти стала квадратною, нав'язливою та цілком нестерпною. Психічні травми бродячого життя не відпускали тебе. Ти постійно жебрала їжу, псувала повітря і весь час плуталася під ногами. Я кричав на тебе», – зізнався він.

Філатов зазначив, що старість не робить нікого кращим і що навіть найближчі можуть ставати важкими один для одного. «На жаль, але в старечому віці ми всі стаємо негарними, а подекуди й жалюгідними та неприємними навіть близьким», – додав він.

Собака зник на вихідних, а згодом його знайшли мертвим в найвіддаленішому куточку будинку. «Ти не схотіла, аби я бачив, як ти помираєш. Марто, ти прийшла нізвідки і обрала піти непоміченою. Гідна смерть для гідної собаки», – написав мер.

Філатов вірить, що коли-небудь вони знову зустрінуться: «Тепер ти чекатимеш десь у засвітах, аби колись знову сказати мені: «Гав». Даруй, що я не зміг вибачитися перед тобою».

фото: Борис Філатов/Facebook

фото: Борис Філатов/Facebook

Нагадаємо, мер Дніпра Борис Філатов опублікував відео, в якому показав свого велетенського алабая.

Також відомо, що у Бориса Філатова живе велетенський англійський мастиф.

Нагадаємо, у Запоріжжі правоохоронці разом із комунальниками вилучили в місцевого жителя 30 собак. Усі вони мешкали в однокімнатній квартирі.