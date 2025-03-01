Учасниця АТО, загинула у Лисичанську. Згадаймо Зоряну Ковальчук

У 2016 році Зоряна Ковальчук пішла служити у 16 окремій бригаді армійської авіації «Броди»

Старший солдат Зоряна Ковальчук загинула, захищаючи Україну та український народ на сході нашої держави

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Зоряну Ковальчук.

27 червня 2023 року в місті Лисичанськ Луганської області загинула випускниця Західноукраїнського національного університету, старший солдат Зоряна Ковальчук, їй було 35 років. Про це повідомляють на сторінці навчального закладу у соцмережі.

Зоряна народилася 12 квітня 1988 року у місті Золочів Львівської області. У 2010 році закінчила Тернопільський національний університет за спеціальністю «Управління персоналом та економіка підприємств» Проживала у місті Броди.

Старший солдат Зоряна Ковальчук загинула, захищаючи Україну та український народ на сході нашої держави фото: Вікіпедія

У 2016 році пішла служити у 16 окремій бригаді армійської авіації «Броди». Учасниця Антитерористичної операції на сході України (АТО).

Загинула 27 червня 2023 року у місті Лисичанськ Луганської області. Обставин загибелі у відкритих джерелах немає. Похована 1 липня 2023 року у місті Броди Львівської області.

Зоряна Ковальчук нагороджена нагрудним знаком «Учасник АТО» та нагрудним знаком «Ветеран війни».

Портрет Зоряни Ковальчук автор: військовослужбовиця Олена Білозерська

У захисниці залишилися мама, сестра, чоловік та дві доньки.

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