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Учасниця АТО, загинула у Лисичанську. Згадаймо Зоряну Ковальчук

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Учасниця АТО, загинула у Лисичанську. Згадаймо Зоряну Ковальчук
У 2016 році Зоряна Ковальчук пішла служити у 16 окремій бригаді армійської авіації «Броди»
колаж: glavcom.ua

Старший солдат Зоряна Ковальчук загинула, захищаючи Україну та український народ на сході нашої держави

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Зоряну Ковальчук.

27 червня 2023 року в місті Лисичанськ Луганської області загинула випускниця Західноукраїнського національного університету, старший солдат Зоряна Ковальчук, їй було 35 років. Про це повідомляють на сторінці навчального закладу у соцмережі.

Зоряна народилася 12 квітня 1988 року у місті Золочів Львівської області. У 2010 році закінчила Тернопільський національний університет за спеціальністю «Управління персоналом та економіка підприємств» Проживала у місті Броди.

Старший солдат Зоряна Ковальчук загинула, захищаючи Україну та український народ на сході нашої держави
Старший солдат Зоряна Ковальчук загинула, захищаючи Україну та український народ на сході нашої держави
фото: Вікіпедія

У 2016 році пішла служити у 16 окремій бригаді армійської авіації «Броди». Учасниця Антитерористичної операції на сході України (АТО).

Загинула 27 червня 2023 року у місті Лисичанськ Луганської області. Обставин загибелі у відкритих джерелах немає. Похована 1 липня 2023 року у місті Броди Львівської області.

Зоряна Ковальчук нагороджена нагрудним знаком «Учасник АТО» та нагрудним знаком «Ветеран війни».

Портрет Зоряни Ковальчук
Портрет Зоряни Ковальчук
автор: військовослужбовиця Олена Білозерська

У захисниці залишилися мама, сестра, чоловік та дві доньки.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна ветеран незалежність українці хвилина мовчання пам'ять

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